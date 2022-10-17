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Американское издание признало рост популярности идей Путина на Западе

Американское издание признало рост популярности идей Путина на Западе - 17.10.2022 Украина.ру

Американское издание признало рост популярности идей Путина на Западе

Идеи президента России Владимира Путина все чаще находят отклик в умах лидеров и населения западных стран. Об этом 16 октября говорится в статье The Washington Post

2022-10-17T07:44

2022-10-17T07:44

2022-10-17T07:44

владимир путин

запад

новости

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"В конце прошлого месяца он (Владимир Путин – ред.) выступил с речью, которая прозвучала бы знакомо — и для многих привлекательна — в демократиях от Соединенных Штатов до большей части Европы", - отмечается в публикации.Профессор исследований национальной безопасности в Военно-морском колледже США Николас Гвоздев в беседе с изданием отметил, что весь мир разочарован в том, что "демократический процесс не может привести к появлению эффективных, харизматичных лидеров".Ранее обозреватель Герхард Лехнер в газете Wiener Zeitung отметил, что в Германии и Австрии высок уровень поддержки России и ее президента Владимира Путина. Среди населения этих стран зреет недовольство из-за последствий экономических санкций, добавил обозреватель.В конце сентября Путин, выступая в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, заявил, что начавшийся слом западной гегемонии необратим, мир вступил в период революционных трансформаций, которые носят фундаментальный характер, формируются новые центры развития. Путин подчеркнул, что Запад отстаивает порядок, основанный на правилах, но неясно, кто придумал эти правила, это сплошной обман и двойные стандарты. Путин упрекнул США в попытках сломить Россию и другие суверенные государства, чтобы выпутаться из очередного клубка противоречий.Тех, кто готов жить по правилам Запада, Путин назвал политическими мазохистами и "последователями нетрадиционных политических отношений".Российский лидер также отметил, что для страны понятие "третьего пола" неприемлемо.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир путин, запад, новости