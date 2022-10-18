https://ukraina.ru/20221018/1039803858.html
Присоединение Крыма, Донбасса и новых территорий – это тоже поражение Украины - Акопов
Присоединение Крыма, Донбасса и новых территорий – это тоже поражение Украины - Акопов - 18.10.2022 Украина.ру
Присоединение Крыма, Донбасса и новых территорий – это тоже поражение Украины - Акопов
Присоединение к России Крыма, Донбасса и новых территорий – это поражение Киева, если США и Запад это примут, то с ними возможны переговоры о фиксации ситуации, но это не означает, что РФ отступит от глобальной цели по Украине, считает обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью Украина.ру
2022-10-18T05:45
2022-10-18T05:45
2022-10-18T05:45
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Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя слова ряда представителей Запада о том, что "победа РФ станет поражением НАТО", заявил, что поражение Украины - вопрос понятий, юридической техники, поражение каждый может понимать по-разному.По его мнению, Путин говорит, что переговоров по той части Украины, которая уже отошла к России, быть не может и "поражение Украины" нужно отчитывать от ситуации, которая сложится после октября 2022 года.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221017/1039786280.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина
Присоединение Крыма, Донбасса и новых территорий – это тоже поражение Украины - Акопов
Присоединение к России Крыма, Донбасса и новых территорий – это поражение Киева, если США и Запад это примут, то с ними возможны переговоры о фиксации ситуации, но это не означает, что РФ отступит от глобальной цели по Украине, считает обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью Украина.ру
Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя слова ряда представителей Запада о том, что "победа РФ станет поражением НАТО", заявил, что поражение Украины - вопрос понятий, юридической техники, поражение каждый может понимать по-разному.
Понятно, что присоединение Крыма, Донбасса и новых территорий – это тоже поражение Украины. Если США и Запад это проглотит, то с ними возможны переговоры о фиксации ситуации. Никакого компромисса по поводу "выйдите и верните" с нашей стороны быть не может. Но это не означает, что мы отступимся от глобальной цели по Украине – вырвать ее из рук Запада.
Петр Акопов
обозреватель РИА "Новости"
По его мнению, Путин говорит, что переговоров по той части Украины, которая уже отошла к России, быть не может и "поражение Украины" нужно отчитывать от ситуации, которая сложится после октября 2022 года.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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