https://ukraina.ru/20221017/1039787095.html
Зеленский заявил об ограничении поставок электричества на Украине
Зеленский заявил об ограничении поставок электричества на Украине - 17.10.2022 Украина.ру
Зеленский заявил об ограничении поставок электричества на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября в видеообращении в своем телеграм-канале заявил об ограничении поставок электричества в ряде городов страны
2022-10-17T08:19
2022-10-17T08:19
2022-10-17T08:19
электричество
новости
владимир зеленский
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"В некоторых городах и районах Украины энергетикам приходится ограничивать поставки электричества — чтобы стабильно работала вся система", — пояснил он.Украинский лидер также призывал граждан по возможности сократить потребление электричества с 17 до 23 часов.Кроме того, премьер-министр страны Денис Шмыгаль ранее говорил о том, что населению Украины следует снизить использование электричества в вечернее время.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/103134/51/1031345115_0:0:1705:1279_1920x0_80_0_0_ab05a54f52f8a91987de5eeb6aa49476.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
электричество, новости, владимир зеленский
электричество, Новости, Владимир Зеленский
Зеленский заявил об ограничении поставок электричества на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября в видеообращении в своем телеграм-канале заявил об ограничении поставок электричества в ряде городов страны
"В некоторых городах и районах Украины энергетикам приходится ограничивать поставки электричества — чтобы стабильно работала вся система", — пояснил
он.
Украинский лидер также призывал граждан по возможности сократить потребление электричества с 17 до 23 часов.
Кроме того, премьер-министр страны Денис Шмыгаль ранее говорил о том, что населению Украины следует снизить использование электричества в вечернее время.