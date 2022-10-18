https://ukraina.ru/20221018/1039836776.html
В Житомире нет света и воды, сообщил мэр Сухомлин
В Житомире нет света и воды, сообщил мэр Сухомлин - 18.10.2022 Украина.ру
В Житомире нет света и воды, сообщил мэр Сухомлин
В Житомире после утреннего обстрела 18 октября пропало электроснабжение и водоснабжение. Об этом у себя в соцсетях пишет мэр города Сергей Сухомлин
2022-10-18T09:46
2022-10-18T09:46
2022-10-18T09:46
новости
житомир
свет
вода
обстрелы
спецоперация
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102823/63/1028236329_0:294:3648:2346_1920x0_80_0_0_9d263e3b7d8ec76f374d9f6dfaafc7d7.jpg
В Житомире после обстрела отключилось электроснабжение и водоснабжение. В городе нет света и воды, сообщил мэр. Больницы перевели на резервное питание. Сухомлин несколько раз пытался выйти в прямой эфир, но скорость интернета или перебои связи не позволили ему опубликовать видеозапись. Ранее украинские власти подтвердили попадания по объектам критической инфраструктуре в Днепре (Днепропетровск), Житомире, Киеве, Ивано-Франковске. В Днепре из-за взрывов на объекте могут также отключить свет и воду. Если РФ окончательно выбьет энергетику Украины, у противника наступит коллапс, в том числе в армии. Потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки, рассказал ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру.Эксперт также отметил, что ВС РФ будут наносить комплексные удары не только по энергетике, опорным пунктам, складам и базам хранения, но и по мостам.
https://ukraina.ru/20221018/1039836509.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102823/63/1028236329_0:0:3648:2736_1920x0_80_0_0_f6953e0ed97b89fd65909b25ec1df84b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, житомир, свет, вода, обстрелы, спецоперация, украина
Новости, Житомир, свет, вода, обстрелы, Спецоперация, Украина
В Житомире нет света и воды, сообщил мэр Сухомлин
В Житомире после утреннего обстрела 18 октября пропало электроснабжение и водоснабжение. Об этом у себя в соцсетях пишет мэр города Сергей Сухомлин
В Житомире после обстрела отключилось электроснабжение и водоснабжение. В городе нет света и воды, сообщил мэр. Больницы перевели на резервное питание.
Сухомлин несколько раз пытался выйти в прямой эфир, но скорость интернета или перебои связи не позволили ему опубликовать видеозапись.
Ранее украинские власти подтвердили попадания по объектам критической инфраструктуре в Днепре (Днепропетровск), Житомире, Киеве, Ивано-Франковске. В Днепре из-за взрывов на объекте могут также отключить свет и воду.
Если РФ окончательно выбьет энергетику Украины, у противника наступит коллапс, в том числе в армии. Потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки, рассказал ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру.
Эксперт также отметил, что ВС РФ будут наносить комплексные удары не только по энергетике, опорным пунктам, складам и базам хранения, но и по мостам.