https://ukraina.ru/20221018/1039825229.html

Эксперт Груздев объяснил, как белорусы отнеслись к объявлению режима КТО

Эксперт Груздев объяснил, как белорусы отнеслись к объявлению режима КТО - 18.10.2022 Украина.ру

Эксперт Груздев объяснил, как белорусы отнеслись к объявлению режима КТО

Белорусы отнеслись к объявлению режима контртеррористической операции (КТО) сдержано, потому что большинство людей в своей повседневной жизни не заметят никаких изменений, сказал член президиума оргкомитета белорусской политической партии СОЮЗ Владимир Груздев в интервью Украина.ру

2022-10-18T04:07

2022-10-18T04:07

2022-10-18T04:07

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Глава белорусского МИД Владимир Макей ранее сообщил, что режим контртеррористической операции введён в Белоруссии на фоне сообщений о готовящихся провокациях со стороны близлежащих государств.По его словам, белорусские граждане готовы к различным сценариям развития событий, поэтому КТО воспринимается как очередная необходимая мера.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221014/1039724223.html

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новости, кто, белоруссия