https://ukraina.ru/20221015/1039766502.html

СМИ сообщили о воздушной тревоге по всей Украине

СМИ сообщили о воздушной тревоге по всей Украине - 15.10.2022 Украина.ру

СМИ сообщили о воздушной тревоге по всей Украине

Воздушная тревога звучит по всей Украине. Об этом сообщил утром 15 октября украинский телеканал "Пятый" в своём Telegram-канале

2022-10-15T09:17

2022-10-15T09:17

2022-10-15T09:17

новости

удары

пво

киевская область

спецоперация

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Позже глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о ракетном ударе.Российские вооруженные силы с начала недели наносят удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Самые массированные атаки с применением высокоточного оружия большой дальности произошли 10 и 11 октября.Президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза назвал это ответом на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.

https://ukraina.ru/20221013/1039714111.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, удары, пво, киевская область, спецоперация