https://ukraina.ru/20221018/1039837217.html
Гросси надеется на новую встречу с Путиным, считает возможным соглашение по безопасности ЗАЭС
Гросси надеется на новую встречу с Путиным, считает возможным соглашение по безопасности ЗАЭС - 18.10.2022 Украина.ру
Гросси надеется на новую встречу с Путиным, считает возможным соглашение по безопасности ЗАЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси хочет "как можно скорее" ещё раз встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения соглашения по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС. Об этом он заявил журналистам 17 октября в Буэнос-Айресе
2022-10-18T10:11
2022-10-18T10:11
2022-10-18T10:11
магатэ
запорожская аэс
обстрелы
аргентина
владимир путин
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/01/1038352539_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_e05a9bf11bba8a9df1a56646aa7f9231.jpg
По мнению главы МАГАТЭ, соглашение о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС может быть достигнуто до конца года.Гросси 11 октября провел встречу с Путиным. Президент России предложил ему обсудить ситуацию с Запорожской АЭС, отметив, что Москва открыта к решению всех вопросов.В начале сентября миссия МАГАТЭ во главе с Гросси посетила АЭС. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и её окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. Двое представителей МАГАТЭ остались работать на ЗАЭС на постоянной основе.
https://ukraina.ru/20220926/1039083466.html
https://ukraina.ru
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/01/1038352539_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_de1828eab99e725cc0533957750d2e03.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
магатэ, запорожская аэс, обстрелы, аргентина, владимир путин, спецоперация
МАГАТЭ, Запорожская АЭС, обстрелы, Аргентина, Владимир Путин, Спецоперация
Гросси надеется на новую встречу с Путиным, считает возможным соглашение по безопасности ЗАЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси хочет "как можно скорее" ещё раз встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения соглашения по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС. Об этом он заявил журналистам 17 октября в Буэнос-Айресе
"Надеюсь, что да. И я надеюсь, как можно скорее. ... У нас состоялся очень хороший диалог с президентом Путиным и президентом [Украины Владимиром] Зеленским. Важно, чтобы было согласие по основным принципам защиты атомных электростанций", - сказал он.
По мнению главы МАГАТЭ, соглашение о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС может быть достигнуто до конца года.
Гросси 11 октября провел встречу с Путиным. Президент России предложил ему обсудить ситуацию с Запорожской АЭС, отметив, что Москва открыта к решению всех вопросов.
В начале сентября миссия МАГАТЭ во главе с Гросси посетила АЭС. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и её окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов.
Двое представителей МАГАТЭ остались работать на ЗАЭС на постоянной основе.