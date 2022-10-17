Контроль над административной границей с ДНР могут передать Росгвардии - Пушилин - 17.10.2022 Украина.ру
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Контроль над административной границей с ДНР могут передать Росгвардии - Пушилин
Контроль над административной границей с ДНР могут передать Росгвардии - Пушилин - 17.10.2022 Украина.ру
Контроль над административной границей с ДНР могут передать Росгвардии - Пушилин
Врио главы ДНР Денис Пушилин поручил местному правительству убрать донецкие пункты пропуска на административной границе с Россией. Об этом он сообщил во время трансляции 17 октября в своем Telegram-канале
2022-10-17T12:34
2022-10-17T12:34
новости
днр
денис пушилин
граница
кпп
россия
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Пункты пропуска ДНР на административной границе с Россией утратили смысл. Врио главы ДНР поручил местному правительству ликвидировать КПП, со стороны Донецка пограничную инфраструктуру могут полностью разобрать. С российской стороны функции пограничников могут передать одной из силовых структур. Пушилин предположил, что это может быть Росгвардия. Пограничная инфраструктура между ДНР и Россией продолжает работу из-за угроз терактов со стороны Украины. Таможня на бывшей государственной границе не работает, но граждан тщательно проверяют на предмет перевозки запрещенных предметов, в том числе оружия и боеприпасов. "Говорить, что не проверяйте, пропускайте всех как угодно - было бы не правильно", - сказал Пушилин. Очереди в пунктах пропуска образовались после того, как власти объявили об отмене границы между Россией и ДНР. Количество машин увеличилось в полтора-два раза, поток повлиял на количество очередей.
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новости, днр, денис пушилин, граница, кпп, россия
Новости, ДНР, Денис Пушилин, граница, КПП, Россия

Контроль над административной границей с ДНР могут передать Росгвардии - Пушилин

12:34 17.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОткрытие новых пограничных модулей на КПП "Александровка" в Донецкой области
Открытие новых пограничных модулей на КПП Александровка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Врио главы ДНР Денис Пушилин поручил местному правительству убрать донецкие пункты пропуска на административной границе с Россией. Об этом он сообщил во время трансляции 17 октября в своем Telegram-канале
Пункты пропуска ДНР на административной границе с Россией утратили смысл. Врио главы ДНР поручил местному правительству ликвидировать КПП, со стороны Донецка пограничную инфраструктуру могут полностью разобрать. С российской стороны функции пограничников могут передать одной из силовых структур. Пушилин предположил, что это может быть Росгвардия.
"Что касается российского пункта пропуска, обсуждаются варианты, чтобы убрать его... Контролирующую функцию, предположительно, будет осуществлять одно из силовых ведомств России. Как и договаривались, это может быть Росгвардия: проверка документов, паспортов и на провоз запрещенных предметов", - сказал Пушилин.
Пограничная инфраструктура между ДНР и Россией продолжает работу из-за угроз терактов со стороны Украины. Таможня на бывшей государственной границе не работает, но граждан тщательно проверяют на предмет перевозки запрещенных предметов, в том числе оружия и боеприпасов.
"Говорить, что не проверяйте, пропускайте всех как угодно - было бы не правильно", - сказал Пушилин.
Очереди в пунктах пропуска образовались после того, как власти объявили об отмене границы между Россией и ДНР. Количество машин увеличилось в полтора-два раза, поток повлиял на количество очередей.
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Пушилин пообещал сократить переходный период интеграции ДНР с РоссиейВрио главы ДНР Денис Пушилин пообещал ускорить некоторые процессы интеграции республики с Россией. Об этом он сообщил во время трансляции 17 октября в своем Telegram-канале
 
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