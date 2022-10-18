https://ukraina.ru/20221018/1039801460.html

"Выбор ближе к России": эксперт об интересах Пекина в отношениях с Москвой

"Выбор ближе к России": эксперт об интересах Пекина в отношениях с Москвой - 18.10.2022 Украина.ру

"Выбор ближе к России": эксперт об интересах Пекина в отношениях с Москвой

Востоковед, врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью изданию Украина.ру рассказал, что даже несмотря на давление со стороны Запада, Китай всё равно делает выбор в пользу России

2022-10-18T06:00

2022-10-18T06:00

2022-10-18T06:00

новости

китай

россия

запад

союзники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101259/07/1012590730_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_21948d3228ab1469fc2c0243ca9d25fa.jpg

Китай открывает как минимум два, может и больше, автомобильных заводов на территории РФ, а также поставляет китайские печатные платы, отмечает Маслов, добавляя, что "Пекин продолжает делать всё, что требуется".Таким образом, даже несмотря на давление, Китай продолжает поставлять целый ряд товаров в Россию, подчеркивает он.Полное интервью с Алексеем Масловым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221004/1039354514.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, китай, россия, запад, союзники