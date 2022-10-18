https://ukraina.ru/20221018/1039874271.html
Российская армия уничтожила станцию космической связи Украины
Российская армия уничтожила станцию космической связи Украины - 18.10.2022 Украина.ру
Российская армия уничтожила станцию космической связи Украины
В Одесской области российские войска уничтожили станцию космической связи Центра правительственной связи Украины, сообщило 18 октября Министерство обороны РФ
2022-10-18T15:12
2022-10-18T15:12
2022-10-18T15:12
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минобороны
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спецоперация
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Станция находилась в селе Палиевка в 20 километрах от Одессы. Накануне глава Одесской областной администрации Максим Марченко сообщил о ракетном ударе по "объекту инфраструктуры" и атаке дронов-камикадзе. В результате удара никто не пострадал.С 10 октября российские войска наносят удары по объектам критической инфраструктуры Украины. За девять дней в стране уничтожили 30% всех электростанций. Перебои электроснабжения, водоснабжения и подачи тепла фиксируют во всех регионах Украины.Начало ноября может стать концом для украинской армии, полагает глава Центра политико-стратегического анализа (StratPol) Ксавье Моро. В интервью Украина.ру он заявил, что в этот период может начаться крупное российское наступление на Харьков, Славянск или Одессу.
https://ukraina.ru/20221018/1039855687.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, минобороны, украина, связь, одесса, спецоперация, удар
Новости, Минобороны, Украина, связь, Одесса, Спецоперация, удар
Российская армия уничтожила станцию космической связи Украины
В Одесской области российские войска уничтожили станцию космической связи Центра правительственной связи Украины, сообщило 18 октября Министерство обороны РФ
Станция находилась в селе Палиевка в 20 километрах от Одессы.
Накануне глава Одесской областной администрации Максим Марченко сообщил о ракетном ударе по "объекту инфраструктуры" и атаке дронов-камикадзе. В результате удара никто не пострадал.
С 10 октября российские войска наносят удары по объектам критической инфраструктуры Украины. За девять дней в стране уничтожили 30% всех электростанций. Перебои электроснабжения, водоснабжения и подачи тепла фиксируют во всех регионах Украины.
Начало ноября может стать концом для украинской армии, полагает глава Центра политико-стратегического анализа (StratPol) Ксавье Моро. В интервью Украина.ру он заявил, что в этот период может начаться крупное российское наступление на Харьков, Славянск или Одессу.