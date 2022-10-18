Гросси надеется на новую встречу с Путиным, считает возможным соглашение по безопасности ЗАЭС - 18.10.2022 Украина.ру
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Гросси надеется на новую встречу с Путиным, считает возможным соглашение по безопасности ЗАЭС
Гросси надеется на новую встречу с Путиным, считает возможным соглашение по безопасности ЗАЭС - 18.10.2022 Украина.ру
Гросси надеется на новую встречу с Путиным, считает возможным соглашение по безопасности ЗАЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси хочет "как можно скорее" ещё раз встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения соглашения по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС. Об этом он заявил журналистам 17 октября в Буэнос-Айресе
2022-10-18T10:11
2022-10-18T10:11
магатэ
запорожская аэс
обстрелы
аргентина
владимир путин
спецоперация
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По мнению главы МАГАТЭ, соглашение о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС может быть достигнуто до конца года.Гросси 11 октября провел встречу с Путиным. Президент России предложил ему обсудить ситуацию с Запорожской АЭС, отметив, что Москва открыта к решению всех вопросов.В начале сентября миссия МАГАТЭ во главе с Гросси посетила АЭС. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и её окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. Двое представителей МАГАТЭ остались работать на ЗАЭС на постоянной основе.
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магатэ, запорожская аэс, обстрелы, аргентина, владимир путин, спецоперация
МАГАТЭ, Запорожская АЭС, обстрелы, Аргентина, Владимир Путин, Спецоперация

Гросси надеется на новую встречу с Путиным, считает возможным соглашение по безопасности ЗАЭС

10:11 18.10.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМиссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси хочет "как можно скорее" ещё раз встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения соглашения по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС. Об этом он заявил журналистам 17 октября в Буэнос-Айресе

"Надеюсь, что да. И я надеюсь, как можно скорее. ... У нас состоялся очень хороший диалог с президентом Путиным и президентом [Украины Владимиром] Зеленским. Важно, чтобы было согласие по основным принципам защиты атомных электростанций", - сказал он.

По мнению главы МАГАТЭ, соглашение о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС может быть достигнуто до конца года.
Гросси 11 октября провел встречу с Путиным. Президент России предложил ему обсудить ситуацию с Запорожской АЭС, отметив, что Москва открыта к решению всех вопросов.
В начале сентября миссия МАГАТЭ во главе с Гросси посетила АЭС. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и её окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов.
66-е заседание МАГАТЭ 26 сентября - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 12:09
В МАГАТЭ начались переговоры по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭССтартовали переговоры о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Об этом 26 сентября заявил глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в Twitter
Двое представителей МАГАТЭ остались работать на ЗАЭС на постоянной основе.
 
МАГАТЭЗапорожская АЭСобстрелыАргентинаВладимир ПутинСпецоперация
 
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