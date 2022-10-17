"Нейтралитет Китая важнее, чем его поддержка": сможет ли Пекин повлиять на расстановку сил в мире - 17.10.2022 Украина.ру
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"Нейтралитет Китая важнее, чем его поддержка": сможет ли Пекин повлиять на расстановку сил в мире
"Нейтралитет Китая важнее, чем его поддержка": сможет ли Пекин повлиять на расстановку сил в мире - 17.10.2022 Украина.ру
"Нейтралитет Китая важнее, чем его поддержка": сможет ли Пекин повлиять на расстановку сил в мире
Востоковед, врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью изданию Украина.ру рассказал, как решения, принятые на 20-м съезде Компартии Китая в Пекине повлияют на расстановку сил в мировой политике
2022-10-17T05:00
2022-10-17T05:00
новости
китай
пекин
съезд
россия
санкции
конфликт
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Надо понимать, отмечает эксперт, кого Китай будет обозначать своим основным соперником и в каком плане. По поводу России, считает Маслов, вряд ли будет что-либо заявлено напрямую. Вероятнее всего прозвучит стандартная формулировка, что Китай за решение любых конфликтов только мирным путем. При этом, будет заявлено что взаимодействие должно происходить без всяких санкций и ограничений по всему миру. Для России это хорошее заявление, добавляет он.Полной интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221014/1039737883.html
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новости, китай, пекин, съезд, россия, санкции, конфликт
Новости, Китай, Пекин, съезд, Россия, санкции, конфликт

"Нейтралитет Китая важнее, чем его поддержка": сможет ли Пекин повлиять на расстановку сил в мире

05:00 17.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Бабушкин / Перейти в фотобанкГорода мира. Пекин
Города мира. Пекин - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости . Алексей Бабушкин
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Востоковед, врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью изданию Украина.ру рассказал, как решения, принятые на 20-м съезде Компартии Китая в Пекине повлияют на расстановку сил в мировой политике
Надо понимать, отмечает эксперт, кого Китай будет обозначать своим основным соперником и в каком плане.
Если про США будет сказано, что они являются просто политическим соперником, это будет означать, что экономическое взаимодействие США и Китая продолжится.
Алексей Маслов
Алексей Маслов
Востоковед, врио директора Института Дальнего Востока РАН
По поводу России, считает Маслов, вряд ли будет что-либо заявлено напрямую. Вероятнее всего прозвучит стандартная формулировка, что Китай за решение любых конфликтов только мирным путем.
При этом, будет заявлено что взаимодействие должно происходить без всяких санкций и ограничений по всему миру. Для России это хорошее заявление, добавляет он.
Полной интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 14:06
Навстречу съезду. Как изменится Китай после исторического партийного форума
 
НовостиКитайПекинсъездРоссиясанкцииконфликт
 
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