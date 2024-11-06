https://ukraina.ru/20241106/1058654174.html

Люди стали анализировать ситуацию: Будрина о том, как изменились отношения России и Румынии после СВО

Люди стали анализировать ситуацию: Будрина о том, как изменились отношения России и Румынии после СВО - 06.11.2024 Украина.ру

Люди стали анализировать ситуацию: Будрина о том, как изменились отношения России и Румынии после СВО

Если в начале СВО Румыния была настроена агрессивно по отношению к русским, проживающим на ее территории, то сегодня ситуация изменилась. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала участница VIII Всемирного конгресса соотечественников, глава Ассоциации соотечественников в Румынии "Наш мир" Ирина Будрина

2024-11-06T04:15

2024-11-06T04:15

2024-11-06T04:15

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соотечественники

спецоперация

детали

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Отношение к украинскому кризису в Румынии неоднозначное. До начала пандемии у России были прекрасные отношения с румынскими, можно сказать, соотечественниками. Я имею ввиду обмен культурным опытом, поездками, экономические взаимоотношения, сообщила глава "Нашего мира".Сегодня во взаимоотношениях между Россией и Румынией выстроен барьер, который намеренно продавливается. Безусловно, на это влияет Специальная военная операция (СВО), которую Россия проводит на Украине, отметила Будрина.То есть уже нет агрессии на уровне личных взаимоотношений, но, к сожалению, санкции и барьеры выстроены на государственном уровне, и жителям Румынии приходится иметь с ними дело, это непросто, резюмировала собеседник издания.Полный текст интервью "Наши дети не должны есть торт из костей. Ирина Будрина о борьбе с сатанизмом в Румынии" на сайте Украина.руО том, почему европейский избиратель готов поддерживать Украину, в интервью Вадим Трухачев: Молдавия и Грузия не одумались, поэтому Россия для борьбы с Украиной использует Болгарию на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241105/1058636866.html

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новости, румыния, россия, украина, сво, барьеры, культура, соотечественники, спецоперация, детали, санкции