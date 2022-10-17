https://ukraina.ru/20221017/1039782100.html

"Нейтралитет Китая важнее, чем его поддержка": сможет ли Пекин повлиять на расстановку сил в мире

"Нейтралитет Китая важнее, чем его поддержка": сможет ли Пекин повлиять на расстановку сил в мире - 17.10.2022 Украина.ру

"Нейтралитет Китая важнее, чем его поддержка": сможет ли Пекин повлиять на расстановку сил в мире

Востоковед, врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью изданию Украина.ру рассказал, как решения, принятые на 20-м съезде Компартии Китая в Пекине повлияют на расстановку сил в мировой политике

2022-10-17T05:00

2022-10-17T05:00

2022-10-17T05:00

новости

китай

пекин

съезд

россия

санкции

конфликт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101273/17/1012731706_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_169357ff6cb482f237dff34db0e69ee5.jpg

Надо понимать, отмечает эксперт, кого Китай будет обозначать своим основным соперником и в каком плане. По поводу России, считает Маслов, вряд ли будет что-либо заявлено напрямую. Вероятнее всего прозвучит стандартная формулировка, что Китай за решение любых конфликтов только мирным путем. При этом, будет заявлено что взаимодействие должно происходить без всяких санкций и ограничений по всему миру. Для России это хорошее заявление, добавляет он.Полной интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221014/1039737883.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, китай, пекин, съезд, россия, санкции, конфликт