https://ukraina.ru/20221018/1039803858.html

Присоединение Крыма, Донбасса и новых территорий – это тоже поражение Украины - Акопов

Присоединение Крыма, Донбасса и новых территорий – это тоже поражение Украины - Акопов - 18.10.2022 Украина.ру

Присоединение Крыма, Донбасса и новых территорий – это тоже поражение Украины - Акопов

Присоединение к России Крыма, Донбасса и новых территорий – это поражение Киева, если США и Запад это примут, то с ними возможны переговоры о фиксации ситуации, но это не означает, что РФ отступит от глобальной цели по Украине, считает обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью Украина.ру

2022-10-18T05:45

2022-10-18T05:45

2022-10-18T05:45

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Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя слова ряда представителей Запада о том, что "победа РФ станет поражением НАТО", заявил, что поражение Украины - вопрос понятий, юридической техники, поражение каждый может понимать по-разному.По его мнению, Путин говорит, что переговоров по той части Украины, которая уже отошла к России, быть не может и "поражение Украины" нужно отчитывать от ситуации, которая сложится после октября 2022 года.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221017/1039786280.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, украина