https://ukraina.ru/20221017/1039781682.html

"Не выгодно ни с какой точки зрения": эксперт о том, стоит ли России идти на "сделку" с США

"Не выгодно ни с какой точки зрения": эксперт о том, стоит ли России идти на "сделку" с США - 17.10.2022 Украина.ру

"Не выгодно ни с какой точки зрения": эксперт о том, стоит ли России идти на "сделку" с США

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в интервью изданию Украина.ру поделился мнением о том, пойдут ли США на переговоры с Россией без участия Украины, чтобы остановить боевые действия в зоне конфликта

2022-10-17T04:20

2022-10-17T04:20

2022-10-17T04:20

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Смотря что понимать под "сделкой" и в какой момент она должна произойти. Россия в январе предлагала свой вариант мирного соглашения по глобальной безопасности и мер сдерживания и доверия Западу, напомнил эксперт. Однако тогда никто это обсуждать не стал, добавил он.На самом деле, считает он, такая позиция имеет целью остановить российское наступление и предотвратить победу Москвы, а дальше могут идти бесконечные переговоры.Полное интервью с Дмитрием Солонниковым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221013/1039715221.html

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новости, украина, россия, сша, турция, сделка, сми