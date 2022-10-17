https://ukraina.ru/20221017/1039800897.html

Контроль над административной границей с ДНР могут передать Росгвардии - Пушилин

Контроль над административной границей с ДНР могут передать Росгвардии - Пушилин - 17.10.2022 Украина.ру

Контроль над административной границей с ДНР могут передать Росгвардии - Пушилин

Врио главы ДНР Денис Пушилин поручил местному правительству убрать донецкие пункты пропуска на административной границе с Россией. Об этом он сообщил во время трансляции 17 октября в своем Telegram-канале

2022-10-17T12:34

2022-10-17T12:34

2022-10-17T12:34

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Пункты пропуска ДНР на административной границе с Россией утратили смысл. Врио главы ДНР поручил местному правительству ликвидировать КПП, со стороны Донецка пограничную инфраструктуру могут полностью разобрать. С российской стороны функции пограничников могут передать одной из силовых структур. Пушилин предположил, что это может быть Росгвардия. Пограничная инфраструктура между ДНР и Россией продолжает работу из-за угроз терактов со стороны Украины. Таможня на бывшей государственной границе не работает, но граждан тщательно проверяют на предмет перевозки запрещенных предметов, в том числе оружия и боеприпасов. "Говорить, что не проверяйте, пропускайте всех как угодно - было бы не правильно", - сказал Пушилин. Очереди в пунктах пропуска образовались после того, как власти объявили об отмене границы между Россией и ДНР. Количество машин увеличилось в полтора-два раза, поток повлиял на количество очередей.

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новости, днр, денис пушилин, граница, кпп, россия