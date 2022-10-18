https://ukraina.ru/20221018/1039862290.html

Верховная Рада обвинила Россию в оккупации Чеченской Республики

Верховная Рада обвинила Россию в оккупации Чеченской Республики - 18.10.2022 Украина.ру

Верховная Рада обвинила Россию в оккупации Чеченской Республики

Депутаты украинского парламента приняли поставновление о признании суверенитета террористической "Ичкерии"*. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк 18 октября

2022-10-18T14:16

2022-10-18T14:16

2022-10-18T14:16

новости

украина

рада

чечня

депутаты

суверенитет

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1037030177_0:0:1244:701_1920x0_80_0_0_adeb5c2604403c4537e9c4edb9af2bb2.jpg

Депутаты Верховной Рады Украины признали суверенитет ликвидированной 22 года назад террористической "Чеченской Республики Ичкерия". За постановление проголосовали 287 депутатов.Украинские парламентарии обвинили Россию в "геноциде чеченского народа", а Чеченскую Республику назвали "временно оккупированной территорией России". Постановление подрывает "правовую позицию Украины в отношении нерушимости международно признанных границ", заявил депутат Рады Максим Бужанский. По его мнению, решение парламента играет на руку России, и для Украины может иметь негативные последствия. После распада Советского Cоюза, в 1991 году на части территории Чечено-Ингушской АССР провозгласили "Чеченскую Республику Ичкерию". С 1993 года эта территория считалась частью Российской Федерации. В 1994 году, после принятия Конституции России, началась военная операция по восстановлению конституционного порядка в регионе. В 1999 году - контртеррористическая операция. В результате к 2000 году "Ичкерию" ликвидировали, Чеченская Республика сохранилась в составе России.*запрещенная в России террористическая организация

https://ukraina.ru/20220713/1036241032.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, рада, чечня, депутаты, суверенитет, россия