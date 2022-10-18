"Выбор ближе к России": эксперт об интересах Пекина в отношениях с Москвой
Востоковед, врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью изданию Украина.ру рассказал, что даже несмотря на давление со стороны Запада, Китай всё равно делает выбор в пользу России
Китай открывает как минимум два, может и больше, автомобильных заводов на территории РФ, а также поставляет китайские печатные платы, отмечает Маслов, добавляя, что "Пекин продолжает делать всё, что требуется".
Таким образом, даже несмотря на давление, Китай продолжает поставлять целый ряд товаров в Россию, подчеркивает он.
В чем большая проблема? В том, что для Китая Россия – не самый большой торговый партнер, а вот политический и военный – очень большой. Здесь – да, Китай делает выбор скорее ближе к России, чем в сторону Запада.
Полное интервью с Алексеем Масловым читайте на сайте Украина.ру.
4 октября, 10:22The American Conservative: Китай не отвернулся от России, несмотря на её трудностиПредсказания о том, что Китай отвернётся от России, если ситуация для неё ухудшится, не оправдались, на встрече ШОС было подтверждено стратегическое партнёрство двух стран в противовес США и их союзникам. Такое мнение выразил американский обозреватель Доминик Сансон в статье, опубликованной 4 октября в американском издании The American Conservative