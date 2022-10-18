Главное на 18 октября: в России и в мире
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221018/1039828580.html
Главное на 18 октября: в России и в мире
Главное на 18 октября: в России и в мире
Главное на 18 октября: в России и в мире
Сергей Лавров пообщается с выпускниками вузов 2022 года, тем временем верховный суд Украины рассмотрит иск бывшего генпрокурора Виктора Пшонки против Зеленского, а Франция направит в Румынию первые конвои с танками и БМП для усиления НАТО. О других событиях дня - читайте в подборке Украина.ру
2022-10-18T04:47
2022-10-18T04:47
эксклюзив
анонс
главное
сергей лавров
россия
украина
нато
румыния
владимир зеленский
танки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036438916_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_2a30418dc5baf136849b08b914013c5d.jpg
РоссияВ Москве пройдет встреча Сергея Лаврова с выпускниками вузов 2022 годаГлава министерства иностранных дел России пообщается с принятыми на работу в систему МИД РФСуд рассмотрит кассационную жалобу на 9-летний срок НавальномуВторой кассационный суд общей юрисдикции проверит законность приговора оппозиционеру Алексею Навальному, по которому он получил девять лет колонии за мошенничество и неуважение к суду.Навальный и его защита настаивают на незаконности вынесенных по делу судебных решений.Московский суд рассмотрит:– протоколы в отношении американской IT-компании Amazon за отказ удалить запрещенную в России информацию;– протоколы в отношении стримингового сервиса Twitch за неудаление фейков о российской армии;– протокол о неудалении из "Википедии" статьи "За ненасильственное сопротивление гражданского населения Украины в ходе вторжения России".В Межпарламентской ассамблее СНГ состоится заседание Экспертного совета по экономике при Межпарламентской Ассамблее государств-участников СНГБлижнее зарубежьеВерховный суд Украины рассмотрит иск бывшего генпрокурора Виктора Пшонки против ЗеленскогоБывший генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка подал иск в Верховный суд страны против украинского президента Владимира Зеленского, он требует снять с него санкции, введенные решением лидера страны по предложению правительства и Совета национальной безопасности и обороны.В Молдавии осудят бывшего президента Игоря ДодонаУголовное дело "Энергокома" было возбуждено в сентябре прошлого года. Следователи полагают, что в 2008 году, когда Додон занимал пост вице- премьера, курирующего экономику, закупочная цена на электроэнергию необоснованно увеличивалась, а разница оседала на счетах подставных компаний. Согласно предварительной информации, организаторы схемы похитили около $11,9 млн государственных средств.МирВ Совете Безопасности ООН в США пройдут:– брифинг по миссии ООН по делам временной администрации в Косово (UNMIK);– брифинг и консультации по миротворческой миссии ООН в Мали.В Бельгии Еврокомиссия представит новый пакет мер в сфере энергетикиНовый пакет включает в себя предложения по сокращению спроса на энергию, снижению цен на газ и совместным его закупкам, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.Она отметила, что Еврокомиссия работает над новыми предложениями в сфере энергетики, которые сосредоточены вокруг четырех направлений.Во Франции состоится всеобщая межпрофессиональная забастовкаПрофсоюзы призывают работников "выйти на демонстрацию за повышение зарплат и защиту права на организацию забастовок".Ранее кабмин Франции пригрозил силовыми методами прекратить забастовку сотрудников TotalEnergies.Франция направит в Румынию первые конвои с танками и БМП для усиления НАТОРанее министр обороны республики Себастьян Лекорню заявил, что Франция намерена усилить свое военное присутствие на востоке Европы в рамках НАТО из-за усилившихся военных действий на Украине. Он сообщил, что Париж планирует направить танки и БМП в Румынию, истребители Rafale в Литву и роту военнослужащих - в Эстонию.
https://ukraina.ru/20220928/1039150184.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036438916_425:0:3156:2048_1920x0_80_0_0_fc4f644f65a31b1e3b35f087b8694727.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, анонс, главное, сергей лавров, россия, украина, нато, румыния, владимир зеленский, танки
Эксклюзив, анонс, главное, Сергей Лавров, Россия, Украина, НАТО, Румыния, Владимир Зеленский, танки

Главное на 18 октября: в России и в мире

04:47 18.10.2022
 
© rawpixel.com
© rawpixel.com
Читать в
Сергей Лавров пообщается с выпускниками вузов 2022 года, тем временем верховный суд Украины рассмотрит иск бывшего генпрокурора Виктора Пшонки против Зеленского, а Франция направит в Румынию первые конвои с танками и БМП для усиления НАТО. О других событиях дня - читайте в подборке Украина.ру

Россия

В Москве пройдет встреча Сергея Лаврова с выпускниками вузов 2022 года
Глава министерства иностранных дел России пообщается с принятыми на работу в систему МИД РФ
Суд рассмотрит кассационную жалобу на 9-летний срок Навальному
Второй кассационный суд общей юрисдикции проверит законность приговора оппозиционеру Алексею Навальному, по которому он получил девять лет колонии за мошенничество и неуважение к суду.
Навальный и его защита настаивают на незаконности вынесенных по делу судебных решений.
Московский суд рассмотрит:
– протоколы в отношении американской IT-компании Amazon за отказ удалить запрещенную в России информацию;
– протоколы в отношении стримингового сервиса Twitch за неудаление фейков о российской армии;
– протокол о неудалении из "Википедии" статьи "За ненасильственное сопротивление гражданского населения Украины в ходе вторжения России".
В Межпарламентской ассамблее СНГ состоится заседание Экспертного совета по экономике при Межпарламентской Ассамблее государств-участников СНГ

