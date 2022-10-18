https://ukraina.ru/20221018/1039828580.html

Главное на 18 октября: в России и в мире

Главное на 18 октября: в России и в мире

Главное на 18 октября: в России и в мире

Сергей Лавров пообщается с выпускниками вузов 2022 года, тем временем верховный суд Украины рассмотрит иск бывшего генпрокурора Виктора Пшонки против Зеленского, а Франция направит в Румынию первые конвои с танками и БМП для усиления НАТО. О других событиях дня - читайте в подборке Украина.ру

2022-10-18T04:47

2022-10-18T04:47

2022-10-18T04:47

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владимир зеленский

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РоссияВ Москве пройдет встреча Сергея Лаврова с выпускниками вузов 2022 годаГлава министерства иностранных дел России пообщается с принятыми на работу в систему МИД РФСуд рассмотрит кассационную жалобу на 9-летний срок НавальномуВторой кассационный суд общей юрисдикции проверит законность приговора оппозиционеру Алексею Навальному, по которому он получил девять лет колонии за мошенничество и неуважение к суду.Навальный и его защита настаивают на незаконности вынесенных по делу судебных решений.Московский суд рассмотрит:– протоколы в отношении американской IT-компании Amazon за отказ удалить запрещенную в России информацию;– протоколы в отношении стримингового сервиса Twitch за неудаление фейков о российской армии;– протокол о неудалении из "Википедии" статьи "За ненасильственное сопротивление гражданского населения Украины в ходе вторжения России".В Межпарламентской ассамблее СНГ состоится заседание Экспертного совета по экономике при Межпарламентской Ассамблее государств-участников СНГБлижнее зарубежьеВерховный суд Украины рассмотрит иск бывшего генпрокурора Виктора Пшонки против ЗеленскогоБывший генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка подал иск в Верховный суд страны против украинского президента Владимира Зеленского, он требует снять с него санкции, введенные решением лидера страны по предложению правительства и Совета национальной безопасности и обороны.В Молдавии осудят бывшего президента Игоря ДодонаУголовное дело "Энергокома" было возбуждено в сентябре прошлого года. Следователи полагают, что в 2008 году, когда Додон занимал пост вице- премьера, курирующего экономику, закупочная цена на электроэнергию необоснованно увеличивалась, а разница оседала на счетах подставных компаний. Согласно предварительной информации, организаторы схемы похитили около $11,9 млн государственных средств.МирВ Совете Безопасности ООН в США пройдут:– брифинг по миссии ООН по делам временной администрации в Косово (UNMIK);– брифинг и консультации по миротворческой миссии ООН в Мали.В Бельгии Еврокомиссия представит новый пакет мер в сфере энергетикиНовый пакет включает в себя предложения по сокращению спроса на энергию, снижению цен на газ и совместным его закупкам, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.Она отметила, что Еврокомиссия работает над новыми предложениями в сфере энергетики, которые сосредоточены вокруг четырех направлений.Во Франции состоится всеобщая межпрофессиональная забастовкаПрофсоюзы призывают работников "выйти на демонстрацию за повышение зарплат и защиту права на организацию забастовок".Ранее кабмин Франции пригрозил силовыми методами прекратить забастовку сотрудников TotalEnergies.Франция направит в Румынию первые конвои с танками и БМП для усиления НАТОРанее министр обороны республики Себастьян Лекорню заявил, что Франция намерена усилить свое военное присутствие на востоке Европы в рамках НАТО из-за усилившихся военных действий на Украине. Он сообщил, что Париж планирует направить танки и БМП в Румынию, истребители Rafale в Литву и роту военнослужащих - в Эстонию.

https://ukraina.ru/20220928/1039150184.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эксклюзив, анонс, главное, сергей лавров, россия, украина, нато, румыния, владимир зеленский, танки