Агония режима: эксперт раскрыл, как ВСУ пытаются удержать фронт, пока Зеленский просит "Томагавки" - 06.11.2024 Украина.ру
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Агония режима: эксперт раскрыл, как ВСУ пытаются удержать фронт, пока Зеленский просит "Томагавки"
Агония режима: эксперт раскрыл, как ВСУ пытаются удержать фронт, пока Зеленский просит "Томагавки" - 06.11.2024 Украина.ру
Агония режима: эксперт раскрыл, как ВСУ пытаются удержать фронт, пока Зеленский просит "Томагавки"
Пока ещё обороняющиеся части ВСУ делают всё для того, чтобы стабилизировать фронт. Но попытки Зеленского получить "Томагавки" и набрать в украинскую армию новое "пушечное мясо" говорит об агонии киевского режима. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-11-06T03:30
2024-11-06T03:30
новости
сша
россия
украина
ростислав ищенко
владимир зеленский
вооруженные силы украины
всу
детали
сво
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Хотя это практически бессмысленная затея, но главком ВСУ Александр Сырский еще может попытаться перебросить на юг резервы. Сейчас можно говорить о том, что у российской армии есть серьёзные успехи и ВСУ близки к обрушению фронта, сообщил эксперт.А также попытка набрать новое пушечное мясо в увеличенном количестве, которое сейчас предпринимается Зеленским — всё это свидетельство агонии киевского режима, но в этой агонии он всё ещё пытается добиться какой-то стабилизации, указал обозреватель.По его словам, точно так же нацистский режим в 1945 году в Германии пытался добиться стабилизации фронта, надеялся на то, что силы наступающей советской армии истощатся раньше, чем силы обороняющегося вермахта."И под это дело создавались там и фольксштурм, там и так далее, для того, чтобы любой ценой насытить фронт войсками и остановить подвигающуюся советскую армию", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: США готовятся перенести войну в Тихий океан, но вряд ли это лучше для России на сайте Украина.руО приоритетах и особенностях развития ядерной триады РФ — в интервью Дмитрия Стефановича: Россия запустила такую болванку, которая заставит США соблюдать хрупкий баланс ужаса на сайте Украина.ру
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Новости
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новости, сша, россия, украина, ростислав ищенко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, детали, сво, спецоперация, наступление, киевский режим
Новости, США, Россия, Украина, Ростислав Ищенко, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВСУ, детали, СВО, Спецоперация, наступление, киевский режим

Агония режима: эксперт раскрыл, как ВСУ пытаются удержать фронт, пока Зеленский просит "Томагавки"

03:30 06.11.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Пока ещё обороняющиеся части ВСУ делают всё для того, чтобы стабилизировать фронт. Но попытки Зеленского получить "Томагавки" и набрать в украинскую армию новое "пушечное мясо" говорит об агонии киевского режима. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Хотя это практически бессмысленная затея, но главком ВСУ Александр Сырский еще может попытаться перебросить на юг резервы. Сейчас можно говорить о том, что у российской армии есть серьёзные успехи и ВСУ близки к обрушению фронта, сообщил эксперт.
"И пока ещё обороняющиеся делают всё для того, чтобы стабилизировать фронт. И вот эти вот поездки [Владимира] Зеленского, попытка получить "Томагавки", или даже не получить, а попытка убедить американцев использовать под прикрытием Украины ядерное оружие против России", — подчеркнул Ищенко.
А также попытка набрать новое пушечное мясо в увеличенном количестве, которое сейчас предпринимается Зеленским — всё это свидетельство агонии киевского режима, но в этой агонии он всё ещё пытается добиться какой-то стабилизации, указал обозреватель.
По его словам, точно так же нацистский режим в 1945 году в Германии пытался добиться стабилизации фронта, надеялся на то, что силы наступающей советской армии истощатся раньше, чем силы обороняющегося вермахта.
"И под это дело создавались там и фольксштурм, там и так далее, для того, чтобы любой ценой насытить фронт войсками и остановить подвигающуюся советскую армию", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: США готовятся перенести войну в Тихий океан, но вряд ли это лучше для России на сайте Украина.ру
О приоритетах и особенностях развития ядерной триады РФ — в интервью Дмитрия Стефановича: Россия запустила такую болванку, которая заставит США соблюдать хрупкий баланс ужаса на сайте Украина.ру
Олег Шаландин
Вчера, 05:50
Олег Шаландин: ВСУ хотят сдаться КНДР, Россия готовится форсировать Днепр, Европа боится выборов в США Украина любое мало значимое событие на фронте умеет преподнести как свою победу. Она иногда делает это с таким креативом, что просто смех берет. Когда наши танки подойдут к Киеву, они все равно начнут рассказывать, как они храбро и умело воюют и какая серьезная западная помощь к ним вот-вот подойдет
 
НовостиСШАРоссияУкраинаРостислав ИщенкоВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВСУдеталиСВОСпецоперациянаступлениекиевский режим
 
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03:45Ищенко объяснил, как "вовина тысяча" облегчит властям Украины и ТЦК процесс ловли "пушечного мяса"
03:30Агония режима: эксперт раскрыл, как ВСУ пытаются удержать фронт, пока Зеленский просит "Томагавки"
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