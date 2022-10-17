Зеленский заявил об ограничении поставок электричества на Украине - 17.10.2022 Украина.ру
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Зеленский заявил об ограничении поставок электричества на Украине
Зеленский заявил об ограничении поставок электричества на Украине - 17.10.2022 Украина.ру
Зеленский заявил об ограничении поставок электричества на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября в видеообращении в своем телеграм-канале заявил об ограничении поставок электричества в ряде городов страны
2022-10-17T08:19
2022-10-17T08:19
электричество
новости
владимир зеленский
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"В некоторых городах и районах Украины энергетикам приходится ограничивать поставки электричества — чтобы стабильно работала вся система", — пояснил он.Украинский лидер также призывал граждан по возможности сократить потребление электричества с 17 до 23 часов.Кроме того, премьер-министр страны Денис Шмыгаль ранее говорил о том, что населению Украины следует снизить использование электричества в вечернее время.
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электричество, новости, владимир зеленский
электричество, Новости, Владимир Зеленский

Зеленский заявил об ограничении поставок электричества на Украине

08:19 17.10.2022
 
© СС0, pixabay
© СС0, pixabay
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Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября в видеообращении в своем телеграм-канале заявил об ограничении поставок электричества в ряде городов страны
"В некоторых городах и районах Украины энергетикам приходится ограничивать поставки электричества — чтобы стабильно работала вся система", — пояснил он.
Украинский лидер также призывал граждан по возможности сократить потребление электричества с 17 до 23 часов.
Кроме того, премьер-министр страны Денис Шмыгаль ранее говорил о том, что населению Украины следует снизить использование электричества в вечернее время.
 
электричествоНовостиВладимир Зеленский
 
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