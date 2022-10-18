https://ukraina.ru/20221018/1039794003.html

"Есть несколько вариантов": эксперт объяснил, как итоги съезда Компартии Китая повлияют на политику КНР

"Есть несколько вариантов": эксперт объяснил, как итоги съезда Компартии Китая повлияют на политику КНР - 18.10.2022 Украина.ру

"Есть несколько вариантов": эксперт объяснил, как итоги съезда Компартии Китая повлияют на политику КНР

Востоковед, врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью изданию Украина.ру рассказал, как Китай будет преодолевать проблемы - через напитывание своего рынка, либо через решение международных проблем

2022-10-18T04:00

2022-10-18T04:00

2022-10-18T04:00

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По его словам, всё будет зависеть от того, кого выберут премьер-министром Китая на съезде. По мнению эксперта, очевидно, что генсек меняться не будет. А в зависимости от того, кто встанет на позицию премьера, будет понятно, как будет разворачиваться экономическая политика. По предположению эксперта, премьером Китая может стать Лю Хэ - это очень известный человек, который ранее вел переговоры с Трампом по поводу всех экономических сделок. Полное интервью с Алексеем Масловым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221014/1039737883.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, китай, съезд, коммунизм, партия, политика