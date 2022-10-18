Эксперт Груздев объяснил, как белорусы отнеслись к объявлению режима КТО
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Белорусы отнеслись к объявлению режима контртеррористической операции (КТО) сдержано, потому что большинство людей в своей повседневной жизни не заметят никаких изменений, сказал член президиума оргкомитета белорусской политической партии СОЮЗ Владимир Груздев в интервью Украина.ру
Глава белорусского МИД Владимир Макей ранее сообщил, что режим контртеррористической операции введён в Белоруссии на фоне сообщений о готовящихся провокациях со стороны близлежащих государств.
Реакция сдержанная. Руководство страны объяснило, зачем это необходимо, и большинство людей в своей повседневной жизни не наблюдают никаких изменений.
По его словам, белорусские граждане готовы к различным сценариям развития событий, поэтому КТО воспринимается как очередная необходимая мера.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
14 октября, 09:56Режим КТО в Белоруссии, опасения ВСУ, запорожское направление. Главное на Украине на утро 14 октябряВ Белоруссии ввели режим контртеррористической операции. Мобилизация в России вызвала опасения в ВСУ, сообщили западные СМИ. Власти Запорожской области сообщили о напряжённости у границ этого региона РФ