https://ukraina.ru/20221017/1039787095.html

Зеленский заявил об ограничении поставок электричества на Украине

Зеленский заявил об ограничении поставок электричества на Украине - 17.10.2022 Украина.ру

Зеленский заявил об ограничении поставок электричества на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября в видеообращении в своем телеграм-канале заявил об ограничении поставок электричества в ряде городов страны

2022-10-17T08:19

2022-10-17T08:19

2022-10-17T08:19

электричество

новости

владимир зеленский

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"В некоторых городах и районах Украины энергетикам приходится ограничивать поставки электричества — чтобы стабильно работала вся система", — пояснил он.Украинский лидер также призывал граждан по возможности сократить потребление электричества с 17 до 23 часов.Кроме того, премьер-министр страны Денис Шмыгаль ранее говорил о том, что населению Украины следует снизить использование электричества в вечернее время.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

электричество, новости, владимир зеленский