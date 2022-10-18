https://ukraina.ru/20221018/1039837217.html

Гросси надеется на новую встречу с Путиным, считает возможным соглашение по безопасности ЗАЭС

Гросси надеется на новую встречу с Путиным, считает возможным соглашение по безопасности ЗАЭС - 18.10.2022 Украина.ру

Гросси надеется на новую встречу с Путиным, считает возможным соглашение по безопасности ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси хочет "как можно скорее" ещё раз встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения соглашения по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС. Об этом он заявил журналистам 17 октября в Буэнос-Айресе

2022-10-18T10:11

2022-10-18T10:11

2022-10-18T10:11

магатэ

запорожская аэс

обстрелы

аргентина

владимир путин

спецоперация

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По мнению главы МАГАТЭ, соглашение о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС может быть достигнуто до конца года.Гросси 11 октября провел встречу с Путиным. Президент России предложил ему обсудить ситуацию с Запорожской АЭС, отметив, что Москва открыта к решению всех вопросов.В начале сентября миссия МАГАТЭ во главе с Гросси посетила АЭС. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и её окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. Двое представителей МАГАТЭ остались работать на ЗАЭС на постоянной основе.

https://ukraina.ru/20220926/1039083466.html

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магатэ, запорожская аэс, обстрелы, аргентина, владимир путин, спецоперация