МИД Китая призвал граждан страны покинуть Украину - 16.10.2022 Украина.ру
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МИД Китая призвал граждан страны покинуть Украину
МИД Китая призвал граждан страны покинуть Украину - 16.10.2022 Украина.ру
МИД Китая призвал граждан страны покинуть Украину
Китайское государственное издание Global Times 15 октября сообщило о том, что во внешнеполитическом ведомстве КНР призвали своих граждан "усилить меры предосторожности и эвакуироваться"
2022-10-16T12:02
2022-10-16T12:02
новости
украина
киев
китай
эвакуация
территория
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Помощь в организации выезда готово оказать посольство страны, говорится в сообщении ведомства.В начале недели представительство КНР уже выступало с призывом к согражданам не оставаться на территории Украины без крайней необходимости и своевременно покинуть ее, когда это будет безопасно. Призыв покинуть Украину опубликовало и посольство США.В понедельник Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета Безопасности сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
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новости, украина, киев, китай, эвакуация, территория
Новости, Украина, Киев, Китай, эвакуация, территория

МИД Китая призвал граждан страны покинуть Украину

12:02 16.10.2022
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
Китайское государственное издание Global Times 15 октября сообщило о том, что во внешнеполитическом ведомстве КНР призвали своих граждан "усилить меры предосторожности и эвакуироваться"
Помощь в организации выезда готово оказать посольство страны, говорится в сообщении ведомства.
В начале недели представительство КНР уже выступало с призывом к согражданам не оставаться на территории Украины без крайней необходимости и своевременно покинуть ее, когда это будет безопасно. Призыв покинуть Украину опубликовало и посольство США.
В понедельник Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета Безопасности сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.
ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
Американские ракеты Patriot размещены в Польше - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
Вчера, 12:44
Военный эксперт объяснил, что будет с уничтожением инфраструктуры Украины, когда США даст им ПВОВКС РФ справятся со всеми комплексами ПВО, которые Запад может передать Украине. Главное – вовремя разведывать позиции комплексов, наносить по ним удары и выводить их из строя. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
 
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