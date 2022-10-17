https://ukraina.ru/20221017/1039783623.html
Американское издание признало рост популярности идей Путина на Западе
Американское издание признало рост популярности идей Путина на Западе - 17.10.2022 Украина.ру
Американское издание признало рост популярности идей Путина на Западе
Идеи президента России Владимира Путина все чаще находят отклик в умах лидеров и населения западных стран. Об этом 16 октября говорится в статье The Washington Post
2022-10-17T07:44
2022-10-17T07:44
2022-10-17T07:44
владимир путин
запад
новости
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"В конце прошлого месяца он (Владимир Путин – ред.) выступил с речью, которая прозвучала бы знакомо — и для многих привлекательна — в демократиях от Соединенных Штатов до большей части Европы", - отмечается в публикации.Профессор исследований национальной безопасности в Военно-морском колледже США Николас Гвоздев в беседе с изданием отметил, что весь мир разочарован в том, что "демократический процесс не может привести к появлению эффективных, харизматичных лидеров".Ранее обозреватель Герхард Лехнер в газете Wiener Zeitung отметил, что в Германии и Австрии высок уровень поддержки России и ее президента Владимира Путина. Среди населения этих стран зреет недовольство из-за последствий экономических санкций, добавил обозреватель.В конце сентября Путин, выступая в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, заявил, что начавшийся слом западной гегемонии необратим, мир вступил в период революционных трансформаций, которые носят фундаментальный характер, формируются новые центры развития. Путин подчеркнул, что Запад отстаивает порядок, основанный на правилах, но неясно, кто придумал эти правила, это сплошной обман и двойные стандарты. Путин упрекнул США в попытках сломить Россию и другие суверенные государства, чтобы выпутаться из очередного клубка противоречий.Тех, кто готов жить по правилам Запада, Путин назвал политическими мазохистами и "последователями нетрадиционных политических отношений".Российский лидер также отметил, что для страны понятие "третьего пола" неприемлемо.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир путин, запад, новости
Американское издание признало рост популярности идей Путина на Западе
Идеи президента России Владимира Путина все чаще находят отклик в умах лидеров и населения западных стран. Об этом 16 октября говорится в статье The Washington Post
"В конце прошлого месяца он (Владимир Путин – ред.) выступил с речью, которая прозвучала бы знакомо — и для многих привлекательна — в демократиях от Соединенных Штатов до большей части Европы", - отмечается
в публикации.
Профессор исследований национальной безопасности в Военно-морском колледже США Николас Гвоздев в беседе с изданием отметил, что весь мир разочарован в том, что "демократический процесс не может привести к появлению эффективных, харизматичных лидеров".
"В одной стране за другой распространяется идея, что нам нужны сильные лидеры, которые добиваются цели. И дело не только в политике: мы видим рост ценности технократов, таких как Илон Маск, как тех, кто решает проблемы и выполняет свою работу", - сказал Гвоздев.
Ранее обозреватель Герхард Лехнер в газете Wiener Zeitung отметил, что в Германии и Австрии высок уровень поддержки России и ее президента Владимира Путина. Среди населения этих стран зреет недовольство из-за последствий экономических санкций, добавил обозреватель.
В конце сентября Путин, выступая в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, заявил, что начавшийся слом западной гегемонии необратим, мир вступил в период революционных трансформаций, которые носят фундаментальный характер, формируются новые центры развития.
Путин подчеркнул, что Запад отстаивает порядок, основанный на правилах, но неясно, кто придумал эти правила, это сплошной обман и двойные стандарты. Путин упрекнул США в попытках сломить Россию и другие суверенные государства, чтобы выпутаться из очередного клубка противоречий.
Тех, кто готов жить по правилам Запада, Путин назвал политическими мазохистами и "последователями нетрадиционных политических отношений".
Российский лидер также отметил, что для страны понятие "третьего пола" неприемлемо.