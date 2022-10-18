"Есть несколько вариантов": эксперт объяснил, как итоги съезда Компартии Китая повлияют на политику КНР - 18.10.2022 Украина.ру
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"Есть несколько вариантов": эксперт объяснил, как итоги съезда Компартии Китая повлияют на политику КНР
"Есть несколько вариантов": эксперт объяснил, как итоги съезда Компартии Китая повлияют на политику КНР - 18.10.2022 Украина.ру
"Есть несколько вариантов": эксперт объяснил, как итоги съезда Компартии Китая повлияют на политику КНР
Востоковед, врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью изданию Украина.ру рассказал, как Китай будет преодолевать проблемы - через напитывание своего рынка, либо через решение международных проблем
2022-10-18T04:00
2022-10-18T04:00
новости
китай
съезд
коммунизм
партия
политика
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По его словам, всё будет зависеть от того, кого выберут премьер-министром Китая на съезде. По мнению эксперта, очевидно, что генсек меняться не будет. А в зависимости от того, кто встанет на позицию премьера, будет понятно, как будет разворачиваться экономическая политика. По предположению эксперта, премьером Китая может стать Лю Хэ - это очень известный человек, который ранее вел переговоры с Трампом по поводу всех экономических сделок. Полное интервью с Алексеем Масловым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221014/1039737883.html
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новости, китай, съезд, коммунизм, партия, политика
Новости, Китай, съезд, коммунизм, партия, политика

"Есть несколько вариантов": эксперт объяснил, как итоги съезда Компартии Китая повлияют на политику КНР

04:00 18.10.2022
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкГорода мира. Шанхай
Города мира. Шанхай - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости . Александр Вильф
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Востоковед, врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью изданию Украина.ру рассказал, как Китай будет преодолевать проблемы - через напитывание своего рынка, либо через решение международных проблем
По его словам, всё будет зависеть от того, кого выберут премьер-министром Китая на съезде. По мнению эксперта, очевидно, что генсек меняться не будет. А в зависимости от того, кто встанет на позицию премьера, будет понятно, как будет разворачиваться экономическая политика.
Тут есть несколько вариантов, либо она будет в основном сосредоточена на китайских вариантах и таким образом Китай будет преодолевать проблемы через напитывание своего рынка, либо через решение международных проблем.
Алексей Маслов
Алексей Маслов
Востоковед, врио директора Института Дальнего Востока РАН
По предположению эксперта, премьером Китая может стать Лю Хэ - это очень известный человек, который ранее вел переговоры с Трампом по поводу всех экономических сделок.
Полное интервью с Алексеем Масловым читайте на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 14:06
Навстречу съезду. Как изменится Китай после исторического партийного форума
 
НовостиКитайсъездкоммунизмпартияполитика
 
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