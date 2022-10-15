Военный эксперт объяснил, почему ВС РФ наносят массированные удары по энергетической инфраструктуре - 15.10.2022 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, почему ВС РФ наносят массированные удары по энергетической инфраструктуре
Военный эксперт объяснил, почему ВС РФ наносят массированные удары по энергетической инфраструктуре - 15.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему ВС РФ наносят массированные удары по энергетической инфраструктуре
Энергетическая инфраструктура Украины сейчас в большей степени заточена на военные нужды, потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки, если ВС РФ выбьют их энергетику, то у них наступит коллапс в армии, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
2022-10-15T07:30
2022-10-15T07:30
новости
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россия
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Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и в других городах и областях.Президент Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.Ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что ВС РФ за 10 и 11 октября поразили около 30 процентов энергетической инфраструктуры Украины.По его мнению, РФ будет наносить комплексные удары не только по энергетике, опорным пунктам, складам и базам хранения, но и по мостам.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221014/1039733288.html
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Новости, Украина, Россия

Военный эксперт объяснил, почему ВС РФ наносят массированные удары по энергетической инфраструктуре

07:30 15.10.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУкраина тестирует отключение своей энергосистемы от сетей России и Белоруссии
Украина тестирует отключение своей энергосистемы от сетей России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Энергетическая инфраструктура Украины сейчас в большей степени заточена на военные нужды, потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки, если ВС РФ выбьют их энергетику, то у них наступит коллапс в армии, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и в других городах и областях.
Президент Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.
Ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что ВС РФ за 10 и 11 октября поразили около 30 процентов энергетической инфраструктуры Украины.
Энергетическая инфраструктура Украины сейчас в большей степени заточена на военные нужды. Это и логистика, и транспортные развязки, и железнодорожные перевозки. Если мы окончательно выбьем их энергетику, у них наступит коллапс, в том числе в армии. Потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки.
Геннадий Алехин интервью
Геннадий Алехин
военный обозреватель, полковник запаса
По его мнению, РФ будет наносить комплексные удары не только по энергетике, опорным пунктам, складам и базам хранения, но и по мостам.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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09:17СМИ сообщили о воздушной тревоге по всей Украине
08:00Чилийский корреспондент рассказал, чего больше всего боялись весной в Мариуполе
07:45Автор телеграм-канала "Южный ветер" рассказал, как проходит среднестатистический бой в Донбассе
07:30Военный эксперт объяснил, почему ВС РФ наносят массированные удары по энергетической инфраструктуре
07:15Полномасштабного вторжения в сторону Белгорода не будет – Алехин про ВСУ
07:06Алексей Маслов о том, почему Китаю выгодно, чтобы Россия вышла победителем из конфликта на Украине
07:00Военный эксперт рассказал, будет ли наступление ВСУ в районе Сватово и Кременной
07:00Уничтожение инфраструктуры Украины: военный обозреватель рассказал о гиперзвуковом "Кинжале"
06:55Ян Лисневский: Внутренняя нестабильность угрожает Молдавии куда больше, чем Россия
06:49Демарш хмельницких театров и остальное вопреки. Культура Украины на минувшей неделе
06:45Алехин: после сентябрьских боев ВСУ на 90% контролируют Харьковскую область
06:36"Очень кушать хочется". Что происходит на продовольственном рынке Украины
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06:29Алексей Чадаев: Украина живет по принципу "пришли сала, здравствуй мама"
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06:13Что не убивает, то делает нас сильнее. Как российская энергетика начинает жить без иностранных компаний
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