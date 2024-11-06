Люди стали анализировать ситуацию: Будрина о том, как изменились отношения России и Румынии после СВО
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкФлаг на здании посольства Румынии на Мосфильмовской улице в Москве.
Если в начале СВО Румыния была настроена агрессивно по отношению к русским, проживающим на ее территории, то сегодня ситуация изменилась. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала участница VIII Всемирного конгресса соотечественников, глава Ассоциации соотечественников в Румынии "Наш мир" Ирина Будрина
Отношение к украинскому кризису в Румынии неоднозначное. До начала пандемии у России были прекрасные отношения с румынскими, можно сказать, соотечественниками. Я имею ввиду обмен культурным опытом, поездками, экономические взаимоотношения, сообщила глава "Нашего мира".
Сегодня во взаимоотношениях между Россией и Румынией выстроен барьер, который намеренно продавливается. Безусловно, на это влияет Специальная военная операция (СВО), которую Россия проводит на Украине, отметила Будрина.
"Тем не менее, если в начале СВО Румыния была настроена агрессивно по отношению к русским, проживающим на ее территории, то сегодня ситуация изменилась. Люди в Румынии стали анализировать ситуацию, более глубоко интересоваться происходящим. Многие стали понимать, что информация намеренно урезается или искажается", — подчеркнула она.
То есть уже нет агрессии на уровне личных взаимоотношений, но, к сожалению, санкции и барьеры выстроены на государственном уровне, и жителям Румынии приходится иметь с ними дело, это непросто, резюмировала собеседник издания.
Полный текст интервью "Наши дети не должны есть торт из костей. Ирина Будрина о борьбе с сатанизмом в Румынии" на сайте Украина.ру
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