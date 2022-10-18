https://ukraina.ru/20221018/1039828580.html
Главное на 18 октября: в России и в мире
Главное на 18 октября: в России и в мире
Главное на 18 октября: в России и в мире
Сергей Лавров пообщается с выпускниками вузов 2022 года, тем временем верховный суд Украины рассмотрит иск бывшего генпрокурора Виктора Пшонки против Зеленского, а Франция направит в Румынию первые конвои с танками и БМП для усиления НАТО. О других событиях дня - читайте в подборке Украина.ру
2022-10-18T04:47
2022-10-18T04:47
2022-10-18T04:47
эксклюзив
анонс
главное
сергей лавров
россия
украина
нато
румыния
владимир зеленский
танки
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РоссияВ Москве пройдет встреча Сергея Лаврова с выпускниками вузов 2022 годаГлава министерства иностранных дел России пообщается с принятыми на работу в систему МИД РФСуд рассмотрит кассационную жалобу на 9-летний срок НавальномуВторой кассационный суд общей юрисдикции проверит законность приговора оппозиционеру Алексею Навальному, по которому он получил девять лет колонии за мошенничество и неуважение к суду.Навальный и его защита настаивают на незаконности вынесенных по делу судебных решений.Московский суд рассмотрит:– протоколы в отношении американской IT-компании Amazon за отказ удалить запрещенную в России информацию;– протоколы в отношении стримингового сервиса Twitch за неудаление фейков о российской армии;– протокол о неудалении из "Википедии" статьи "За ненасильственное сопротивление гражданского населения Украины в ходе вторжения России".В Межпарламентской ассамблее СНГ состоится заседание Экспертного совета по экономике при Межпарламентской Ассамблее государств-участников СНГБлижнее зарубежьеВерховный суд Украины рассмотрит иск бывшего генпрокурора Виктора Пшонки против ЗеленскогоБывший генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка подал иск в Верховный суд страны против украинского президента Владимира Зеленского, он требует снять с него санкции, введенные решением лидера страны по предложению правительства и Совета национальной безопасности и обороны.В Молдавии осудят бывшего президента Игоря ДодонаУголовное дело "Энергокома" было возбуждено в сентябре прошлого года. Следователи полагают, что в 2008 году, когда Додон занимал пост вице- премьера, курирующего экономику, закупочная цена на электроэнергию необоснованно увеличивалась, а разница оседала на счетах подставных компаний. Согласно предварительной информации, организаторы схемы похитили около $11,9 млн государственных средств.МирВ Совете Безопасности ООН в США пройдут:– брифинг по миссии ООН по делам временной администрации в Косово (UNMIK);– брифинг и консультации по миротворческой миссии ООН в Мали.В Бельгии Еврокомиссия представит новый пакет мер в сфере энергетикиНовый пакет включает в себя предложения по сокращению спроса на энергию, снижению цен на газ и совместным его закупкам, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.Она отметила, что Еврокомиссия работает над новыми предложениями в сфере энергетики, которые сосредоточены вокруг четырех направлений.Во Франции состоится всеобщая межпрофессиональная забастовкаПрофсоюзы призывают работников "выйти на демонстрацию за повышение зарплат и защиту права на организацию забастовок".Ранее кабмин Франции пригрозил силовыми методами прекратить забастовку сотрудников TotalEnergies.Франция направит в Румынию первые конвои с танками и БМП для усиления НАТОРанее министр обороны республики Себастьян Лекорню заявил, что Франция намерена усилить свое военное присутствие на востоке Европы в рамках НАТО из-за усилившихся военных действий на Украине. Он сообщил, что Париж планирует направить танки и БМП в Румынию, истребители Rafale в Литву и роту военнослужащих - в Эстонию.
