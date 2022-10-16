https://ukraina.ru/20221016/1039779421.html
МИД Китая призвал граждан страны покинуть Украину
МИД Китая призвал граждан страны покинуть Украину - 16.10.2022 Украина.ру
МИД Китая призвал граждан страны покинуть Украину
Китайское государственное издание Global Times 15 октября сообщило о том, что во внешнеполитическом ведомстве КНР призвали своих граждан "усилить меры предосторожности и эвакуироваться"
2022-10-16T12:02
2022-10-16T12:02
2022-10-16T12:02
новости
украина
киев
китай
эвакуация
территория
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Помощь в организации выезда готово оказать посольство страны, говорится в сообщении ведомства.В начале недели представительство КНР уже выступало с призывом к согражданам не оставаться на территории Украины без крайней необходимости и своевременно покинуть ее, когда это будет безопасно. Призыв покинуть Украину опубликовало и посольство США.В понедельник Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета Безопасности сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
https://ukraina.ru/20221015/1039770102.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, китай, эвакуация, территория
Новости, Украина, Киев, Китай, эвакуация, территория
МИД Китая призвал граждан страны покинуть Украину
Китайское государственное издание Global Times 15 октября сообщило о том, что во внешнеполитическом ведомстве КНР призвали своих граждан "усилить меры предосторожности и эвакуироваться"
Помощь в организации выезда готово оказать посольство страны, говорится в сообщении ведомства.
В начале недели представительство КНР уже выступало с призывом к согражданам не оставаться на территории Украины без крайней необходимости и своевременно покинуть ее, когда это будет безопасно. Призыв покинуть Украину опубликовало и посольство США.
В понедельник Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета Безопасности сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.
ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.