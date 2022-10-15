https://ukraina.ru/20221015/1039763271.html

Военный эксперт объяснил, почему ВС РФ наносят массированные удары по энергетической инфраструктуре

Военный эксперт объяснил, почему ВС РФ наносят массированные удары по энергетической инфраструктуре - 15.10.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему ВС РФ наносят массированные удары по энергетической инфраструктуре

Энергетическая инфраструктура Украины сейчас в большей степени заточена на военные нужды, потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки, если ВС РФ выбьют их энергетику, то у них наступит коллапс в армии, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру

2022-10-15T07:30

2022-10-15T07:30

2022-10-15T07:30

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Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и в других городах и областях.Президент Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.Ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что ВС РФ за 10 и 11 октября поразили около 30 процентов энергетической инфраструктуры Украины.По его мнению, РФ будет наносить комплексные удары не только по энергетике, опорным пунктам, складам и базам хранения, но и по мостам.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221014/1039733288.html

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