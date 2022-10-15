https://ukraina.ru/20221015/1039760740.html
Полномасштабного вторжения в сторону Белгорода не будет – Алехин про ВСУ
Полномасштабного вторжения в сторону Белгорода не будет – Алехин про ВСУ - 15.10.2022 Украина.ру
Полномасштабного вторжения в сторону Белгорода не будет – Алехин про ВСУ
Полномасштабное вторжение на территорию Белгородской области со стороны ВСУ не будет, потому что у них на это нет сил и средств, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
2022-10-15T07:15
2022-10-15T07:15
2022-10-15T07:15
новости
всу
белгородская область
геннадий алехин
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Ранее стало известно, что на протяжении последних нескольких дней ВСУ наносили ракетные удары по территории Белгородской области. В поселке Октябрьский загорелись склад боеприпасов и сахарный завод, в очередной раз обстрелян таможенный пункт в городе Щебекина, в самом Белгороде ракетой поврежден многоэтажный дом.Он рассказал, что на территории Белгородской области граница не открыта, там стоят российские подразделения, прибывшие на переформирование и доукомплектование, которые раньше контролировали район севернее Харькова.Будут обстрелы и провокации, а также бои местного значения, потому что ВСУ пускают на границу разведывательно-диверсионных групп, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221013/1039700459.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, белгородская область, геннадий алехин
Полномасштабного вторжения в сторону Белгорода не будет – Алехин про ВСУ
Полномасштабное вторжение на территорию Белгородской области со стороны ВСУ не будет, потому что у них на это нет сил и средств, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
Ранее стало известно, что на протяжении последних нескольких дней ВСУ наносили ракетные удары по территории Белгородской области. В поселке Октябрьский загорелись склад боеприпасов и сахарный завод, в очередной раз обстрелян таможенный пункт в городе Щебекина, в самом Белгороде ракетой поврежден многоэтажный дом.
Полномасштабного вторжения в сторону Белгорода не будет. Сейчас у них на это нет сил и средств. Буквально вчера-позавчера они сняли свои подразделения с Волчанска (севернее Харькова почти на границе с Белгородской областью) и перебросили их в район Сватово, где они планируют собрать крепкий кулак и вести наступательные действия.
Геннадий Алехин
военный обозреватель, полковник запаса
Он рассказал, что на территории Белгородской области граница не открыта, там стоят российские подразделения, прибывшие на переформирование и доукомплектование, которые раньше контролировали район севернее Харькова.
Будут обстрелы и провокации, а также бои местного значения, потому что ВСУ пускают на границу разведывательно-диверсионных групп, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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