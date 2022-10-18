https://ukraina.ru/20221018/1039852388.html
Не доводите Россию до греха, примите поражение! Что будет, если Запад не остановится - Мендкович. Видео
Не доводите Россию до греха, примите поражение! Что будет, если Запад не остановится - Мендкович. Видео - 18.10.2022 Украина.ру
Не доводите Россию до греха, примите поражение! Что будет, если Запад не остановится - Мендкович. Видео
Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович рассказал, в чем США готовятся обвинить Россию на Украине, об угрозах для Пекина, а также о том, кто сегодня на самом деле воюет на Украине:
2022-10-18T13:42
2022-10-18T13:42
2022-10-18T13:42
никита мендкович
сво
нато
видео
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00:55 – О чем говорит готовность США начать переговоры с Россией по договору СНВ-3? 02:30 - Что означают военные учения ядерных сил НАТО в Европе и какой может быть реакция России? 04:20 - Какие сигналы США посылают Китаю? 10:45 - Главы МИД ЕС намерены одобрить новый транш помощи Украине и обучение для ВСУ: когда ЕС стал военным блоком? 12:40 - Кто заставил Илона Маска продолжить оплату спутниковой связи для ВСУ? 14:50 - Прямое участие Белоруссии в СВО.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
никита мендкович, сво, нато, видео, видео
Никита Мендкович, СВО, НАТО, Видео
Не доводите Россию до греха, примите поражение! Что будет, если Запад не остановится - Мендкович. Видео
Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович рассказал, в чем США готовятся обвинить Россию на Украине, об угрозах для Пекина, а также о том, кто сегодня на самом деле воюет на Украине:
00:55 – О чем говорит готовность США начать переговоры с Россией по договору СНВ-3?
02:30 - Что означают военные учения ядерных сил НАТО в Европе и какой может быть реакция России?
04:20 - Какие сигналы США посылают Китаю?
10:45 - Главы МИД ЕС намерены одобрить новый транш помощи Украине и обучение для ВСУ: когда ЕС стал военным блоком?
12:40 - Кто заставил Илона Маска продолжить оплату спутниковой связи для ВСУ?
14:50 - Прямое участие Белоруссии в СВО.