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Запорожские добровольцы приняли присягу на верность России. Видео

Запорожские добровольцы приняли присягу на верность России. Видео - 18.10.2022 Украина.ру

Запорожские добровольцы приняли присягу на верность России. Видео

Добровольцы Запорожской области приняли воинскую присягу. В Мелитополе прошло принятие присяги в первом, создаваемом на территории Запорожской области, добровольческом батальоне имени Павла Судоплатова, советского контрразведчика, который родился в Мелитополе.

2022-10-18T11:36

2022-10-18T11:36

2022-10-18T11:36

запорожье

добровольцы

видео

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Сразу же после принятия присяги, бойцы отправились на полигон, где провели тренировочные стрельбы. Военнослужащие занимаются не только подготовкой на тренировочных полях, но и следят за безопасностью города. "Мы будем учить наших военнослужащих, которые готовы защищать Запорожскую область, не только стрелять из автомата, выполнять любую поставленную боевую задачу, а также действия в уличных боях и минно-подрывном деле", - рассказал заместитель командира батальона Евгений Горлачев.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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запорожье, добровольцы, видео, видео