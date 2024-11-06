https://ukraina.ru/20241106/1058655188.html

Костюм дьявола и торт из костей: Бурдина рассказала, как вера в Бога и религия защищают жителей Румынии

Костюм дьявола и торт из костей: Бурдина рассказала, как вера в Бога и религия защищают жителей Румынии - 06.11.2024 Украина.ру

Костюм дьявола и торт из костей: Бурдина рассказала, как вера в Бога и религия защищают жителей Румынии

Пропаганда ЛГБТ* в Румынии невозможна, она практически отсутствует. Любое дальнейшее искажение ценностей только отталкивает румынский народ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала участница VIII Всемирного конгресса соотечественников, глава Ассоциации соотечественников в Румынии "Наш мир" Ирина Будрина

2024-11-06T03:00

2024-11-06T03:00

2024-11-06T03:00

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Румыния — вторая по величине после России православная страна. Вера в Бога, религиозность, которая закреплена на государственном уровне в Румынии, помогает ее народу выживать в реалиях искаженных ценностей, сообщила глава Ассоциации.Евросоюз потратил огромные средства, чтобы попытаться продвигать в Румынии упомянутые "ценности", но вложенные в это миллионы не помогают достичь желаемого результата и это радует, отметила она.Хотя проявления сатанизма в Румынии сегодня есть. Допустим, на праздник Хэллоуин маленький ребенок радуется, получив костюм дьявола, скелета и так далее. Дети просят сделать торт в виде привидения, костей или еще чего-то подобного, сказала Бурдина.Родители все это замечают, пытаются как-то повлиять. Религиозность помогает и защищает детей от подобных западных "традиций", резюмировала собеседник издания.Полный текст интервью "Наши дети не должны есть торт из костей. Ирина Будрина о борьбе с сатанизмом в Румынии" на сайте Украина.руПодробно о том, как прошли президентские выборы в Молдавии — в статье Виктории Титовой "Заграница им поможет: итоги выборов в Молдове и сценарий для Украины"* Запрещенная в России организация

https://ukraina.ru/20241105/1058650895.html

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новости, румыния, россия, молдавия, ес, православие, семья, религия, бог, праздники, лгбт, детали, дети