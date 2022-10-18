"До полного блэкаута далеко": эксперт объяснил, почему сложно вывести из строя всю энергосистему Украины - 18.10.2022 Украина.ру
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"До полного блэкаута далеко": эксперт объяснил, почему сложно вывести из строя всю энергосистему Украины
"До полного блэкаута далеко": эксперт объяснил, почему сложно вывести из строя всю энергосистему Украины - 18.10.2022 Украина.ру
"До полного блэкаута далеко": эксперт объяснил, почему сложно вывести из строя всю энергосистему Украины
Украинская энергосистема строилась в советское время в расчете на ядерную войну с Западом, поэтому массированными ударами ВС РФ ее вывести запросто не удастся, сказал философ и политолог, директор Института развития парламентаризма Алексей Чадаев в интервью Украина.ру
2022-10-18T06:15
2022-10-18T06:15
новости
россия
украина
энергетика
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Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и в других городах и областях.Президент РФ Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.Ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что ВС РФ за 10 и 11 октября поразили около 30 процентов энергетической инфраструктуры Украины.По его мнению, российскими массированными разовыми ударами из строя энергосистему Украины вывести запросто не удастся.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, россия, украина, энергетика
Новости, Россия, Украина, энергетика

"До полного блэкаута далеко": эксперт объяснил, почему сложно вывести из строя всю энергосистему Украины

06:15 18.10.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПуск российских ракет по арсеналу с западным оружием во Львовской области
Пуск российских ракет по арсеналу с западным оружием во Львовской области
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Украинская энергосистема строилась в советское время в расчете на ядерную войну с Западом, поэтому массированными ударами ВС РФ ее вывести запросто не удастся, сказал философ и политолог, директор Института развития парламентаризма Алексей Чадаев в интервью Украина.ру
Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и в других городах и областях.
Президент РФ Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.
Ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что ВС РФ за 10 и 11 октября поразили около 30 процентов энергетической инфраструктуры Украины.
До полного блэкаута пока далеко. Украинская энергосистема строилась в советское время, строилась в расчете на ядерную войну с Западом, строилась с тройной и четверной защитой, в расчете на самые неординарные случаи, и даже тридцать лет беспрерывного украинского воровства и деградации не привели ее к ситуации легкой добычи.
Алексей Чадаев интервью
Алексей Чадаев
философ и политолог, директор Института развития парламентаризма
По его мнению, российскими массированными разовыми ударами из строя энергосистему Украины вывести запросто не удастся.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 17.10.2022
Вчера, 07:54
Неделя настоящей войны. Причины, цели и последствия ударов по объектам электроэнергетики Украины
 
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