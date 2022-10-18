https://ukraina.ru/20221018/1039855687.html

Все назначенные объекты энергетики Украины поражены – Минобороны

Все назначенные объекты энергетики Украины поражены – Минобороны - 18.10.2022 Украина.ру

Все назначенные объекты энергетики Украины поражены – Минобороны

Все назначенные объекты военного управления и энергетики Украины поражены ударами высокоточного оружия ВС РФ, сообщает Минобороны России 18 октября

2022-10-18T14:09

2022-10-18T14:09

2022-10-18T14:09

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энергетика

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минобороны

ракетный удар

спецоперация

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Также сообщается о поражении арсеналов с боеприпасами и иностранным вооружением.Так, в районах Артёмовска (Бахмута), Выемки и Соледара ДНР уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50, производства США.Украинские власти ранее подтвердили серьезные разрушения энергетических объектов в Киевской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской и Харьковской областях.

https://ukraina.ru/20221018/1039848758.html

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2022

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новости, энергетика, минобороны рф, минобороны, ракетный удар, спецоперация