https://ukraina.ru/20221017/1039786063.html
В Николаеве потушили пожар на объектах инфраструктуры
В Николаеве потушили пожар на объектах инфраструктуры - 17.10.2022 Украина.ру
В Николаеве потушили пожар на объектах инфраструктуры
Пожар на объектах промышленной инфраструктуры в Николаеве удалось локализовать. Об этом сообщило 17 октября агентство УНИАН
2022-10-17T07:58
2022-10-17T07:58
2022-10-17T07:58
новости
пожар
николаев
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Украинские СМИ писали о пожаре на объектах промышленной инфраструктуры в Николаеве.Его удалось локализовать.Ранее РИА Новости сообщало о взрывах в этом областном центре.До этого издание Страна.ua писало, что в Николаевской области объявлена воздушная тревога.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, пожар, николаев
В Николаеве потушили пожар на объектах инфраструктуры
Пожар на объектах промышленной инфраструктуры в Николаеве удалось локализовать. Об этом сообщило 17 октября агентство УНИАН
Украинские СМИ писали о пожаре на объектах промышленной инфраструктуры в Николаеве.
Его удалось локализовать.
Ранее РИА Новости сообщало о взрывах в этом областном центре.
До этого издание Страна.ua писало, что в Николаевской области объявлена воздушная тревога.