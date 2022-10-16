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Ракета РСЗО HIMARS попала в здание городской администрации Донецка - мэр

Ракета РСЗО HIMARS попала в здание городской администрации Донецка - мэр - 16.10.2022 Украина.ру

Ракета РСЗО HIMARS попала в здание городской администрации Донецка - мэр

В воскресенье утром ВСУ разрушили здание администрации города Донецка. Здание получило серьезные повреждения, обрушился потолок, выбиты окна.

2022-10-16T09:27

2022-10-16T09:27

2022-10-16T09:26

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Одна из ракет из установки HIMARS, выпущенных украинскими войсками по Ворошиловскому району Донецка, предположительно, попала в здание городской администрации, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Он опубликовал кадры последствий обстрела. Здание получило серьезные повреждения, обрушился потолок, выбиты окна.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, передавало, что украинские войска в воскресенье утром обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив три ракеты из РСЗО HIMARS.

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новости, донецк, обстрелы, himars, всу, мэр