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Верховная Рада обвинила Россию в оккупации Чеченской Республики
Верховная Рада обвинила Россию в оккупации Чеченской Республики - 18.10.2022 Украина.ру
Верховная Рада обвинила Россию в оккупации Чеченской Республики
Депутаты украинского парламента приняли поставновление о признании суверенитета террористической "Ичкерии"*. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк 18 октября
2022-10-18T14:16
2022-10-18T14:16
2022-10-18T14:16
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Депутаты Верховной Рады Украины признали суверенитет ликвидированной 22 года назад террористической "Чеченской Республики Ичкерия". За постановление проголосовали 287 депутатов.Украинские парламентарии обвинили Россию в "геноциде чеченского народа", а Чеченскую Республику назвали "временно оккупированной территорией России". Постановление подрывает "правовую позицию Украины в отношении нерушимости международно признанных границ", заявил депутат Рады Максим Бужанский. По его мнению, решение парламента играет на руку России, и для Украины может иметь негативные последствия. После распада Советского Cоюза, в 1991 году на части территории Чечено-Ингушской АССР провозгласили "Чеченскую Республику Ичкерию". С 1993 года эта территория считалась частью Российской Федерации. В 1994 году, после принятия Конституции России, началась военная операция по восстановлению конституционного порядка в регионе. В 1999 году - контртеррористическая операция. В результате к 2000 году "Ичкерию" ликвидировали, Чеченская Республика сохранилась в составе России.*запрещенная в России террористическая организация
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, рада, чечня, депутаты, суверенитет, россия
Новости, Украина, Рада, Чечня, депутаты, суверенитет, Россия
Верховная Рада обвинила Россию в оккупации Чеченской Республики
Депутаты украинского парламента приняли поставновление о признании суверенитета террористической "Ичкерии"*. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк 18 октября
Депутаты Верховной Рады Украины признали суверенитет ликвидированной 22 года назад террористической "Чеченской Республики Ичкерия". За постановление проголосовали 287 депутатов.
Украинские парламентарии обвинили Россию в "геноциде чеченского народа", а Чеченскую Республику назвали "временно оккупированной территорией России".
Постановление подрывает "правовую позицию Украины в отношении нерушимости международно признанных границ", заявил депутат Рады Максим Бужанский. По его мнению, решение парламента играет на руку России, и для Украины может иметь негативные последствия.
"Преступный популизм, который может иметь негативные последствия для Украины и в отдаленной перспективе, учитывая историю вхождения в состав нашего государства ряда областей и регионов", - написал Бужанский в своем Telegram-канале.
После распада Советского Cоюза, в 1991 году на части территории Чечено-Ингушской АССР провозгласили "Чеченскую Республику Ичкерию". С 1993 года эта территория считалась частью Российской Федерации. В 1994 году, после принятия Конституции России, началась военная операция по восстановлению конституционного порядка в регионе. В 1999 году - контртеррористическая операция. В результате к 2000 году "Ичкерию" ликвидировали, Чеченская Республика сохранилась в составе России.
*запрещенная в России террористическая организация