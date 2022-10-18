https://ukraina.ru/20221018/1039806268.html

"До полного блэкаута далеко": эксперт объяснил, почему сложно вывести из строя всю энергосистему Украины

"До полного блэкаута далеко": эксперт объяснил, почему сложно вывести из строя всю энергосистему Украины - 18.10.2022 Украина.ру

"До полного блэкаута далеко": эксперт объяснил, почему сложно вывести из строя всю энергосистему Украины

Украинская энергосистема строилась в советское время в расчете на ядерную войну с Западом, поэтому массированными ударами ВС РФ ее вывести запросто не удастся, сказал философ и политолог, директор Института развития парламентаризма Алексей Чадаев в интервью Украина.ру

2022-10-18T06:15

2022-10-18T06:15

2022-10-18T06:15

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Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и в других городах и областях.Президент РФ Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.Ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что ВС РФ за 10 и 11 октября поразили около 30 процентов энергетической инфраструктуры Украины.По его мнению, российскими массированными разовыми ударами из строя энергосистему Украины вывести запросто не удастся.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221017/1039786689.html

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новости, россия, украина, энергетика