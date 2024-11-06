Люди стали анализировать ситуацию: Будрина о том, как изменились отношения России и Румынии после СВО - 06.11.2024 Украина.ру
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Люди стали анализировать ситуацию: Будрина о том, как изменились отношения России и Румынии после СВО
Люди стали анализировать ситуацию: Будрина о том, как изменились отношения России и Румынии после СВО - 06.11.2024 Украина.ру
Люди стали анализировать ситуацию: Будрина о том, как изменились отношения России и Румынии после СВО
Если в начале СВО Румыния была настроена агрессивно по отношению к русским, проживающим на ее территории, то сегодня ситуация изменилась. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала участница VIII Всемирного конгресса соотечественников, глава Ассоциации соотечественников в Румынии "Наш мир" Ирина Будрина
2024-11-06T04:15
2024-11-06T04:15
новости
румыния
россия
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сво
барьеры
культура
соотечественники
спецоперация
детали
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Отношение к украинскому кризису в Румынии неоднозначное. До начала пандемии у России были прекрасные отношения с румынскими, можно сказать, соотечественниками. Я имею ввиду обмен культурным опытом, поездками, экономические взаимоотношения, сообщила глава "Нашего мира".Сегодня во взаимоотношениях между Россией и Румынией выстроен барьер, который намеренно продавливается. Безусловно, на это влияет Специальная военная операция (СВО), которую Россия проводит на Украине, отметила Будрина.То есть уже нет агрессии на уровне личных взаимоотношений, но, к сожалению, санкции и барьеры выстроены на государственном уровне, и жителям Румынии приходится иметь с ними дело, это непросто, резюмировала собеседник издания.Полный текст интервью "Наши дети не должны есть торт из костей. Ирина Будрина о борьбе с сатанизмом в Румынии" на сайте Украина.руО том, почему европейский избиратель готов поддерживать Украину, в интервью Вадим Трухачев: Молдавия и Грузия не одумались, поэтому Россия для борьбы с Украиной использует Болгарию на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, румыния, россия, украина, сво, барьеры, культура, соотечественники, спецоперация, детали, санкции
Новости, Румыния, Россия, Украина, СВО, барьеры, культура, соотечественники, Спецоперация, детали, санкции

Люди стали анализировать ситуацию: Будрина о том, как изменились отношения России и Румынии после СВО

04:15 06.11.2024
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкФлаг на здании посольства Румынии на Мосфильмовской улице в Москве.
Флаг на здании посольства Румынии на Мосфильмовской улице в Москве. - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Если в начале СВО Румыния была настроена агрессивно по отношению к русским, проживающим на ее территории, то сегодня ситуация изменилась. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала участница VIII Всемирного конгресса соотечественников, глава Ассоциации соотечественников в Румынии "Наш мир" Ирина Будрина
Отношение к украинскому кризису в Румынии неоднозначное. До начала пандемии у России были прекрасные отношения с румынскими, можно сказать, соотечественниками. Я имею ввиду обмен культурным опытом, поездками, экономические взаимоотношения, сообщила глава "Нашего мира".
Сегодня во взаимоотношениях между Россией и Румынией выстроен барьер, который намеренно продавливается. Безусловно, на это влияет Специальная военная операция (СВО), которую Россия проводит на Украине, отметила Будрина.
"Тем не менее, если в начале СВО Румыния была настроена агрессивно по отношению к русским, проживающим на ее территории, то сегодня ситуация изменилась. Люди в Румынии стали анализировать ситуацию, более глубоко интересоваться происходящим. Многие стали понимать, что информация намеренно урезается или искажается", — подчеркнула она.
То есть уже нет агрессии на уровне личных взаимоотношений, но, к сожалению, санкции и барьеры выстроены на государственном уровне, и жителям Румынии приходится иметь с ними дело, это непросто, резюмировала собеседник издания.
Полный текст интервью "Наши дети не должны есть торт из костей. Ирина Будрина о борьбе с сатанизмом в Румынии" на сайте Украина.ру
О том, почему европейский избиратель готов поддерживать Украину, в интервью Вадим Трухачев: Молдавия и Грузия не одумались, поэтому Россия для борьбы с Украиной использует Болгарию на сайте Украина.ру
Дмитрий Соин интервью - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Вчера, 17:00
Дмитрий Соин: Санду превращает Молдавию в анти-Россию №2, впереди война в ПриднестровьеКурс на конфронтацию и на удушение Приднестровья продолжится. А Санду свои внутренние провалы будет компенсировать через агрессивную политику. Она будет задействована в любых антироссийских акциях, в том числе на приднестровском и на гагаузском направлениях.
 
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