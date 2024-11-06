Костюм дьявола и торт из костей: Бурдина рассказала, как вера в Бога и религия защищают жителей Румынии
Пропаганда ЛГБТ* в Румынии невозможна, она практически отсутствует. Любое дальнейшее искажение ценностей только отталкивает румынский народ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала участница VIII Всемирного конгресса соотечественников, глава Ассоциации соотечественников в Румынии "Наш мир" Ирина Будрина
Румыния — вторая по величине после России православная страна. Вера в Бога, религиозность, которая закреплена на государственном уровне в Румынии, помогает ее народу выживать в реалиях искаженных ценностей, сообщила глава Ассоциации.
"Например, пропаганда ЛГБТ* невозможна в Румынии, она практически отсутствует. Не потому, что ее нет, а потому что народ сопротивляется. Народ понимает, что родители — это отец и мать, это мужчина и женщина. Любое дальнейшее искажение ценностей в Румынии только отталкивает", — подчеркнула Бурдина.
Евросоюз потратил огромные средства, чтобы попытаться продвигать в Румынии упомянутые "ценности", но вложенные в это миллионы не помогают достичь желаемого результата и это радует, отметила она.
Хотя проявления сатанизма в Румынии сегодня есть. Допустим, на праздник Хэллоуин маленький ребенок радуется, получив костюм дьявола, скелета и так далее. Дети просят сделать торт в виде привидения, костей или еще чего-то подобного, сказала Бурдина.
Родители все это замечают, пытаются как-то повлиять. Религиозность помогает и защищает детей от подобных западных "традиций", резюмировала собеседник издания.
Полный текст интервью "Наши дети не должны есть торт из костей. Ирина Будрина о борьбе с сатанизмом в Румынии" на сайте Украина.ру
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* Запрещенная в России организация