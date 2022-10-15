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Военный эксперт рассказал, где оказалась Польша в вопросе войны с Россией на Украине

Военный эксперт рассказал, где оказалась Польша в вопросе войны с Россией на Украине - 15.10.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, где оказалась Польша в вопросе войны с Россией на Украине

Польша сейчас оказалась на определенном перепутье. Она ввязалась в украинскую авантюру, поставляет Киеву оружие и наемников. Но поляки видят, что игра складывается не в их пользу. Об этом рассказал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру

2022-10-15T11:09

2022-10-15T11:09

2022-10-15T11:10

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Поляки думали получить американское оружие и "восточные кресы", но вряд ли они это увидят. Их пока даже не поддерживают в намерении ввести миротворческий контингент на Западную Украину, отметил эксперт.Поэтому результаты СВО, которую мы доведем до конца, изменит все военно-политическое поле. Результаты будут не в пользу НАТО и тех, кто втянул Украину в эту бессмысленную войну с Россией, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, польша, россия, украина, спецоперация, запад, западная украина