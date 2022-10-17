https://ukraina.ru/20221017/1039786280.html

Мы знаем, чем и как ответить Западу. Российская энергетическая неделя

Мы знаем, чем и как ответить Западу. Российская энергетическая неделя - 17.10.2022 Украина.ру

Мы знаем, чем и как ответить Западу. Российская энергетическая неделя

Украина.ру, 17.10.2022

2022-10-17T08:37

2022-10-17T08:37

2022-10-17T10:37

эксклюзив

энергетика

россия

москва

брикс

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В российской столице обсуждались вызовы, которые стоят перед мировой и российской энергетикой, а также ответы на них. Самое главное — в материале Украина.ру.Пятый международный форум «Российская энергетическая неделя» стартовал 12 октября в Москве и прошел в здании центрального выставочного зала «Манеж».Его начало ознаменовалось выступлением президента России Владимира Путина, что подчеркнуло важность этого мероприятия. Одними из первых его слов стало осуждение терактов на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Он четко дал понять, что виновны в этом страны Запада.«Кто стоит за диверсией на "Северных потоках"? Очевидно, тот, кто стремится окончательно разорвать связи России и Евросоюза, желает окончательно подорвать и добить политическую субъектность Европы, ослабить её промышленный потенциал, прибрать к рукам рынок. И конечно, тот, кто технически — хочу это подчеркнуть, — технически способен устроить такие взрывы и уже прибегал к таким диверсиям, причём был пойман за руку, но остался безнаказанным. Ну а выгодоприобретатели, бенефициары и так понятны», — сказал Путин.Он отметил, что резко выросшие после антироссийских санкций цены на энергоносители уничтожают экономику стран ЕС. Как известно, больше всего от этого выигрывают Соединенные Штаты, куда уже начали утекать европейские капиталы.Глава Российского государства в очередной раз отметил, что попытки навязать России некий потолок цен на нефть приведут лишь к тому, что нефть из РФ не будет поставляться в страны, которые введут подобные ограничения, а цены на мировом рынке нефти в очередной раз взлетят.Он также упомянул достигнутые соглашения в рамках «ОПЕК+» о сокращении добычи на 2 млн баррелей в сутки. Это уже нанесло серьезный удар по властям США, которые требовали наращивать добычу, чтобы снизить негативное влияние на экономику от введенных антироссийских санкций.Путин отметил, что современная глобальная энергетика столкнулась с небывалыми вызовами и проблемами, и добавил, что в эту ситуацию на протяжении многих-многих лет мировое сообщество загоняли недальновидные, ошибочные действия целого ряда западных стран.По его словам, поиск конструктивного выхода из положения, конечно, должен стать предметом обстоятельных, профессиональных, деполитизированных дискуссий, в том числе на площадках и «Российской энергетической недели».БезопасностьОдной из важнейших тем форума стало обсуждение обеспечения безопасности ядерных объектов в новых условиях, когда страны Запада и их вассалы практически не скрываясь переходят к террористическим атакам на инфраструктурные объекты, в том числе, энергетической отрасли.Новые подходы в обеспечении безопасности будут внедряться на всех уровнях — от технического до законодательного. Главный вывод, который был сделан: в условиях постоянно меняющихся источников угроз необходима более гибкая система реагирования, так как нынешняя не позволяет оперативно отвечать на возникающие вызовы.В России уже полным ходом идет работа над реализацией этого подхода. Минэнерго и правительство в целом подготовили законопроект, который должен учесть все нюансы и к концу года его должна принять Госдума. После этого концепция быстрого реагирования будет внедряться в жизнь.ЭнергопереходПереход к новой энергетике стал одной из основных тем конференции, проходя красной нитью во многих обсуждениях. Причем, в отличие от губительного увлечения «зеленой» энергетикой на Западе, которое в последние годы привело к катастрофическим дисбалансам и энергокризису в Европейском союзе, подход к альтернативной энергетике на конференции был максимально взвешенным.Участники форума признавали, что, несмотря на все плюсы и перспективность новой энергетики, она еще нескоро избавится от своих «детских болезней» — нестабильности выработки энергии и невозможности ее запасать впрок — и поэтому еще долго не сможет быть конкурентом для нефти, газа и атомных электростанций.В таких условиях резко возрастает значение природного газа как более чистого энергоносителя, чем нефть и нефтепродукты. Потребление газа в странах Азиатско-тихоокеанского региона в ближайшее десятилетие может вырасти на треть, что открывает отличные перспективы для российского сырья.Нефть также остается важным энергоресурсом, однако Россия намерена все больше смещать акцент на ее переработку и экспорт ее производных — товаров с высокой добавленной стоимостью. Это как нефтепродукты, так и различные пластмассы.ИнтеграцияСовременный мир ставит вызовы перед Россией, которые невозможно решить в одиночку. Попытки Запада добиться изоляции РФ провалились, о чем свидетельствует и голосование в «ОПЕК+» по сокращению добычи нефти, и прошедшая в Москве «Российская энергетическая неделя», которую посетили представители более 70 стран мира: Азии, Южной Америки и Африки.Важным моментом стало обсуждение расширения БРИКС. В объединение сейчас входят Россия, Индия, Китай, Бразилия и Южная Африка, намерение присоединиться к нему высказал Иран, а также другие страны, что усилит сотрудничество стран не только в энергетике, но и во всех остальных сферах.Технологический суверенитетУход западных компаний нанес серьезный удар по российской энергетике, признали участники форума, однако уточнили, что этот удар не был критическим. Отрасль продолжает функционировать, хотя и осознает ряд проблем, которые ждут ее в ближайшие годы.В частности, тот факт, что многие иностранные агрегаты, в частности турбины на тепловых электростанциях, стало просто некому обслуживать.Эту проблему намерены решить подготовкой собственных квалифицированных кадров и переходом на отечественную технику — всем известное импортозамещение.В этой связи сочли необходимым усилить взаимодействие науки, бизнеса и государства, чтобы как можно быстрее закрыть первоочередные потребности энергетической отрасли.Причем одним из приоритетов в образовании представители промышленности назвали воспитание патриотизма. В нынешних условиях без этого даже российская экономика не может функционировать.

https://ukraina.ru/20221013/1039700459.html

https://ukraina.ru/20220610/1034136342.html

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Василий Ткач

Василий Ткач

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Ткач

эксклюзив, энергетика, россия, москва, брикс