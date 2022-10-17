https://ukraina.ru/20221017/1039787533.html

Гончаренко сообщил о взрывах в Одессе

Гончаренко сообщил о взрывах в Одессе - 17.10.2022 Украина.ру

Гончаренко сообщил о взрывах в Одессе

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко 17 октября в своем телеграм-канале сообщил о взрывах в Одессе

2022-10-17T08:41

2022-10-17T08:41

2022-10-17T08:41

новости

одесса

взрывы

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"В Одессе тоже взрывы", - написал он.Информацию подтвердили и украинские СМИ.Ранее в понедельник в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Кроме того, воздушную тревогу объявили и в ряде других регионов Украины.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, одесса, взрывы