Ближнее зарубежье

Верховный суд Украины рассмотрит иск бывшего генпрокурора Виктора Пшонки против Зеленского
Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка подал иск в Верховный суд страны против украинского президента Владимира Зеленского, он требует снять с него санкции, введенные решением лидера страны по предложению правительства и Совета национальной безопасности и обороны.
В Молдавии осудят бывшего президента Игоря Додона
Уголовное дело "Энергокома" было возбуждено в сентябре прошлого года. Следователи полагают, что в 2008 году, когда Додон занимал пост вице- премьера, курирующего экономику, закупочная цена на электроэнергию необоснованно увеличивалась, а разница оседала на счетах подставных компаний.
Согласно предварительной информации, организаторы схемы похитили около $11,9 млн государственных средств.

Мир

В Совете Безопасности ООН в США пройдут:
– брифинг по миссии ООН по делам временной администрации в Косово (UNMIK);
– брифинг и консультации по миротворческой миссии ООН в Мали.
В Бельгии Еврокомиссия представит новый пакет мер в сфере энергетики
Новый пакет включает в себя предложения по сокращению спроса на энергию, снижению цен на газ и совместным его закупкам, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
Она отметила, что Еврокомиссия работает над новыми предложениями в сфере энергетики, которые сосредоточены вокруг четырех направлений.
"Первое - мы будем побуждать к снижению спроса, второе - мы обеспечим солидарность между странами-членами. Мы также совершим интервенцию в сфере цен на газ и будем способствовать совместным закупкам газа", - сказала Симсон.
Во Франции состоится всеобщая межпрофессиональная забастовка
Профсоюзы призывают работников "выйти на демонстрацию за повышение зарплат и защиту права на организацию забастовок".
Ранее кабмин Франции пригрозил силовыми методами прекратить забастовку сотрудников TotalEnergies.
Франция направит в Румынию первые конвои с танками и БМП для усиления НАТО
Ранее министр обороны республики Себастьян Лекорню заявил, что Франция намерена усилить свое военное присутствие на востоке Европы в рамках НАТО из-за усилившихся военных действий на Украине.
Он сообщил, что Париж планирует направить танки и БМП в Румынию, истребители Rafale в Литву и роту военнослужащих - в Эстонию.
ВСУ артиллерия CAESAR
28 сентября, 07:59
Bloomberg: Запад не намерен поставлять Украине тяжелое вооружениеЗападные страны не готовы нарастить поставки вооружения Киеву, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в Евросоюзе
 
ЭксклюзиванонсглавноеСергей ЛавровРоссияУкраинаНАТОРумынияВладимир Зеленскийтанки
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:45Эксперт объяснил, с кем Россия должна договариваться о мире на Украине
06:30"Сильнейший психологический стресс": Маслов прокомментировал замедление экономических темпов КНР
06:30"Способ нанести ущерб": Стариков о том, при каком условии Киев начнет террористическую войну против РФ
06:15"До полного блэкаута далеко": эксперт объяснил, почему сложно вывести из строя всю энергосистему Украины
06:00"Выбор ближе к России": эксперт об интересах Пекина в отношениях с Москвой
05:45Присоединение Крыма, Донбасса и новых территорий – это тоже поражение Украины - Акопов
05:30"Как только выгода появится": политолог Чадаев о том, будет ли Анкара выступать в качестве посредника
05:15Акопов объяснил, при каких условиях смогут пройти переговоры Байдена и Путина
05:09Что сделал Сергей Суровикин и какие Россия сделала выводы под Харьковом - Алексей Леонков
05:07Эксперт Санакоев рассказал, какие сейчас отношения Китая и Украины
05:00"Мощный антизападный запал": эксперт рассказал, какие страны могут сформировать ось мирового влияния
04:47Главное на 18 октября: в России и в мире
04:45"Победа будет достигнута на земле": эксперт объяснил, почему РФ не уничтожит всю энергетику Украины
04:37"Русские и украинцы — братские народы": эксперт рассказал, как Китай относится к ситуации на Украине
04:30"Партнерство, основанное на общих идеалах": эксперт оценил взаимоотношения России и Китая
04:23Не на освобожденных территориях: Груздев объяснил, когда спецоперация перерастет в ядерный конфликт
04:15Путин подтверждает то, что изначально было понятно – Акопов про удары РФ по Украине
04:07Эксперт Груздев объяснил, как белорусы отнеслись к объявлению режима КТО
04:00"Есть несколько вариантов": эксперт объяснил, как итоги съезда Компартии Китая повлияют на политику КНР
19:10ВСУ на юге, предупреждение Белоруссии. Итоги 17 октября на Украине
Лента новостейМолния