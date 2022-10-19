https://ukraina.ru/20221019/1039888678.html

Премия правозащитников, диссидентов и русофобов: на какую награду претендуют Зеленский и украинский народ

Премия правозащитников, диссидентов и русофобов: на какую награду претендуют Зеленский и украинский народ - 19.10.2022 Украина.ру

Премия правозащитников, диссидентов и русофобов: на какую награду претендуют Зеленский и украинский народ

Украина.ру, 19.10.2022

2022-10-19T05:28

2022-10-19T05:28

2022-10-19T05:28

эксклюзив

владимир зеленский

украина

премия

права человека

андрей сахаров

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19 октября Европарламент объявит имя обладателя премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова - главной награды ЕС в области прав человека. В список номинантов 2022 года вошли президент Украины Владимир Зеленский, украинский народ, основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж, Колумбийская комиссия по установлению истины, бразильская активистка Соня Гуажажара и журналистка телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле, погибшая в мае 2022 года.Откуда есть пошла премия ЕСАндрей Сахаров никогда не стремился стать правозащитником, его главной страстью была физика, но он осознал, какую опасность представляют его научные разработки, и прикладывал максимум усилий, чтобы спасти от них всё человечество.Талантливейший учёный в 1948 году вошёл в состав научно-исследовательской группы по разработке термоядерного оружия под руководством Юлия Харитона и трудился над разработкой нового вида оружия долгие годы."Я не мог не сознавать, какими страшными, нечеловеческими делами мы занимались. Но только закончилась война — тоже нечеловеческое дело. Я не был солдатом в той войне, но чувствовал себя солдатом этой, научно-технической", - говорил Сахаров.По просьбе Игоря Курчатова, руководителя советского атомного проекта, он начал изучать вопрос о радиоактивных последствиях ядерных взрывов и влиянии радиоактивных осадков на здоровье людей. По расчётам Сахарова, взрыв одной мегатонны термоядерного заряда унесёт жизни 6600 человек в течение 8000 лет. Свои выводы учёный в приводит в статьях, которые не только прочитали в правительстве СССР, советская и зарубежная общественность, но и опубликованы в материалах первой Женевской конференции по мирному использованию атомной энергии."…Единственная специфика в моральном аспекте данной проблемы — это полная безнаказанность преступления, поскольку в каждом конкретном случае гибели человека нельзя доказать, что причина лежит в радиации, а также в силу полной беззащитности потомков по отношению к нашим действиям", - писал Сахаров."Сахаров сознавал, что создал чудовище. Детально изучив воздействие радиации на человека, Андрей Дмитриевич рассчитал, что каждое испытание влечёт за собой десять тысяч невинных жертв на мегатонну на всём Земном шаре, погибающих от рака или дающих дефект в потомстве от радиоактивности, разносимой в стратосфере и оседающей на поверхности Земли", - вспоминал доктор физико-математических наук Игорь Головин.США даже не думали следовать примеру СССР, в 1958 году принявшем решение прекратить испытания ядерного оружия, тогда Советскому Союзу пришлось возобновить деятельность на этом направлении. И результаты не заставили себя долго ждать - 30 октября 1961 года на Новой Земле состоялись испытания самой мощной за всю историю термоядерной бомбы (Царь-бомбы), сейсмическая волна от взрыва которой обогнула Земной шар трижды. Это событие было одним из факторов, удержавших президента США Джона Кеннеди от обострения конфронтации с СССР в разгар Карибского кризиса."Сегодня термоядерное оружие ни разу не применилось против людей на войне. Моя самая страстная мечта (глубже чего-либо ещё) — чтобы это никогда не произошло, чтобы термоядерное оружие сдерживало войну, но никогда не применялось", - говорил Сахаров.