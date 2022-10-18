"Выбор ближе к России": эксперт об интересах Пекина в отношениях с Москвой - 18.10.2022 Украина.ру
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"Выбор ближе к России": эксперт об интересах Пекина в отношениях с Москвой
"Выбор ближе к России": эксперт об интересах Пекина в отношениях с Москвой - 18.10.2022 Украина.ру
"Выбор ближе к России": эксперт об интересах Пекина в отношениях с Москвой
Востоковед, врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью изданию Украина.ру рассказал, что даже несмотря на давление со стороны Запада, Китай всё равно делает выбор в пользу России
2022-10-18T06:00
2022-10-18T06:00
новости
китай
россия
запад
союзники
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Китай открывает как минимум два, может и больше, автомобильных заводов на территории РФ, а также поставляет китайские печатные платы, отмечает Маслов, добавляя, что "Пекин продолжает делать всё, что требуется".Таким образом, даже несмотря на давление, Китай продолжает поставлять целый ряд товаров в Россию, подчеркивает он.Полное интервью с Алексеем Масловым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221004/1039354514.html
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452
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новости, китай, россия, запад, союзники
Новости, Китай, Россия, Запад, союзники

"Выбор ближе к России": эксперт об интересах Пекина в отношениях с Москвой

06:00 18.10.2022
 
© РИА Новости . Артур Александров / Перейти в фотобанкФигура Хотея
Фигура Хотея - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости . Артур Александров
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Читать в
Востоковед, врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью изданию Украина.ру рассказал, что даже несмотря на давление со стороны Запада, Китай всё равно делает выбор в пользу России
Китай открывает как минимум два, может и больше, автомобильных заводов на территории РФ, а также поставляет китайские печатные платы, отмечает Маслов, добавляя, что "Пекин продолжает делать всё, что требуется".
Таким образом, даже несмотря на давление, Китай продолжает поставлять целый ряд товаров в Россию, подчеркивает он.
В чем большая проблема? В том, что для Китая Россия – не самый большой торговый партнер, а вот политический и военный – очень большой. Здесь – да, Китай делает выбор скорее ближе к России, чем в сторону Запада.
Алексей Маслов
Алексей Маслов
Востоковед, врио директора Института Дальнего Востока РАН
Полное интервью с Алексеем Масловым читайте на сайте Украина.ру.
Официальный визит В.Путина в Китайскую Народную Республику - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 10:22
The American Conservative: Китай не отвернулся от России, несмотря на её трудностиПредсказания о том, что Китай отвернётся от России, если ситуация для неё ухудшится, не оправдались, на встрече ШОС было подтверждено стратегическое партнёрство двух стран в противовес США и их союзникам. Такое мнение выразил американский обозреватель Доминик Сансон в статье, опубликованной 4 октября в американском издании The American Conservative
 
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