https://ukraina.ru/20220928/1039150184.html
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036438916_425:0:3156:2048_1920x0_80_0_0_fc4f644f65a31b1e3b35f087b8694727.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, анонс, главное, сергей лавров, россия, украина, нато, румыния, владимир зеленский, танки
Эксклюзив, анонс, главное, Сергей Лавров, Россия, Украина, НАТО, Румыния, Владимир Зеленский, танки
Главное на 18 октября: в России и в мире
Сергей Лавров пообщается с выпускниками вузов 2022 года, тем временем верховный суд Украины рассмотрит иск бывшего генпрокурора Виктора Пшонки против Зеленского, а Франция направит в Румынию первые конвои с танками и БМП для усиления НАТО. О других событиях дня - читайте в подборке Украина.ру
Россия
В Москве пройдет встреча Сергея Лаврова с выпускниками вузов 2022 года
Глава министерства иностранных дел России пообщается с принятыми на работу в систему МИД РФ
Суд рассмотрит кассационную жалобу на 9-летний срок Навальному
Второй кассационный суд общей юрисдикции проверит законность приговора оппозиционеру Алексею Навальному, по которому он получил девять лет колонии за мошенничество и неуважение к суду.
Навальный и его защита настаивают на незаконности вынесенных по делу судебных решений.
Московский суд рассмотрит:
– протоколы в отношении американской IT-компании Amazon за отказ удалить запрещенную в России информацию;
– протоколы в отношении стримингового сервиса Twitch за неудаление фейков о российской армии;
– протокол о неудалении из "Википедии" статьи "За ненасильственное сопротивление гражданского населения Украины в ходе вторжения России".
В Межпарламентской ассамблее СНГ состоится заседание Экспертного совета по экономике при Межпарламентской Ассамблее государств-участников СНГ
Ближнее зарубежье
Верховный суд Украины рассмотрит иск бывшего генпрокурора Виктора Пшонки против Зеленского
Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка подал иск в Верховный суд страны против украинского президента Владимира Зеленского, он требует снять с него санкции, введенные решением лидера страны по предложению правительства и Совета национальной безопасности и обороны.
В Молдавии осудят бывшего президента Игоря Додона
Уголовное дело "Энергокома" было возбуждено в сентябре прошлого года. Следователи полагают, что в 2008 году, когда Додон занимал пост вице- премьера, курирующего экономику, закупочная цена на электроэнергию необоснованно увеличивалась, а разница оседала на счетах подставных компаний.
Согласно предварительной информации, организаторы схемы похитили около $11,9 млн государственных средств.
Мир
В Совете Безопасности ООН в США пройдут:
– брифинг по миссии ООН по делам временной администрации в Косово (UNMIK);
– брифинг и консультации по миротворческой миссии ООН в Мали.
В Бельгии Еврокомиссия представит новый пакет мер в сфере энергетики
Новый пакет включает в себя предложения по сокращению спроса на энергию, снижению цен на газ и совместным его закупкам, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
Она отметила, что Еврокомиссия работает над новыми предложениями в сфере энергетики, которые сосредоточены вокруг четырех направлений.
"Первое - мы будем побуждать к снижению спроса, второе - мы обеспечим солидарность между странами-членами. Мы также совершим интервенцию в сфере цен на газ и будем способствовать совместным закупкам газа", - сказала Симсон.
Во Франции состоится всеобщая межпрофессиональная забастовка
Профсоюзы призывают работников "выйти на демонстрацию за повышение зарплат и защиту права на организацию забастовок".
Ранее кабмин Франции пригрозил силовыми методами прекратить забастовку сотрудников TotalEnergies.
Франция направит в Румынию первые конвои с танками и БМП для усиления НАТО
Ранее министр обороны республики Себастьян Лекорню заявил, что Франция намерена усилить свое военное присутствие на востоке Европы в рамках НАТО из-за усилившихся военных действий на Украине.
Он сообщил, что Париж планирует направить танки и БМП в Румынию, истребители Rafale в Литву и роту военнослужащих - в Эстонию.