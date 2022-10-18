В Житомире нет света и воды, сообщил мэр Сухомлин - 18.10.2022 Украина.ру
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В Житомире нет света и воды, сообщил мэр Сухомлин
В Житомире нет света и воды, сообщил мэр Сухомлин - 18.10.2022 Украина.ру
В Житомире нет света и воды, сообщил мэр Сухомлин
В Житомире после утреннего обстрела 18 октября пропало электроснабжение и водоснабжение. Об этом у себя в соцсетях пишет мэр города Сергей Сухомлин
2022-10-18T09:46
2022-10-18T09:46
новости
житомир
свет
вода
обстрелы
спецоперация
украина
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В Житомире после обстрела отключилось электроснабжение и водоснабжение. В городе нет света и воды, сообщил мэр. Больницы перевели на резервное питание. Сухомлин несколько раз пытался выйти в прямой эфир, но скорость интернета или перебои связи не позволили ему опубликовать видеозапись. Ранее украинские власти подтвердили попадания по объектам критической инфраструктуре в Днепре (Днепропетровск), Житомире, Киеве, Ивано-Франковске. В Днепре из-за взрывов на объекте могут также отключить свет и воду. Если РФ окончательно выбьет энергетику Украины, у противника наступит коллапс, в том числе в армии. Потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки, рассказал ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру.Эксперт также отметил, что ВС РФ будут наносить комплексные удары не только по энергетике, опорным пунктам, складам и базам хранения, но и по мостам.
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новости, житомир, свет, вода, обстрелы, спецоперация, украина
Новости, Житомир, свет, вода, обстрелы, Спецоперация, Украина

В Житомире нет света и воды, сообщил мэр Сухомлин

09:46 18.10.2022
 
© commons.wikimedia.org / Adam JonesЖитомир
Житомир - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© commons.wikimedia.org / Adam Jones
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В Житомире после утреннего обстрела 18 октября пропало электроснабжение и водоснабжение. Об этом у себя в соцсетях пишет мэр города Сергей Сухомлин
В Житомире после обстрела отключилось электроснабжение и водоснабжение. В городе нет света и воды, сообщил мэр. Больницы перевели на резервное питание.
Сухомлин несколько раз пытался выйти в прямой эфир, но скорость интернета или перебои связи не позволили ему опубликовать видеозапись.
Ранее украинские власти подтвердили попадания по объектам критической инфраструктуре в Днепре (Днепропетровск), Житомире, Киеве, Ивано-Франковске. В Днепре из-за взрывов на объекте могут также отключить свет и воду.
Если РФ окончательно выбьет энергетику Украины, у противника наступит коллапс, в том числе в армии. Потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки, рассказал ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру.
Эксперт также отметил, что ВС РФ будут наносить комплексные удары не только по энергетике, опорным пунктам, складам и базам хранения, но и по мостам.
09:27
Киевские власти сообщили о попадании в энергетический объект на левом берегуУкраинские власти подтверждают попадания в объекты энергетической инфраструктуры. Об этом пишет 18 октября заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале
 
НовостиЖитомирсветводаобстрелыСпецоперацияУкраина
 
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