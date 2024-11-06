https://ukraina.ru/20241106/1058634001.html

Агония режима: эксперт раскрыл, как ВСУ пытаются удержать фронт, пока Зеленский просит "Томагавки"

Агония режима: эксперт раскрыл, как ВСУ пытаются удержать фронт, пока Зеленский просит "Томагавки" - 06.11.2024 Украина.ру

Агония режима: эксперт раскрыл, как ВСУ пытаются удержать фронт, пока Зеленский просит "Томагавки"

Пока ещё обороняющиеся части ВСУ делают всё для того, чтобы стабилизировать фронт. Но попытки Зеленского получить "Томагавки" и набрать в украинскую армию новое "пушечное мясо" говорит об агонии киевского режима. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-11-06T03:30

2024-11-06T03:30

2024-11-06T03:30

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Хотя это практически бессмысленная затея, но главком ВСУ Александр Сырский еще может попытаться перебросить на юг резервы. Сейчас можно говорить о том, что у российской армии есть серьёзные успехи и ВСУ близки к обрушению фронта, сообщил эксперт.А также попытка набрать новое пушечное мясо в увеличенном количестве, которое сейчас предпринимается Зеленским — всё это свидетельство агонии киевского режима, но в этой агонии он всё ещё пытается добиться какой-то стабилизации, указал обозреватель.По его словам, точно так же нацистский режим в 1945 году в Германии пытался добиться стабилизации фронта, надеялся на то, что силы наступающей советской армии истощатся раньше, чем силы обороняющегося вермахта."И под это дело создавались там и фольксштурм, там и так далее, для того, чтобы любой ценой насытить фронт войсками и остановить подвигающуюся советскую армию", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: США готовятся перенести войну в Тихий океан, но вряд ли это лучше для России на сайте Украина.руО приоритетах и особенностях развития ядерной триады РФ — в интервью Дмитрия Стефановича: Россия запустила такую болванку, которая заставит США соблюдать хрупкий баланс ужаса на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241105/1058595609.html

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новости, сша, россия, украина, ростислав ищенко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, детали, сво, спецоперация, наступление, киевский режим