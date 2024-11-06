Агония режима: эксперт раскрыл, как ВСУ пытаются удержать фронт, пока Зеленский просит "Томагавки"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Пока ещё обороняющиеся части ВСУ делают всё для того, чтобы стабилизировать фронт. Но попытки Зеленского получить "Томагавки" и набрать в украинскую армию новое "пушечное мясо" говорит об агонии киевского режима. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Хотя это практически бессмысленная затея, но главком ВСУ Александр Сырский еще может попытаться перебросить на юг резервы. Сейчас можно говорить о том, что у российской армии есть серьёзные успехи и ВСУ близки к обрушению фронта, сообщил эксперт.
"И пока ещё обороняющиеся делают всё для того, чтобы стабилизировать фронт. И вот эти вот поездки [Владимира] Зеленского, попытка получить "Томагавки", или даже не получить, а попытка убедить американцев использовать под прикрытием Украины ядерное оружие против России", — подчеркнул Ищенко.
А также попытка набрать новое пушечное мясо в увеличенном количестве, которое сейчас предпринимается Зеленским — всё это свидетельство агонии киевского режима, но в этой агонии он всё ещё пытается добиться какой-то стабилизации, указал обозреватель.
По его словам, точно так же нацистский режим в 1945 году в Германии пытался добиться стабилизации фронта, надеялся на то, что силы наступающей советской армии истощатся раньше, чем силы обороняющегося вермахта.
"И под это дело создавались там и фольксштурм, там и так далее, для того, чтобы любой ценой насытить фронт войсками и остановить подвигающуюся советскую армию", — заключил собеседник издания.
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