Не доводите Россию до греха, примите поражение! Что будет, если Запад не остановится - Мендкович. Видео - 18.10.2022 Украина.ру
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Не доводите Россию до греха, примите поражение! Что будет, если Запад не остановится - Мендкович. Видео
Не доводите Россию до греха, примите поражение! Что будет, если Запад не остановится - Мендкович. Видео - 18.10.2022 Украина.ру
Не доводите Россию до греха, примите поражение! Что будет, если Запад не остановится - Мендкович. Видео
Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович рассказал, в чем США готовятся обвинить Россию на Украине, об угрозах для Пекина, а также о том, кто сегодня на самом деле воюет на Украине:
2022-10-18T13:42
2022-10-18T13:42
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00:55 – О чем говорит готовность США начать переговоры с Россией по договору СНВ-3? 02:30 - Что означают военные учения ядерных сил НАТО в Европе и какой может быть реакция России? 04:20 - Какие сигналы США посылают Китаю? 10:45 - Главы МИД ЕС намерены одобрить новый транш помощи Украине и обучение для ВСУ: когда ЕС стал военным блоком? 12:40 - Кто заставил Илона Маска продолжить оплату спутниковой связи для ВСУ? 14:50 - Прямое участие Белоруссии в СВО.
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никита мендкович, сво, нато, видео, видео
Никита Мендкович, СВО, НАТО, Видео

Не доводите Россию до греха, примите поражение! Что будет, если Запад не остановится - Мендкович. Видео

13:42 18.10.2022
 
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Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович рассказал, в чем США готовятся обвинить Россию на Украине, об угрозах для Пекина, а также о том, кто сегодня на самом деле воюет на Украине:
00:55 – О чем говорит готовность США начать переговоры с Россией по договору СНВ-3?
02:30 - Что означают военные учения ядерных сил НАТО в Европе и какой может быть реакция России?
04:20 - Какие сигналы США посылают Китаю?
10:45 - Главы МИД ЕС намерены одобрить новый транш помощи Украине и обучение для ВСУ: когда ЕС стал военным блоком?
12:40 - Кто заставил Илона Маска продолжить оплату спутниковой связи для ВСУ?
14:50 - Прямое участие Белоруссии в СВО.
 
Никита МендковичСВОНАТОВидео
 
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