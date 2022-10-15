https://ukraina.ru/20221015/1039763271.html
Военный эксперт объяснил, почему ВС РФ наносят массированные удары по энергетической инфраструктуре
Военный эксперт объяснил, почему ВС РФ наносят массированные удары по энергетической инфраструктуре - 15.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему ВС РФ наносят массированные удары по энергетической инфраструктуре
Энергетическая инфраструктура Украины сейчас в большей степени заточена на военные нужды, потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки, если ВС РФ выбьют их энергетику, то у них наступит коллапс в армии, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
2022-10-15T07:30
2022-10-15T07:30
2022-10-15T07:30
новости
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038747948_0:0:2854:1606_1920x0_80_0_0_5edc57724ad85ef299bd4701894e93f9.jpg
Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и в других городах и областях.Президент Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.Ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что ВС РФ за 10 и 11 октября поразили около 30 процентов энергетической инфраструктуры Украины.По его мнению, РФ будет наносить комплексные удары не только по энергетике, опорным пунктам, складам и базам хранения, но и по мостам.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221014/1039733288.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038747948_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_0df6bbf11fbad6106227fea5b41ebb4f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия
Военный эксперт объяснил, почему ВС РФ наносят массированные удары по энергетической инфраструктуре
Энергетическая инфраструктура Украины сейчас в большей степени заточена на военные нужды, потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки, если ВС РФ выбьют их энергетику, то у них наступит коллапс в армии, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и в других городах и областях.
Президент Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.
Ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что ВС РФ за 10 и 11 октября поразили около 30 процентов энергетической инфраструктуры Украины.
Энергетическая инфраструктура Украины сейчас в большей степени заточена на военные нужды. Это и логистика, и транспортные развязки, и железнодорожные перевозки. Если мы окончательно выбьем их энергетику, у них наступит коллапс, в том числе в армии. Потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки.
Геннадий Алехин
военный обозреватель, полковник запаса
По его мнению, РФ будет наносить комплексные удары не только по энергетике, опорным пунктам, складам и базам хранения, но и по мостам.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
.