https://ukraina.ru/20221017/1039781682.html
"Не выгодно ни с какой точки зрения": эксперт о том, стоит ли России идти на "сделку" с США
"Не выгодно ни с какой точки зрения": эксперт о том, стоит ли России идти на "сделку" с США - 17.10.2022 Украина.ру
"Не выгодно ни с какой точки зрения": эксперт о том, стоит ли России идти на "сделку" с США
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в интервью изданию Украина.ру поделился мнением о том, пойдут ли США на переговоры с Россией без участия Украины, чтобы остановить боевые действия в зоне конфликта
2022-10-17T04:20
2022-10-17T04:20
2022-10-17T04:20
новости
украина
россия
сша
турция
сделка
сми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1c/1036970617_307:41:2909:1505_1920x0_80_0_0_8b3d9f32e1a395ab472809f9028a7864.jpg
Смотря что понимать под "сделкой" и в какой момент она должна произойти. Россия в январе предлагала свой вариант мирного соглашения по глобальной безопасности и мер сдерживания и доверия Западу, напомнил эксперт. Однако тогда никто это обсуждать не стал, добавил он.На самом деле, считает он, такая позиция имеет целью остановить российское наступление и предотвратить победу Москвы, а дальше могут идти бесконечные переговоры.Полное интервью с Дмитрием Солонниковым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221013/1039715221.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1c/1036970617_248:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_5b69ff7991d688c917836a92b2e45d2e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, сша, турция, сделка, сми
Новости, Украина, Россия, США, Турция, сделка, СМИ
"Не выгодно ни с какой точки зрения": эксперт о том, стоит ли России идти на "сделку" с США
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в интервью изданию Украина.ру поделился мнением о том, пойдут ли США на переговоры с Россией без участия Украины, чтобы остановить боевые действия в зоне конфликта