Осенью 1962 года, несмотря на протесты Сахарова и его усилия помешать, в СССР было проведено испытание сразу двух схожих по конструкции мощных термоядерных устройств. В своих воспоминаниях Андрей Дмитриевич писал об этом: "Ужасное преступление совершилось, и я не смог его предотвратить... Я решил, что отныне в основном сосредоточу свои усилия на осуществлении плана прекращения испытаний в трёх средах". В 1963 году СССР и США подписали Московский договор о запрещении ядерных испытаний в трёх средах, испытания оружия были переведены под землю. Позднее к договору присоединились Великобритания и Франция. Сахаров гордился причастностью к разработке этого договора.Именно острое осознание порождённых созданным при его участии термоядерным оружием моральных проблем привело к становлению Сахарова-правозащитника. Он стал одним из основателей учреждённого в ноябре 1970 года в Москве Комитета прав человека, его допускали на судебные процессы по разбирательству дел второй волны репрессий, тогда же произошло знакомство учёного с известной диссиденткой Еленой Боннэр, его будущей женой.Сахаров выступал против не только ядерных вооружений. После открытого выступления Андрея Дмитриевича против введения советских войск в Афганистан Президиум Верховного Совета СССР принял "Указ о лишении Сахарова А. Д. государственных наград СССР" и "О выселении в административном порядке из г. Москвы", но из Академии наук его не уволили. Учёного выслали в Горький, у дома, к слову, оборудованному средствами прослушивания разговоров, стояли автоматчики. Связующим звеном Сахарова с внешним миром была супруга, совершившая более 100 поездок между Москвой и Горьким. В 1984 году Боннэр осудили за распространение "ложных, клеветнических измышлений, порочащих советский строй" и приговорили к 5-летней ссылке в Горький.Когда в Советском Союзе писали о деградации Сахарова как учёного, на Западе издавались сборники его научных трудов. Сахарова хорошо знали во всём мире в отличие от СССР, где о физике ничего не говорили и даже не объявили о присуждённой ему в 1975 году Нобелевской премии мира за фундаментальный труд "Размышления сосуществовании и интеллектуальной свободе". Однако Андрей Дмитриевич не имел права выезжать за пределы страны. Его жена несколько раз ездила в Италию лечить глаза и в то время, октябрь-ноябрь, находилась там. Боннэр решила не возвращаться на Родину и получить в декабре в Осло премию мужа и зачитать написанную им Нобелевскую лекцию, а Сахаров переживал, что её не пустят в СССР из-за просроченной визы.В Горьком Сахаров провел несколько голодовок, которые нанесли серьёзный удар по его здоровью. Самым острым для него вопросом в первые годы ссылки было дело его невестки Лизы Алексеевой, которой власти отказывали в праве уехать к мужу за границу. Не добившись официальными средствами разрешения на выезд, 22 ноября 1981 года Андрей Дмитриевич и Елена Георгиевна объявили голодовку. В итоге Лиза Алексеева получила разрешение покинуть СССР и улетела 19 декабря 1981 года. 178 дней с небольшими перерывами голодал Сахаров в 1985 году, добиваясь разрешения для жены выехать за границу для операции на сердце и встречи с родными. Его насильно помещали в больницу, искусственно кормили через зонд. За рубежом в это время распространялись документальные фильмы, снятые в Горьком в разное время сотрудниками КГБ скрытой камерой, из которых следовало, что Сахаров чувствует себя прекрасно, и его жизни ничто не угрожает.Когда к власти в СССР пришёл Горбачёв, страна находилась в сложном положении и нуждалась в иностранных кредитах. Однако западные государства выдвигали ряд условий, среди которых - возвращение Сахарова из ссылки. 23 декабря 1986 года после 7-летней изоляции Сахаров и Боннэр вернулись в Москву. В феврале 1987 года учёный принял участие в Московском форуме "За безъядерный мир, за выживание человечества". В декабре 1987 года он стал председателем комиссии Президиума АН СССР по космомикрофизике.