https://ukraina.ru/20221018/1039827630.html
Эксперт Санакоев рассказал, какие сейчас отношения Китая и Украины
Эксперт Санакоев рассказал, какие сейчас отношения Китая и Украины - 18.10.2022 Украина.ру
Эксперт Санакоев рассказал, какие сейчас отношения Китая и Украины
Раньше у Киева и Пекина были продуктивные отношения, потом у стран началось обострение связей, сейчас Китай все равно рассчитывает на прагматичные торговые отношения с Украиной, считает заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, член Российского совета по международным делам Сергей Санакоев в интервью Украина.ру
2022-10-18T05:07
2022-10-18T05:07
2022-10-18T05:07
новости
китай
украина
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По его словам, до прихода Зеленского к власти у Китая развивались достаточно продуктивные отношения с Киевом.По его мнению, Пекин сейчас рассчитывает, что у них с Украиной будут развиваться прагматичные торговые отношения.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221017/1039807621.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, китай, украина
Эксперт Санакоев рассказал, какие сейчас отношения Китая и Украины
Раньше у Киева и Пекина были продуктивные отношения, потом у стран началось обострение связей, сейчас Китай все равно рассчитывает на прагматичные торговые отношения с Украиной, считает заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, член Российского совета по международным делам Сергей Санакоев в интервью Украина.ру
По его словам, до прихода Зеленского к власти у Китая развивались достаточно продуктивные отношения с Киевом.
Это было во времена правления Виктора Ющенко, Виктора Януковича, Леонида Кравчука. Когда к власти пришел Зеленский, у стран началось обострение связей, которое ярко выражено было на фоне ситуации вокруг авиационного завода "Мотор Сич". Также были другие моменты, связанные с неплатежами Украины России, которые возмутили Китай.
Сергей Санакоев
заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, член Российского совета по международным делам
По его мнению, Пекин сейчас рассчитывает, что у них с Украиной будут развиваться прагматичные торговые отношения.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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