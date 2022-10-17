"Не выгодно ни с какой точки зрения": эксперт о том, стоит ли России идти на "сделку" с США - 17.10.2022 Украина.ру
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"Не выгодно ни с какой точки зрения": эксперт о том, стоит ли России идти на "сделку" с США
"Не выгодно ни с какой точки зрения": эксперт о том, стоит ли России идти на "сделку" с США - 17.10.2022 Украина.ру
"Не выгодно ни с какой точки зрения": эксперт о том, стоит ли России идти на "сделку" с США
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в интервью изданию Украина.ру поделился мнением о том, пойдут ли США на переговоры с Россией без участия Украины, чтобы остановить боевые действия в зоне конфликта
2022-10-17T04:20
2022-10-17T04:20
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Смотря что понимать под "сделкой" и в какой момент она должна произойти. Россия в январе предлагала свой вариант мирного соглашения по глобальной безопасности и мер сдерживания и доверия Западу, напомнил эксперт. Однако тогда никто это обсуждать не стал, добавил он.На самом деле, считает он, такая позиция имеет целью остановить российское наступление и предотвратить победу Москвы, а дальше могут идти бесконечные переговоры.Полное интервью с Дмитрием Солонниковым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221013/1039715221.html
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новости, украина, россия, сша, турция, сделка, сми
Новости, Украина, Россия, США, Турция, сделка, СМИ

"Не выгодно ни с какой точки зрения": эксперт о том, стоит ли России идти на "сделку" с США

04:20 17.10.2022
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в интервью изданию Украина.ру поделился мнением о том, пойдут ли США на переговоры с Россией без участия Украины, чтобы остановить боевые действия в зоне конфликта
Смотря что понимать под "сделкой" и в какой момент она должна произойти. Россия в январе предлагала свой вариант мирного соглашения по глобальной безопасности и мер сдерживания и доверия Западу, напомнил эксперт. Однако тогда никто это обсуждать не стал, добавил он.
Это не выгодно России ни с какой точки зрения. Зачем? Просто зафиксировать статус-кво, остановить поражение Украины и помочь ей? Как мы видим, даже подписанные соглашения Украина не выполняет, при этом получая активную поддержку Германии, Франции, США.
Дмитрий Солонников
Дмитрий Солонников
Директор Института современного государственного развития
На самом деле, считает он, такая позиция имеет целью остановить российское наступление и предотвратить победу Москвы, а дальше могут идти бесконечные переговоры.
Полное интервью с Дмитрием Солонниковым читайте на сайте Украина.ру.
Россия США флаг - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 18:01
Переговоры Россия-США, заморозка украинского конфликта. О чём говорили эксперты 13 октября
 
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