Военный эксперт рассказал, где оказалась Польша в вопросе войны с Россией на Украине - 15.10.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, где оказалась Польша в вопросе войны с Россией на Украине
Военный эксперт рассказал, где оказалась Польша в вопросе войны с Россией на Украине - 15.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, где оказалась Польша в вопросе войны с Россией на Украине
Польша сейчас оказалась на определенном перепутье. Она ввязалась в украинскую авантюру, поставляет Киеву оружие и наемников. Но поляки видят, что игра складывается не в их пользу. Об этом рассказал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру
2022-10-15T11:09
2022-10-15T11:10
новости
польша
россия
украина
спецоперация
запад
западная украина
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Поляки думали получить американское оружие и "восточные кресы", но вряд ли они это увидят. Их пока даже не поддерживают в намерении ввести миротворческий контингент на Западную Украину, отметил эксперт.Поэтому результаты СВО, которую мы доведем до конца, изменит все военно-политическое поле. Результаты будут не в пользу НАТО и тех, кто втянул Украину в эту бессмысленную войну с Россией, заключил собеседник издания.
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новости, польша, россия, украина, спецоперация, запад, западная украина
Новости, Польша, Россия, Украина, Спецоперация, Запад, Западная Украина

Военный эксперт рассказал, где оказалась Польша в вопросе войны с Россией на Украине

11:09 15.10.2022 (обновлено: 11:10 15.10.2022)
 
© NATO
- РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© NATO
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Польша сейчас оказалась на определенном перепутье. Она ввязалась в украинскую авантюру, поставляет Киеву оружие и наемников. Но поляки видят, что игра складывается не в их пользу. Об этом рассказал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру
Поляки думали получить американское оружие и "восточные кресы", но вряд ли они это увидят. Их пока даже не поддерживают в намерении ввести миротворческий контингент на Западную Украину, отметил эксперт.
"Вообще, Запад рассчитывает истощить военный и экономический потенциал России, чтобы в нашей стране наступил политический кризис, по образцу того, когда распад СССР наступил после вывода войск из Афганистана. Они прямо называют Украину "вторым Афганистаном". Они считают Афганистан, где они поддерживали моджахедов из "Аль-Каеды" (террористическая организация, запрещена в РФ), самой успешной операцией против сверхдержавы, которой был Советский Союз", - указал Леонков.
Поэтому результаты СВО, которую мы доведем до конца, изменит все военно-политическое поле. Результаты будут не в пользу НАТО и тех, кто втянул Украину в эту бессмысленную войну с Россией, заключил собеседник издания.
 
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