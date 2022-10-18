Запорожские добровольцы приняли присягу на верность России. Видео - 18.10.2022 Украина.ру
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Запорожские добровольцы приняли присягу на верность России. Видео
Запорожские добровольцы приняли присягу на верность России. Видео - 18.10.2022 Украина.ру
Запорожские добровольцы приняли присягу на верность России. Видео
Добровольцы Запорожской области приняли воинскую присягу. В Мелитополе прошло принятие присяги в первом, создаваемом на территории Запорожской области, добровольческом батальоне имени Павла Судоплатова, советского контрразведчика, который родился в Мелитополе.
2022-10-18T11:36
2022-10-18T11:36
запорожье
добровольцы
видео
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Сразу же после принятия присяги, бойцы отправились на полигон, где провели тренировочные стрельбы. Военнослужащие занимаются не только подготовкой на тренировочных полях, но и следят за безопасностью города. "Мы будем учить наших военнослужащих, которые готовы защищать Запорожскую область, не только стрелять из автомата, выполнять любую поставленную боевую задачу, а также действия в уличных боях и минно-подрывном деле", - рассказал заместитель командира батальона Евгений Горлачев.
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запорожье, добровольцы, видео, видео
Запорожье, добровольцы, Видео

Запорожские добровольцы приняли присягу на верность России. Видео

11:36 18.10.2022
 
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Добровольцы Запорожской области приняли воинскую присягу. В Мелитополе прошло принятие присяги в первом, создаваемом на территории Запорожской области, добровольческом батальоне имени Павла Судоплатова, советского контрразведчика, который родился в Мелитополе.
Сразу же после принятия присяги, бойцы отправились на полигон, где провели тренировочные стрельбы. Военнослужащие занимаются не только подготовкой на тренировочных полях, но и следят за безопасностью города.
"Мы будем учить наших военнослужащих, которые готовы защищать Запорожскую область, не только стрелять из автомата, выполнять любую поставленную боевую задачу, а также действия в уличных боях и минно-подрывном деле", - рассказал заместитель командира батальона Евгений Горлачев.
 
ЗапорожьедобровольцыВидео
 
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