Пленные рассказали, что военные ВСУ шли на боевые задания под воздействием амфетамина - 19.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221019/1039890541.html
Пленные рассказали, что военные ВСУ шли на боевые задания под воздействием амфетамина
Пленные рассказали, что военные ВСУ шли на боевые задания под воздействием амфетамина - 19.10.2022 Украина.ру
Пленные рассказали, что военные ВСУ шли на боевые задания под воздействием амфетамина
Украинские солдаты употребляли наркотики, в частности амфетамин, перед выходом на боевые задания, рассказали РИА Новости пленные
2022-10-19T07:50
2022-10-19T07:50
новости
украина
всу
наркотики
амфетамин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103403/48/1034034824_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_044ebd503a4ae42aca123283db8794fc.jpg.webp
Отвечая на вопрос, отправлялись ли они на боевые выходы под воздействием наркотиков и каких именно, он сказал: "Так точно. Амфетамин".По его словам, после этого военнослужащие ВСУ могли не спать по двое-трое суток.Кроме того, сержант "Азова"* Михаил Швец рассказал, что на их позициях находились американские препараты, также украинские военные под воздействием наркотиков иногда даже не сразу реагировали на ранения из огнестрельного оружия.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ukraina.ru/20221019/1039888678.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103403/48/1034034824_222:0:1182:720_1920x0_80_0_0_001562d9c5d48fc83d2a3a9676922621.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, всу, наркотики, амфетамин
Новости, Украина, ВСУ, наркотики, амфетамин

Пленные рассказали, что военные ВСУ шли на боевые задания под воздействием амфетамина

07:50 19.10.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСдача в плен последней группы украинских боевиков с "Азовстали"
Сдача в плен последней группы украинских боевиков с Азовстали
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Украинские солдаты употребляли наркотики, в частности амфетамин, перед выходом на боевые задания, рассказали РИА Новости пленные
"Выпивали больше. Наркотики, когда на диверсионные (задания) выходили, принимали", — заявил старшина разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона украинской армии старший сержант Виталий Катранич.
Отвечая на вопрос, отправлялись ли они на боевые выходы под воздействием наркотиков и каких именно, он сказал: "Так точно. Амфетамин".
По его словам, после этого военнослужащие ВСУ могли не спать по двое-трое суток.
Кроме того, сержант "Азова"* Михаил Швец рассказал, что на их позициях находились американские препараты, также украинские военные под воздействием наркотиков иногда даже не сразу реагировали на ранения из огнестрельного оружия.
*Запрещенная в России террористическая организация
Зеленский Изюм
05:28
Премия правозащитников, диссидентов и русофобов: на какую награду претендуют Зеленский и украинский народ
 
НовостиУкраинаВСУнаркотикиамфетамин
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:15Постпред США при НАТО Смит: альянс не намерен вмешиваться в конфликт на Украине
08:15"Всем опасно": эксперт оценил степень риска при вывозе мирного населения из зоны боевых действий
08:07Представитель МИД Воронцов: Россия Киеву ядерным оружием не угрожала и не угрожает
08:00"Эквивалент СС": иностранный военкор о роли "Азова"* в пропаганде киевского режима
07:57Главу МАГАТЭ Гросси поразили знания Путина про Запорожскую АЭС
07:50Пленные рассказали, что военные ВСУ шли на боевые задания под воздействием амфетамина
07:45"Высокая степень маневренности": эксперт о том, для чего жителей Херсонской области вывозят в Россию
07:40В Китае рассказали, когда Вашингтон купил Европу
07:30Эксперт объяснил, как выезд населения Херсонской области поспособствует продвижению СВО
07:29Компания Lockheed Martin заявила о планах увеличить производство Javelin и HIMARS, поставляемых Украине
07:15"Русская рулетка": военкор поделился подробностями своего ранения в Донецке
07:00Военный эксперт рассказал, какой эффект на фронте дало назначение Суровикина
07:00Украина – не последняя точка для России, как и Тайвань для Китая - Дмитрий Дробницкий
06:45Журналист Кирк рассказал об "огромной разнице" между боевиками "Азова"* и обычными бойцами ВСУ
06:30Военный эксперт Леонков рассказал, на каком направлении будут сейчас самые активные боевые действия
06:15Чилийский корреспондент рассказал о преступлениях "Азова"* в Мариуполе
06:12Кирилл Аверьянов: Новый поход на Киев через Белоруссию может вылиться в новые "жесты доброй воли"
06:00"Расправиться с Белоруссией, а потом и с Россией": эксперт раскрыл план США
05:45"Россия - первая в списке": эксперт рассказал, против кого воюет США
05:30"Они теряют технику и личный состав": военный эксперт рассказал, какая сейчас обстановка на фронте
Лента новостейМолния