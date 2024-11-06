https://ukraina.ru/20241106/1058639626.html

"Он никогда не был полководцем": Гаспарян о том, возможна ли отставка Сырского с поста главкома ВСУ

"Он никогда не был полководцем": Гаспарян о том, возможна ли отставка Сырского с поста главкома ВСУ - 06.11.2024 Украина.ру

"Он никогда не был полководцем": Гаспарян о том, возможна ли отставка Сырского с поста главкома ВСУ

Сырский никогда не был полководцем. Это секретарь, который получает бумаги от НАТО и передает их президенту Украины. Единственный опыт нынешнего главкома ВСУ на военной ниве закончился "дебальцевским котлом". Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру историк и политический обозреватель Армен Гаспарян

2024-11-06T03:15

2024-11-06T03:15

2024-11-06T03:15

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Ранее The New York Times сообщил, что в октябре армия России добилась в Донбассе крупнейших территориальных приобретений с лета 2022 года. Один из украинских генерал-майоров заявил, что фронт посыпался.Верят ли на Украине в хоть какую-то "победу" зависит от того, что под эти подразумевать. Сохранение ее на другом берегу Днепра или сохранение Украины в формате ЗУНР – для них это тоже "великая победа", иронично отметил историк.Сейчас Сырский требует от Зеленского провести всеобщую мобилизацию, чтобы набрать какую-то цифру и посадить ее в окопы. Но нынешнею мобилизацию на Украине и так можно считать провалом, уточнил обозреватель.Украинские новобранцы ничему не обучены. Они находятся не в той физической форме, чтобы воевать. У них нет ни малейшего желания это делать, потому что они обижены на власть, которая "оторвала их от поедания борща", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Армена Гаспаряна: Россия и КНДР провернули гениальную комбинацию, а ВСУ повторяют "оборону Екатеринослава" на сайте Украина.руО том, возможны ли уступки при решении конфликта на Украине и какую роль здесь может сыграть будущий президент США — в интервью Андрея Быстрицкого: Президент России высказался предельно четко: Быстрицкий об условиях завершения СВО и о будущем Украины

https://ukraina.ru/20241104/1058619200.html

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