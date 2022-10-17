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Эксперт рассказал об опасности подрыва "Турецкого потока"

Эксперт рассказал об опасности подрыва "Турецкого потока" - 17.10.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал об опасности подрыва "Турецкого потока"

Подполковник ФСБ в запасе, эксперт в области разведывательно-диверсионной деятельности на объектах транспорта Сергей Храпач в интервью изданию Украина.ру рассказал, угрожает ли что-то газопроводу "Турецкий поток"

2022-10-17T06:00

2022-10-17T06:00

2022-10-17T06:00

новости

эксперт

диверсии

турецкий поток

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"Я думаю, что радикальных действий в сторону подрыва "Турецкого потока" на данном этапе никто делать не будет. Участники конфликта, стоящие за Украиной, не хотят потерять коммуникацию с Россией и лишиться поставок газа", - сказал Храпач.Однако, по его словам, в течение последующих 2-4 месяцев нельзя исключать возможности того, что диверсия коснется и этой трубы.На днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о задержании нескольких человек при попытке устроить диверсию на российском участке газопровода "Турецкий поток".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, эксперт, диверсии, турецкий поток