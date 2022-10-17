https://ukraina.ru/20221017/1039792553.html
Воздушную тревогу объявили по всей Украине
Воздушную тревогу объявили по всей Украине - 17.10.2022 Украина.ру
Воздушную тревогу объявили по всей Украине
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины утром 17 октября, передают украинские СМИ
2022-10-17T10:09
2022-10-17T10:09
2022-10-17T10:09
тревога
украина
новости
удары
спецоперация
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"Воздушная тревога по всей Украине", - говорится в сообщении украинского телеканала "Прямой".Власти Волынской, Полтавской и Ивано-Франковской областей страны подтвердили информацию об объявлении воздушной тревоги.Также о воздушной тревоге написали в телеграм-каналах глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко и глава полтавской обладминистрации Дмитрий Лунин.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
тревога, украина, новости, удары, спецоперация
тревога, Украина, Новости, удары, Спецоперация
Воздушную тревогу объявили по всей Украине
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины утром 17 октября, передают украинские СМИ
"Воздушная тревога по всей Украине", - говорится в сообщении украинского телеканала "Прямой".
Власти Волынской, Полтавской и Ивано-Франковской областей страны подтвердили информацию об объявлении воздушной тревоги.
"Воздушная тревога! Настойчиво прошу всех немедленно пройти в укрытие", - написала в Telegram-канале глава Ивано-Франковской области Светлана Онищук.
Также о воздушной тревоге написали в телеграм-каналах глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко и глава полтавской обладминистрации Дмитрий Лунин.