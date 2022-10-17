https://ukraina.ru/20221017/1039792553.html

Воздушную тревогу объявили по всей Украине

Воздушную тревогу объявили по всей Украине - 17.10.2022 Украина.ру

Воздушную тревогу объявили по всей Украине

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины утром 17 октября, передают украинские СМИ

2022-10-17T10:09

2022-10-17T10:09

2022-10-17T10:09

тревога

украина

новости

удары

спецоперация

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"Воздушная тревога по всей Украине", - говорится в сообщении украинского телеканала "Прямой".Власти Волынской, Полтавской и Ивано-Франковской областей страны подтвердили информацию об объявлении воздушной тревоги.Также о воздушной тревоге написали в телеграм-каналах глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко и глава полтавской обладминистрации Дмитрий Лунин.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

тревога, украина, новости, удары, спецоперация