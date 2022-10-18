Верховная Рада обвинила Россию в оккупации Чеченской Республики - 18.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221018/1039862290.html
Верховная Рада обвинила Россию в оккупации Чеченской Республики
Верховная Рада обвинила Россию в оккупации Чеченской Республики - 18.10.2022 Украина.ру
Верховная Рада обвинила Россию в оккупации Чеченской Республики
Депутаты украинского парламента приняли поставновление о признании суверенитета террористической "Ичкерии"*. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк 18 октября
2022-10-18T14:16
2022-10-18T14:16
новости
украина
рада
чечня
депутаты
суверенитет
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1037030177_0:0:1244:701_1920x0_80_0_0_adeb5c2604403c4537e9c4edb9af2bb2.jpg
Депутаты Верховной Рады Украины признали суверенитет ликвидированной 22 года назад террористической "Чеченской Республики Ичкерия". За постановление проголосовали 287 депутатов.Украинские парламентарии обвинили Россию в "геноциде чеченского народа", а Чеченскую Республику назвали "временно оккупированной территорией России". Постановление подрывает "правовую позицию Украины в отношении нерушимости международно признанных границ", заявил депутат Рады Максим Бужанский. По его мнению, решение парламента играет на руку России, и для Украины может иметь негативные последствия. После распада Советского Cоюза, в 1991 году на части территории Чечено-Ингушской АССР провозгласили "Чеченскую Республику Ичкерию". С 1993 года эта территория считалась частью Российской Федерации. В 1994 году, после принятия Конституции России, началась военная операция по восстановлению конституционного порядка в регионе. В 1999 году - контртеррористическая операция. В результате к 2000 году "Ичкерию" ликвидировали, Чеченская Республика сохранилась в составе России.*запрещенная в России террористическая организация
https://ukraina.ru/20220713/1036241032.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1037030177_220:0:1244:768_1920x0_80_0_0_b001141d8e146af8da04dbbc03fc6228.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, рада, чечня, депутаты, суверенитет, россия
Новости, Украина, Рада, Чечня, депутаты, суверенитет, Россия

Верховная Рада обвинила Россию в оккупации Чеченской Республики

14:16 18.10.2022
 
© rada.gov.ua
© rada.gov.ua
Читать в
Депутаты украинского парламента приняли поставновление о признании суверенитета террористической "Ичкерии"*. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк 18 октября
Депутаты Верховной Рады Украины признали суверенитет ликвидированной 22 года назад террористической "Чеченской Республики Ичкерия". За постановление проголосовали 287 депутатов.
Украинские парламентарии обвинили Россию в "геноциде чеченского народа", а Чеченскую Республику назвали "временно оккупированной территорией России".
Постановление подрывает "правовую позицию Украины в отношении нерушимости международно признанных границ", заявил депутат Рады Максим Бужанский. По его мнению, решение парламента играет на руку России, и для Украины может иметь негативные последствия.

"Преступный популизм, который может иметь негативные последствия для Украины и в отдаленной перспективе, учитывая историю вхождения в состав нашего государства ряда областей и регионов", - написал Бужанский в своем Telegram-канале.

После распада Советского Cоюза, в 1991 году на части территории Чечено-Ингушской АССР провозгласили "Чеченскую Республику Ичкерию". С 1993 года эта территория считалась частью Российской Федерации. В 1994 году, после принятия Конституции России, началась военная операция по восстановлению конституционного порядка в регионе. В 1999 году - контртеррористическая операция. В результате к 2000 году "Ичкерию" ликвидировали, Чеченская Республика сохранилась в составе России.
*запрещенная в России террористическая организация
Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 13:41
"Просто юридический казус": Песков высмеял Украину за намерение признать Ичкерию*Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал работу Верховной Рады Украины юридически безграмотной из-за внесенного на рассмотрение законопроекта о признании независимости "Ичкерии"
 
НовостиУкраинаРадаЧечнядепутатысуверенитетРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:12Российская армия уничтожила станцию космической связи Украины
15:04Алексей Кочетков: Белоруссия уже наносит Украине серьезный ущерб, и даже Польша с этим ничего не сделает
14:53Терпение народа не безгранично. Во Франции началась всеобщая забастовка
14:35В Раду внесли проект закона о разрыве отношений с Ираном
14:20ВС РФ заняли населенный пункт в Харьковской области – Минобороны
14:16Верховная Рада обвинила Россию в оккупации Чеченской Республики
14:10Бучач. Как Польша заключила с Турцией самый позорный мир в своей истории
14:09Все назначенные объекты энергетики Украины поражены – Минобороны
13:43Владимир Корнилов о том, как изменятся отношения России и Китая после XX съезда Компартии
13:42Не доводите Россию до греха, примите поражение! Что будет, если Запад не остановится - Мендкович. Видео
13:35Евгений Норин: Россия уже устраивает Украине апокалипсис
13:27Власти призвали украинцев провести вечер при свечах из-за критической ситуации в энергетике
13:19Гросси объяснил, почему МАГАТЭ не выдвигает конкретных обвинений в обстрелах ЗАЭС
12:50Украинский конфликт: возможно ли еще решить его миром?
12:50В Кремле ничего не знают о закупке иранских дронов – Песков
12:48Политический кризис в Молдавии и СВО
12:30В ДНР уберут пункты пропуска с другими регионами России
12:27В СБУ признали попадание по ТЭС в Киеве
12:24Зеленский заявил об уничтожении 30% электростанций на Украине
12:00На Украине могут полностью отключить свет, воду и тепло - власти
Лента новостейМолния