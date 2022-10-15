https://ukraina.ru/20221015/1039760740.html

Полномасштабного вторжения в сторону Белгорода не будет – Алехин про ВСУ

Полномасштабного вторжения в сторону Белгорода не будет – Алехин про ВСУ - 15.10.2022 Украина.ру

Полномасштабного вторжения в сторону Белгорода не будет – Алехин про ВСУ

Полномасштабное вторжение на территорию Белгородской области со стороны ВСУ не будет, потому что у них на это нет сил и средств, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру

2022-10-15T07:15

2022-10-15T07:15

2022-10-15T07:15

новости

всу

белгородская область

геннадий алехин

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Ранее стало известно, что на протяжении последних нескольких дней ВСУ наносили ракетные удары по территории Белгородской области. В поселке Октябрьский загорелись склад боеприпасов и сахарный завод, в очередной раз обстрелян таможенный пункт в городе Щебекина, в самом Белгороде ракетой поврежден многоэтажный дом.Он рассказал, что на территории Белгородской области граница не открыта, там стоят российские подразделения, прибывшие на переформирование и доукомплектование, которые раньше контролировали район севернее Харькова.Будут обстрелы и провокации, а также бои местного значения, потому что ВСУ пускают на границу разведывательно-диверсионных групп, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221013/1039700459.html

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2022

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новости, всу, белгородская область, геннадий алехин