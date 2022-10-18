https://ukraina.ru/20221018/1039852388.html

Не доводите Россию до греха, примите поражение! Что будет, если Запад не остановится - Мендкович. Видео

Не доводите Россию до греха, примите поражение! Что будет, если Запад не остановится - Мендкович. Видео - 18.10.2022 Украина.ру

Не доводите Россию до греха, примите поражение! Что будет, если Запад не остановится - Мендкович. Видео

Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович рассказал, в чем США готовятся обвинить Россию на Украине, об угрозах для Пекина, а также о том, кто сегодня на самом деле воюет на Украине:

2022-10-18T13:42

2022-10-18T13:42

2022-10-18T13:42

никита мендкович

сво

нато

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/12/1039852237_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9f062509f4fd8b79c37dc62ca6bc0020.jpg

00:55 – О чем говорит готовность США начать переговоры с Россией по договору СНВ-3? 02:30 - Что означают военные учения ядерных сил НАТО в Европе и какой может быть реакция России? 04:20 - Какие сигналы США посылают Китаю? 10:45 - Главы МИД ЕС намерены одобрить новый транш помощи Украине и обучение для ВСУ: когда ЕС стал военным блоком? 12:40 - Кто заставил Илона Маска продолжить оплату спутниковой связи для ВСУ? 14:50 - Прямое участие Белоруссии в СВО.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

никита мендкович, сво, нато, видео, видео