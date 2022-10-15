https://ukraina.ru/20221015/1039767633.html

Большинство стран ЕС в июне увеличили экспорт товаров в Россию

Большинство стран ЕС в июне увеличили экспорт товаров в Россию - 15.10.2022 Украина.ру

Большинство стран ЕС в июне увеличили экспорт товаров в Россию

Лишь четыре страны Евросоюза за июнь сократили экспорт товаров в Россию, остальные — увеличили. Это следует из анализа данных национальных статистических служб, проведенного РИА Новости 15 октября

2022-10-15T10:26

2022-10-15T10:26

2022-10-15T10:26

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Согласно данным агентства, в июне экспорт своих товаров в РФ сократили, по сравнению с маем, Румыния (-44%), Бельгия (-15%), Франция (-6%) и Италия (-1%).Остальные страны Евросоюза увеличили поставки товаров в Россию, причём у некоторых из них - Швеции, Люксембурга, Греции, Ирландии, Хорватии и Мальты — рост составил более 100%.В абсолютных цифрах, больше всего в Россию в июне экспортировали Германия (1,2 миллиарда евро), Италия (537 миллионов евро) и Польша (403,4 миллиона евро).

https://ukraina.ru/20221014/1039721303.html

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новости, экономика, санкции, ес, экспорт, спецоперация