https://ukraina.ru/20221019/1039890541.html

Пленные рассказали, что военные ВСУ шли на боевые задания под воздействием амфетамина

Пленные рассказали, что военные ВСУ шли на боевые задания под воздействием амфетамина - 19.10.2022 Украина.ру

Пленные рассказали, что военные ВСУ шли на боевые задания под воздействием амфетамина

Украинские солдаты употребляли наркотики, в частности амфетамин, перед выходом на боевые задания, рассказали РИА Новости пленные

2022-10-19T07:50

2022-10-19T07:50

2022-10-19T07:50

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амфетамин

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Отвечая на вопрос, отправлялись ли они на боевые выходы под воздействием наркотиков и каких именно, он сказал: "Так точно. Амфетамин".По его словам, после этого военнослужащие ВСУ могли не спать по двое-трое суток.Кроме того, сержант "Азова"* Михаил Швец рассказал, что на их позициях находились американские препараты, также украинские военные под воздействием наркотиков иногда даже не сразу реагировали на ранения из огнестрельного оружия.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ukraina.ru/20221019/1039888678.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, всу, наркотики, амфетамин