https://ukraina.ru/20221018/1039827630.html

Эксперт Санакоев рассказал, какие сейчас отношения Китая и Украины

Эксперт Санакоев рассказал, какие сейчас отношения Китая и Украины - 18.10.2022 Украина.ру

Эксперт Санакоев рассказал, какие сейчас отношения Китая и Украины

Раньше у Киева и Пекина были продуктивные отношения, потом у стран началось обострение связей, сейчас Китай все равно рассчитывает на прагматичные торговые отношения с Украиной, считает заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, член Российского совета по международным делам Сергей Санакоев в интервью Украина.ру

2022-10-18T05:07

2022-10-18T05:07

2022-10-18T05:07

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китай

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По его словам, до прихода Зеленского к власти у Китая развивались достаточно продуктивные отношения с Киевом.По его мнению, Пекин сейчас рассчитывает, что у них с Украиной будут развиваться прагматичные торговые отношения.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221017/1039807621.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, китай, украина