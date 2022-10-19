https://ukraina.ru/20221019/1039890541.html
Пленные рассказали, что военные ВСУ шли на боевые задания под воздействием амфетамина
Пленные рассказали, что военные ВСУ шли на боевые задания под воздействием амфетамина - 19.10.2022 Украина.ру
Пленные рассказали, что военные ВСУ шли на боевые задания под воздействием амфетамина
Украинские солдаты употребляли наркотики, в частности амфетамин, перед выходом на боевые задания, рассказали РИА Новости пленные
2022-10-19T07:50
2022-10-19T07:50
2022-10-19T07:50
новости
украина
всу
наркотики
амфетамин
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Отвечая на вопрос, отправлялись ли они на боевые выходы под воздействием наркотиков и каких именно, он сказал: "Так точно. Амфетамин".По его словам, после этого военнослужащие ВСУ могли не спать по двое-трое суток.Кроме того, сержант "Азова"* Михаил Швец рассказал, что на их позициях находились американские препараты, также украинские военные под воздействием наркотиков иногда даже не сразу реагировали на ранения из огнестрельного оружия.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ukraina.ru/20221019/1039888678.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, всу, наркотики, амфетамин
Новости, Украина, ВСУ, наркотики, амфетамин
Пленные рассказали, что военные ВСУ шли на боевые задания под воздействием амфетамина
Украинские солдаты употребляли наркотики, в частности амфетамин, перед выходом на боевые задания, рассказали РИА Новости пленные
"Выпивали больше. Наркотики, когда на диверсионные (задания) выходили, принимали", — заявил старшина разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона украинской армии старший сержант Виталий Катранич.
Отвечая на вопрос, отправлялись ли они на боевые выходы под воздействием наркотиков и каких именно, он сказал: "Так точно. Амфетамин".
По его словам, после этого военнослужащие ВСУ могли не спать по двое-трое суток.
Кроме того, сержант "Азова"* Михаил Швец рассказал, что на их позициях находились американские препараты, также украинские военные под воздействием наркотиков иногда даже не сразу реагировали на ранения из огнестрельного оружия.
*Запрещенная в России террористическая организация