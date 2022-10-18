https://ukraina.ru/20221018/1039855687.html
Все назначенные объекты энергетики Украины поражены – Минобороны
Все назначенные объекты энергетики Украины поражены – Минобороны - 18.10.2022 Украина.ру
Все назначенные объекты энергетики Украины поражены – Минобороны
Все назначенные объекты военного управления и энергетики Украины поражены ударами высокоточного оружия ВС РФ, сообщает Минобороны России 18 октября
2022-10-18T14:09
2022-10-18T14:09
2022-10-18T14:09
новости
энергетика
минобороны рф
минобороны
ракетный удар
спецоперация
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Также сообщается о поражении арсеналов с боеприпасами и иностранным вооружением.Так, в районах Артёмовска (Бахмута), Выемки и Соледара ДНР уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50, производства США.Украинские власти ранее подтвердили серьезные разрушения энергетических объектов в Киевской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской и Харьковской областях.
https://ukraina.ru/20221018/1039848758.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, энергетика, минобороны рф, минобороны, ракетный удар, спецоперация
Новости, энергетика, Минобороны РФ, Минобороны, ракетный удар, Спецоперация
Все назначенные объекты энергетики Украины поражены – Минобороны
Все назначенные объекты военного управления и энергетики Украины поражены ударами высокоточного оружия ВС РФ, сообщает Минобороны России 18 октября