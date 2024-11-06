Костюм дьявола и торт из костей: Бурдина рассказала, как вера в Бога и религия защищают жителей Румынии - 06.11.2024 Украина.ру
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Костюм дьявола и торт из костей: Бурдина рассказала, как вера в Бога и религия защищают жителей Румынии
Костюм дьявола и торт из костей: Бурдина рассказала, как вера в Бога и религия защищают жителей Румынии - 06.11.2024 Украина.ру
Костюм дьявола и торт из костей: Бурдина рассказала, как вера в Бога и религия защищают жителей Румынии
Пропаганда ЛГБТ* в Румынии невозможна, она практически отсутствует. Любое дальнейшее искажение ценностей только отталкивает румынский народ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала участница VIII Всемирного конгресса соотечественников, глава Ассоциации соотечественников в Румынии "Наш мир" Ирина Будрина
2024-11-06T03:00
2024-11-06T03:00
новости
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Румыния — вторая по величине после России православная страна. Вера в Бога, религиозность, которая закреплена на государственном уровне в Румынии, помогает ее народу выживать в реалиях искаженных ценностей, сообщила глава Ассоциации.Евросоюз потратил огромные средства, чтобы попытаться продвигать в Румынии упомянутые "ценности", но вложенные в это миллионы не помогают достичь желаемого результата и это радует, отметила она.Хотя проявления сатанизма в Румынии сегодня есть. Допустим, на праздник Хэллоуин маленький ребенок радуется, получив костюм дьявола, скелета и так далее. Дети просят сделать торт в виде привидения, костей или еще чего-то подобного, сказала Бурдина.Родители все это замечают, пытаются как-то повлиять. Религиозность помогает и защищает детей от подобных западных "традиций", резюмировала собеседник издания.Полный текст интервью "Наши дети не должны есть торт из костей. Ирина Будрина о борьбе с сатанизмом в Румынии" на сайте Украина.руПодробно о том, как прошли президентские выборы в Молдавии — в статье Виктории Титовой "Заграница им поможет: итоги выборов в Молдове и сценарий для Украины"* Запрещенная в России организация
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новости, румыния, россия, молдавия, ес, православие, семья, религия, бог, праздники, лгбт, детали, дети
Новости, Румыния, Россия, Молдавия, ЕС, Православие, Семья, Религия, бог, праздники, ЛГБТ, детали, дети

Костюм дьявола и торт из костей: Бурдина рассказала, как вера в Бога и религия защищают жителей Румынии

03:00 06.11.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПразднование Хэллоуина в Новосибирске
Празднование Хэллоуина в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Пропаганда ЛГБТ* в Румынии невозможна, она практически отсутствует. Любое дальнейшее искажение ценностей только отталкивает румынский народ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала участница VIII Всемирного конгресса соотечественников, глава Ассоциации соотечественников в Румынии "Наш мир" Ирина Будрина
Румыния — вторая по величине после России православная страна. Вера в Бога, религиозность, которая закреплена на государственном уровне в Румынии, помогает ее народу выживать в реалиях искаженных ценностей, сообщила глава Ассоциации.
"Например, пропаганда ЛГБТ* невозможна в Румынии, она практически отсутствует. Не потому, что ее нет, а потому что народ сопротивляется. Народ понимает, что родители — это отец и мать, это мужчина и женщина. Любое дальнейшее искажение ценностей в Румынии только отталкивает", — подчеркнула Бурдина.
Евросоюз потратил огромные средства, чтобы попытаться продвигать в Румынии упомянутые "ценности", но вложенные в это миллионы не помогают достичь желаемого результата и это радует, отметила она.
Хотя проявления сатанизма в Румынии сегодня есть. Допустим, на праздник Хэллоуин маленький ребенок радуется, получив костюм дьявола, скелета и так далее. Дети просят сделать торт в виде привидения, костей или еще чего-то подобного, сказала Бурдина.
Родители все это замечают, пытаются как-то повлиять. Религиозность помогает и защищает детей от подобных западных "традиций", резюмировала собеседник издания.
Полный текст интервью "Наши дети не должны есть торт из костей. Ирина Будрина о борьбе с сатанизмом в Румынии" на сайте Украина.ру
Подробно о том, как прошли президентские выборы в Молдавии — в статье Виктории Титовой "Заграница им поможет: итоги выборов в Молдове и сценарий для Украины"
* Запрещенная в России организация
ПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Вчера, 19:08
Мария Захарова о западных санкциях: Коль скоро эта дверь закрыта, мы себя не обидимВ рамка пресс-подхода на Валдайском форуме автор Украина.ру получила эксклюзивный комментарий от официального представителя МИД России Марии Захаровой о санкциях Запада против Российской Федерации.
 
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Заголовок открываемого материала
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