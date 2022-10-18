https://ukraina.ru/20221018/1039836776.html

В Житомире нет света и воды, сообщил мэр Сухомлин

В Житомире нет света и воды, сообщил мэр Сухомлин - 18.10.2022 Украина.ру

В Житомире нет света и воды, сообщил мэр Сухомлин

В Житомире после утреннего обстрела 18 октября пропало электроснабжение и водоснабжение. Об этом у себя в соцсетях пишет мэр города Сергей Сухомлин

2022-10-18T09:46

2022-10-18T09:46

2022-10-18T09:46

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В Житомире после обстрела отключилось электроснабжение и водоснабжение. В городе нет света и воды, сообщил мэр. Больницы перевели на резервное питание. Сухомлин несколько раз пытался выйти в прямой эфир, но скорость интернета или перебои связи не позволили ему опубликовать видеозапись. Ранее украинские власти подтвердили попадания по объектам критической инфраструктуре в Днепре (Днепропетровск), Житомире, Киеве, Ивано-Франковске. В Днепре из-за взрывов на объекте могут также отключить свет и воду. Если РФ окончательно выбьет энергетику Украины, у противника наступит коллапс, в том числе в армии. Потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки, рассказал ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру.Эксперт также отметил, что ВС РФ будут наносить комплексные удары не только по энергетике, опорным пунктам, складам и базам хранения, но и по мостам.

https://ukraina.ru/20221018/1039836509.html

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новости, житомир, свет, вода, обстрелы, спецоперация, украина