Большинство стран ЕС в июне увеличили экспорт товаров в Россию - 15.10.2022 Украина.ру
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Большинство стран ЕС в июне увеличили экспорт товаров в Россию
Большинство стран ЕС в июне увеличили экспорт товаров в Россию - 15.10.2022 Украина.ру
Большинство стран ЕС в июне увеличили экспорт товаров в Россию
Лишь четыре страны Евросоюза за июнь сократили экспорт товаров в Россию, остальные — увеличили. Это следует из анализа данных национальных статистических служб, проведенного РИА Новости 15 октября
2022-10-15T10:26
2022-10-15T10:26
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экономика
санкции
ес
экспорт
спецоперация
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Согласно данным агентства, в июне экспорт своих товаров в РФ сократили, по сравнению с маем, Румыния (-44%), Бельгия (-15%), Франция (-6%) и Италия (-1%).Остальные страны Евросоюза увеличили поставки товаров в Россию, причём у некоторых из них - Швеции, Люксембурга, Греции, Ирландии, Хорватии и Мальты — рост составил более 100%.В абсолютных цифрах, больше всего в Россию в июне экспортировали Германия (1,2 миллиарда евро), Италия (537 миллионов евро) и Польша (403,4 миллиона евро).
https://ukraina.ru/20221014/1039721303.html
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новости, экономика, санкции, ес, экспорт, спецоперация
Новости, экономика, санкции, ЕС, Экспорт, Спецоперация

Большинство стран ЕС в июне увеличили экспорт товаров в Россию

10:26 15.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Лишь четыре страны Евросоюза за июнь сократили экспорт товаров в Россию, остальные — увеличили. Это следует из анализа данных национальных статистических служб, проведенного РИА Новости 15 октября
Согласно данным агентства, в июне экспорт своих товаров в РФ сократили, по сравнению с маем, Румыния (-44%), Бельгия (-15%), Франция (-6%) и Италия (-1%).
Остальные страны Евросоюза увеличили поставки товаров в Россию, причём у некоторых из них - Швеции, Люксембурга, Греции, Ирландии, Хорватии и Мальты — рост составил более 100%.
Логотип Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 09:12
Почти половина стран ЕС в июне увеличила импорт товаров из РоссииТринадцать стран Евросоюза за июнь нарастили импорт из России, остальные четырнадцать сократили закупку российских товаров. Об этом сообщает 14 октября РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб вышеупомянутых стран
В абсолютных цифрах, больше всего в Россию в июне экспортировали Германия (1,2 миллиарда евро), Италия (537 миллионов евро) и Польша (403,4 миллиона евро).
 
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