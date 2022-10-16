Ракета РСЗО HIMARS попала в здание городской администрации Донецка - мэр - 16.10.2022 Украина.ру
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Ракета РСЗО HIMARS попала в здание городской администрации Донецка - мэр
Ракета РСЗО HIMARS попала в здание городской администрации Донецка - мэр - 16.10.2022 Украина.ру
Ракета РСЗО HIMARS попала в здание городской администрации Донецка - мэр
В воскресенье утром ВСУ разрушили здание администрации города Донецка. Здание получило серьезные повреждения, обрушился потолок, выбиты окна.
2022-10-16T09:27
2022-10-16T09:26
новости
донецк
обстрелы
himars
всу
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Одна из ракет из установки HIMARS, выпущенных украинскими войсками по Ворошиловскому району Донецка, предположительно, попала в здание городской администрации, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Он опубликовал кадры последствий обстрела. Здание получило серьезные повреждения, обрушился потолок, выбиты окна.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, передавало, что украинские войска в воскресенье утром обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив три ракеты из РСЗО HIMARS.
https://ukraina.ru/20220916/1038779349.html
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новости, донецк, обстрелы, himars, всу, мэр
Новости, Донецк, обстрелы, HIMARS, ВСУ, мэр

Ракета РСЗО HIMARS попала в здание городской администрации Донецка - мэр

09:27 16.10.2022
 
© CC0, Pixabayразбитое стекло вандализм
разбитое стекло вандализм
© CC0, Pixabay
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В воскресенье утром ВСУ разрушили здание администрации города Донецка. Здание получило серьезные повреждения, обрушился потолок, выбиты окна.
Одна из ракет из установки HIMARS, выпущенных украинскими войсками по Ворошиловскому району Донецка, предположительно, попала в здание городской администрации, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Он опубликовал кадры последствий обстрела. Здание получило серьезные повреждения, обрушился потолок, выбиты окна.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, передавало, что украинские войска в воскресенье утром обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив три ракеты из РСЗО HIMARS.
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