Российская армия уничтожила станцию космической связи Украины - 18.10.2022 Украина.ру
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Российская армия уничтожила станцию космической связи Украины
Российская армия уничтожила станцию космической связи Украины - 18.10.2022 Украина.ру
Российская армия уничтожила станцию космической связи Украины
В Одесской области российские войска уничтожили станцию космической связи Центра правительственной связи Украины, сообщило 18 октября Министерство обороны РФ
2022-10-18T15:12
2022-10-18T15:12
новости
минобороны
украина
связь
одесса
спецоперация
удар
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Станция находилась в селе Палиевка в 20 километрах от Одессы. Накануне глава Одесской областной администрации Максим Марченко сообщил о ракетном ударе по "объекту инфраструктуры" и атаке дронов-камикадзе. В результате удара никто не пострадал.С 10 октября российские войска наносят удары по объектам критической инфраструктуры Украины. За девять дней в стране уничтожили 30% всех электростанций. Перебои электроснабжения, водоснабжения и подачи тепла фиксируют во всех регионах Украины.Начало ноября может стать концом для украинской армии, полагает глава Центра политико-стратегического анализа (StratPol) Ксавье Моро. В интервью Украина.ру он заявил, что в этот период может начаться крупное российское наступление на Харьков, Славянск или Одессу.
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новости, минобороны, украина, связь, одесса, спецоперация, удар
Новости, Минобороны, Украина, связь, Одесса, Спецоперация, удар

Российская армия уничтожила станцию космической связи Украины

15:12 18.10.2022
 
© РИА Новости . Борис Приходько / Перейти в фотобанк средства спутниковой связи
 средства спутниковой связи - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости . Борис Приходько
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В Одесской области российские войска уничтожили станцию космической связи Центра правительственной связи Украины, сообщило 18 октября Министерство обороны РФ
Станция находилась в селе Палиевка в 20 километрах от Одессы.
Накануне глава Одесской областной администрации Максим Марченко сообщил о ракетном ударе по "объекту инфраструктуры" и атаке дронов-камикадзе. В результате удара никто не пострадал.
С 10 октября российские войска наносят удары по объектам критической инфраструктуры Украины. За девять дней в стране уничтожили 30% всех электростанций. Перебои электроснабжения, водоснабжения и подачи тепла фиксируют во всех регионах Украины.
Начало ноября может стать концом для украинской армии, полагает глава Центра политико-стратегического анализа (StratPol) Ксавье Моро. В интервью Украина.ру он заявил, что в этот период может начаться крупное российское наступление на Харьков, Славянск или Одессу.
Брифинг официального представителя министерства обороны РФ И.Конашенкова - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
14:09
Все назначенные объекты энергетики Украины поражены – МинобороныВсе назначенные объекты военного управления и энергетики Украины поражены ударами высокоточного оружия ВС РФ, сообщает Минобороны России 18 октября
 
НовостиМинобороныУкраинасвязьОдессаСпецоперацияудар
 
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Заголовок открываемого материала
15:12Российская армия уничтожила станцию космической связи Украины
15:04Алексей Кочетков: Белоруссия уже наносит Украине серьезный ущерб, и даже Польша с этим ничего не сделает
14:53Терпение народа не безгранично. Во Франции началась всеобщая забастовка
14:35В Раду внесли проект закона о разрыве отношений с Ираном
14:20ВС РФ заняли населенный пункт в Харьковской области – Минобороны
14:16Верховная Рада обвинила Россию в оккупации Чеченской Республики
14:10Бучач. Как Польша заключила с Турцией самый позорный мир в своей истории
14:09Все назначенные объекты энергетики Украины поражены – Минобороны
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