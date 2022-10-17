Эксперт рассказал об опасности подрыва "Турецкого потока" - 17.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221017/1039781303.html
Эксперт рассказал об опасности подрыва "Турецкого потока"
Эксперт рассказал об опасности подрыва "Турецкого потока" - 17.10.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал об опасности подрыва "Турецкого потока"
Подполковник ФСБ в запасе, эксперт в области разведывательно-диверсионной деятельности на объектах транспорта Сергей Храпач в интервью изданию Украина.ру рассказал, угрожает ли что-то газопроводу "Турецкий поток"
2022-10-17T06:00
2022-10-17T06:00
новости
эксперт
диверсии
турецкий поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102130/61/1021306171_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_45740974d09de9b34b0dc7af052b8408.jpg.webp
"Я думаю, что радикальных действий в сторону подрыва "Турецкого потока" на данном этапе никто делать не будет. Участники конфликта, стоящие за Украиной, не хотят потерять коммуникацию с Россией и лишиться поставок газа", - сказал Храпач.Однако, по его словам, в течение последующих 2-4 месяцев нельзя исключать возможности того, что диверсия коснется и этой трубы.На днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о задержании нескольких человек при попытке устроить диверсию на российском участке газопровода "Турецкий поток".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102130/61/1021306171_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_fb0a7dddf59152e1f8fadc8c1989196e.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, эксперт, диверсии, турецкий поток
Новости, эксперт, диверсии, турецкий поток

Эксперт рассказал об опасности подрыва "Турецкого потока"

06:00 17.10.2022
 
© turkstream.infoТурецкий поток газопровод
Турецкий поток газопровод
© turkstream.info
Читать в
Подполковник ФСБ в запасе, эксперт в области разведывательно-диверсионной деятельности на объектах транспорта Сергей Храпач в интервью изданию Украина.ру рассказал, угрожает ли что-то газопроводу "Турецкий поток"
"Я думаю, что радикальных действий в сторону подрыва "Турецкого потока" на данном этапе никто делать не будет. Участники конфликта, стоящие за Украиной, не хотят потерять коммуникацию с Россией и лишиться поставок газа", - сказал Храпач.
Однако, по его словам, в течение последующих 2-4 месяцев нельзя исключать возможности того, что диверсия коснется и этой трубы.

"Тогда газ и нефть Европа сможет получать только через Украину, а Россия будет вынуждена стать уступчивее в переговорах", - предположил он.

На днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о задержании нескольких человек при попытке устроить диверсию на российском участке газопровода "Турецкий поток".
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
Новостиэкспертдиверсиитурецкий поток
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:21Российские военные усилили оборону левого берега Днепра
07:11Украинские войска бьют по критически важной инфраструктуре Запорожской АЭС
07:00Эксперт объяснил, кто виноват в аварии на "Северном потоке"
06:30Эксперт рассказал о проблеме, которая грозит России из-за Турции
06:00Эксперт рассказал об опасности подрыва "Турецкого потока"
05:30Эксперт рассказал, что может ожидать Россию, если Кремль уступит Западу
05:00"Нейтралитет Китая важнее, чем его поддержка": сможет ли Пекин повлиять на расстановку сил в мире
04:40"Интересы двух государств сходятся": о чем могли говорить Путин и Эрдоган в Астане
04:20"Не выгодно ни с какой точки зрения": эксперт о том, стоит ли России идти на "сделку" с США
04:00"Гарантированно прозвучала": эксперт о том, что Путин и Эрдоган обсудили, в том числе и тему Украины
23:28Эвакуация посольств как тревожный признак, задержание в Белоруссии. Итоги 16 октября на Украине
14:15Российские военные поразили объекты военного управления и энергетики Украины
14:12Стараемся отсрочить Армагеддон. Армен Гаспарян об итогах недели
13:57"Чертовски сильная": Байден оценил экономику США
13:47Школьники из Энергодара поддержали российских военных
13:14Как России ответить на диверсии СБУ и что задумал Илон Маск - Кошкин
13:04Депутаты Консервативной партии Великобритании обсудят будущее Лиз Трасс
12:59На Украине снова звучит воздушная тревога
12:18ПВО России побила мировой рекорд по дальности поражения
12:02МИД Китая призвал граждан страны покинуть Украину
Лента новостейМолния