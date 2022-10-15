СМИ сообщили о воздушной тревоге по всей Украине - 15.10.2022 Украина.ру
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СМИ сообщили о воздушной тревоге по всей Украине
СМИ сообщили о воздушной тревоге по всей Украине - 15.10.2022 Украина.ру
СМИ сообщили о воздушной тревоге по всей Украине
Воздушная тревога звучит по всей Украине. Об этом сообщил утром 15 октября украинский телеканал "Пятый" в своём Telegram-канале
2022-10-15T09:17
2022-10-15T09:17
новости
удары
пво
киевская область
спецоперация
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Позже глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о ракетном ударе.Российские вооруженные силы с начала недели наносят удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Самые массированные атаки с применением высокоточного оружия большой дальности произошли 10 и 11 октября.Президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза назвал это ответом на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.
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новости, удары, пво, киевская область, спецоперация
Новости, удары, ПВО, Киевская область, Спецоперация

СМИ сообщили о воздушной тревоге по всей Украине

09:17 15.10.2022
 
© AP / Andrii Marienko
- РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© AP / Andrii Marienko
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Воздушная тревога звучит по всей Украине. Об этом сообщил утром 15 октября украинский телеканал "Пятый" в своём Telegram-канале
Позже глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о ракетном ударе.

"Киевская область! Ракетный удар по одной из общин области. Все службы работают, спасатели на месте. Предварительно без жертв", — написал он в своём Telegram-канале.

Российские вооруженные силы с начала недели наносят удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Самые массированные атаки с применением высокоточного оружия большой дальности произошли 10 и 11 октября.
Брифинг главы ДНР Д. Пушилина - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 17:32
Пушилин: ракетные удары по Украине положительно повлияли на ситуацию на фронтеВрио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прокомментировал результаты ракетных обстрелов объектов критической инфраструктуры Украины. Его слова прозвучали в эфире телеканала "Россия 24"
Президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза назвал это ответом на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.
 
НовостиударыПВОКиевская областьСпецоперация
 
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09:17СМИ сообщили о воздушной тревоге по всей Украине
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