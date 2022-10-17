https://ukraina.ru/20221017/1039787533.html
Гончаренко сообщил о взрывах в Одессе
Гончаренко сообщил о взрывах в Одессе - 17.10.2022 Украина.ру
Гончаренко сообщил о взрывах в Одессе
Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко 17 октября в своем телеграм-канале сообщил о взрывах в Одессе
2022-10-17T08:41
2022-10-17T08:41
2022-10-17T08:41
новости
одесса
взрывы
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"В Одессе тоже взрывы", - написал он.Информацию подтвердили и украинские СМИ.Ранее в понедельник в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Кроме того, воздушную тревогу объявили и в ряде других регионов Украины.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, одесса, взрывы
Гончаренко сообщил о взрывах в Одессе
Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко 17 октября в своем телеграм-канале сообщил о взрывах в Одессе
"В Одессе тоже взрывы", - написал он.
Информацию подтвердили и украинские СМИ.
Ранее в понедельник в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Кроме того, воздушную тревогу объявили и в ряде других регионов Украины.