В апреле 1989 года Сахаров был избран депутатом I съезда народных депутатов СССР и выдвинул проект Декрета о власти, который отменял 6-ю статью Конституции СССР о руководящей роли КПСС. 12-13 декабря он участвовал в работе II съезда народных депутатов СССР, а 14-го числа после напряжённого рабочего дня скончался.Такие разные борцы за права человекаАндрей Дмитриевич Сахаров был не только академиком АН СССР, почётным членом 12 зарубежных национальных академий и 4 международных общественных организаций, обладателем 40 наград и премий зарубежных общественных организаций (при ссылке лишён), 24 почётных учёных степеней и званий зарубежных университетов, почётным гражданином 6 зарубежных городов, он был один из первых, кто обратился к вечным этическим проблемам, попытавшись связать воедино технический прогресс и приоритетность ценности человеческой жизни.В 1988 году Европарламент учредил премию имени Сахарова "За свободу мысли". Награда ежегодно вручается за достижения в областях:Первыми лауреатами премии, в 1988 году, стали лидер африканского движения против апартеида Нельсон Мандела и советский правозащитник, политзаключённый Анатолий Марченко (посмертно), чья смерть после 117-дневной голодовки подтолкнули Горбачёва начать процесс освобождения заключённых, осуждённых по "политическим" статьям.Эту награду получали люди, которые стремились сделать жизнь всего человечества лучше: в 1990 году - Аун Сан Су Чжи, возглавившая движение против военной хунты в Мьянме в конце 1980-х; в 2003-м - ООН и её генеральный секретарь Кофи Аннан; в 2013- м - Малала Юсуфзай, правозащитница из Пакистана, добивающаяся доступности образования для женщин во всём мире, за что в 15-летнем возрасте была тяжело ранена боевиками.Наряду с этими достойными деятелями лауреатами премии Сахарова становились люди с неоднозначной биографией. В 2009 году награда досталась российской правозащитной организации "Мемориал", основанной в 1987 году для исследования политических репрессий в СССР (выполняющей функции иноагента, деятельность которой с апреля 2022 года запрещена в РФ), и российским правозащитникам Сергею Ковалёву, Людмиле Алексеевой, Олегу Орлову. В 2010 году Европарламент отдал премию кубинскому диссиденту, борцу с цензурой Гильермо Фариньясу (которого Международное французское Радио сравнивало с советским диссидентом Анатолием Марченко), на тот момент отсидевшему 11,5 лет в тюрьме и проведшему 23 голодовки, протестуя против коммунистического режима на Кубе. Борцами за права человека признавали и оппозиционные силы в неугодных Соединённым Штатам странах: Венесуэлы - в 2017 года и Белоруссии - в 2020-м. А с обострением конфликта на Украине Запад поддерживает ярых русофобов: в 2018 году премию получил украинский кинорежиссёр Олег Сенцов, приговорённый в РФ к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности в Крыму, присоединившемуся к России. В 2021 году лауреатом стал российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий тюремный срок по делу о мошенничестве, что вызвало бурную критику на Западе."Нельсон Мандела в одном ряду с Навальным - какой позор! Настоящий народный трибун и какой-то самозваный борец с коррупцией", - написал один из читателей немецкого журнала Der Spiegel.Есть большая вероятность того, что в 2022 году лауреатом премии Сахарова Европарламент назовёт Владимира Зеленского, учитывая, как активно Запад продвигает украинский нарратив, тем более им сейчас нужна победа, хотя бы такая. И это будет еще один удар по премии имени Сахарова. Поскольку в этом случае ее получит человек, не признающий закон, узурпировавший власть в своей стране, способствовавший своими действиями началу войны и сам создавший в Украине систему политических репрессий - за взгляды, отличные от принятых в Офисе президента. Присуждение ему премии будет означать только одно - и сюда добралась рука США, повелевающих, кто демократ, а кто диктатор. Посмотрим, как такую новость воспримут в мире.

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, владимир зеленский, украина, премия, права человека, андрей сахаров