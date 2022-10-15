https://ukraina.ru/20221015/1039766502.html
СМИ сообщили о воздушной тревоге по всей Украине
СМИ сообщили о воздушной тревоге по всей Украине - 15.10.2022 Украина.ру
СМИ сообщили о воздушной тревоге по всей Украине
Воздушная тревога звучит по всей Украине. Об этом сообщил утром 15 октября украинский телеканал "Пятый" в своём Telegram-канале
2022-10-15T09:17
2022-10-15T09:17
2022-10-15T09:17
новости
удары
пво
киевская область
спецоперация
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Позже глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о ракетном ударе.Российские вооруженные силы с начала недели наносят удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Самые массированные атаки с применением высокоточного оружия большой дальности произошли 10 и 11 октября.Президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза назвал это ответом на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.
https://ukraina.ru/20221013/1039714111.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, удары, пво, киевская область, спецоперация
Новости, удары, ПВО, Киевская область, Спецоперация
СМИ сообщили о воздушной тревоге по всей Украине
Воздушная тревога звучит по всей Украине. Об этом сообщил утром 15 октября украинский телеканал "Пятый" в своём Telegram-канале
Позже глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о ракетном ударе.
"Киевская область! Ракетный удар по одной из общин области. Все службы работают, спасатели на месте. Предварительно без жертв", — написал он в своём Telegram-канале.
Российские вооруженные силы с начала недели наносят удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Самые массированные атаки с применением высокоточного оружия большой дальности произошли 10 и 11 октября.
Президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза назвал это ответом на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.