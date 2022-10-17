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Эксперт рассказал об опасности подрыва "Турецкого потока"
Эксперт рассказал об опасности подрыва "Турецкого потока" - 17.10.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал об опасности подрыва "Турецкого потока"
Подполковник ФСБ в запасе, эксперт в области разведывательно-диверсионной деятельности на объектах транспорта Сергей Храпач в интервью изданию Украина.ру рассказал, угрожает ли что-то газопроводу "Турецкий поток"
2022-10-17T06:00
2022-10-17T06:00
2022-10-17T06:00
новости
эксперт
диверсии
турецкий поток
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"Я думаю, что радикальных действий в сторону подрыва "Турецкого потока" на данном этапе никто делать не будет. Участники конфликта, стоящие за Украиной, не хотят потерять коммуникацию с Россией и лишиться поставок газа", - сказал Храпач.Однако, по его словам, в течение последующих 2-4 месяцев нельзя исключать возможности того, что диверсия коснется и этой трубы.На днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о задержании нескольких человек при попытке устроить диверсию на российском участке газопровода "Турецкий поток".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эксперт, диверсии, турецкий поток
Новости, эксперт, диверсии, турецкий поток
Эксперт рассказал об опасности подрыва "Турецкого потока"
Подполковник ФСБ в запасе, эксперт в области разведывательно-диверсионной деятельности на объектах транспорта Сергей Храпач в интервью изданию Украина.ру рассказал, угрожает ли что-то газопроводу "Турецкий поток"
"Я думаю, что радикальных действий в сторону подрыва "Турецкого потока" на данном этапе никто делать не будет. Участники конфликта, стоящие за Украиной, не хотят потерять коммуникацию с Россией и лишиться поставок газа", - сказал Храпач.
Однако, по его словам, в течение последующих 2-4 месяцев нельзя исключать возможности того, что диверсия коснется и этой трубы.
"Тогда газ и нефть Европа сможет получать только через Украину, а Россия будет вынуждена стать уступчивее в переговорах", - предположил он.
На днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о задержании нескольких человек при попытке устроить диверсию на российском участке газопровода "Турецкий поток".
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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