https://ukraina.ru/20221017/1039786063.html

В Николаеве потушили пожар на объектах инфраструктуры

В Николаеве потушили пожар на объектах инфраструктуры - 17.10.2022 Украина.ру

В Николаеве потушили пожар на объектах инфраструктуры

Пожар на объектах промышленной инфраструктуры в Николаеве удалось локализовать. Об этом сообщило 17 октября агентство УНИАН

2022-10-17T07:58

2022-10-17T07:58

2022-10-17T07:58

новости

пожар

николаев

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Украинские СМИ писали о пожаре на объектах промышленной инфраструктуры в Николаеве.Его удалось локализовать.Ранее РИА Новости сообщало о взрывах в этом областном центре.До этого издание Страна.ua писало, что в Николаевской области объявлена воздушная тревога.

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новости, пожар, николаев