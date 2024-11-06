"Он никогда не был полководцем": Гаспарян о том, возможна ли отставка Сырского с поста главкома ВСУ
© Фото : СИРСЬКИЙ / TelegramАлександр Сырский
© Фото : СИРСЬКИЙ / Telegram
Сырский никогда не был полководцем. Это секретарь, который получает бумаги от НАТО и передает их президенту Украины. Единственный опыт нынешнего главкома ВСУ на военной ниве закончился "дебальцевским котлом". Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру историк и политический обозреватель Армен Гаспарян
Ранее The New York Times сообщил, что в октябре армия России добилась в Донбассе крупнейших территориальных приобретений с лета 2022 года. Один из украинских генерал-майоров заявил, что фронт посыпался.
"Я не думаю, что [главкома ВСУ Александра] Сырского вот-вот отправят в отставку. От него вообще нельзя чего-то требовать. Он никогда не был полководцем. Он секретарь, который получает бумаги от НАТО и передает президенту Украины. Единственный опыт Сырского на военной ниве закончился дебальцевским котлом", — подчеркнул Гаспарян.
Сейчас Сырский требует от Зеленского провести всеобщую мобилизацию, чтобы набрать какую-то цифру и посадить ее в окопы. Но нынешнею мобилизацию на Украине и так можно считать провалом, уточнил обозреватель.
Украинские новобранцы ничему не обучены. Они находятся не в той физической форме, чтобы воевать. У них нет ни малейшего желания это делать, потому что они обижены на власть, которая "оторвала их от поедания борща", резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Армена Гаспаряна: Россия и КНДР провернули гениальную комбинацию, а ВСУ повторяют "оборону Екатеринослава" на сайте Украина.ру
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