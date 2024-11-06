"Он никогда не был полководцем": Гаспарян о том, возможна ли отставка Сырского с поста главкома ВСУ - 06.11.2024 Украина.ру
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"Он никогда не был полководцем": Гаспарян о том, возможна ли отставка Сырского с поста главкома ВСУ
"Он никогда не был полководцем": Гаспарян о том, возможна ли отставка Сырского с поста главкома ВСУ - 06.11.2024 Украина.ру
"Он никогда не был полководцем": Гаспарян о том, возможна ли отставка Сырского с поста главкома ВСУ
Сырский никогда не был полководцем. Это секретарь, который получает бумаги от НАТО и передает их президенту Украины. Единственный опыт нынешнего главкома ВСУ на военной ниве закончился "дебальцевским котлом". Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру историк и политический обозреватель Армен Гаспарян
2024-11-06T03:15
2024-11-06T03:15
новости
украина
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донбасс
александр сырский
армен гаспарян
нато
главкомы
всу
мобилизация
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Ранее The New York Times сообщил, что в октябре армия России добилась в Донбассе крупнейших территориальных приобретений с лета 2022 года. Один из украинских генерал-майоров заявил, что фронт посыпался.Верят ли на Украине в хоть какую-то "победу" зависит от того, что под эти подразумевать. Сохранение ее на другом берегу Днепра или сохранение Украины в формате ЗУНР – для них это тоже "великая победа", иронично отметил историк.Сейчас Сырский требует от Зеленского провести всеобщую мобилизацию, чтобы набрать какую-то цифру и посадить ее в окопы. Но нынешнею мобилизацию на Украине и так можно считать провалом, уточнил обозреватель.Украинские новобранцы ничему не обучены. Они находятся не в той физической форме, чтобы воевать. У них нет ни малейшего желания это делать, потому что они обижены на власть, которая "оторвала их от поедания борща", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Армена Гаспаряна: Россия и КНДР провернули гениальную комбинацию, а ВСУ повторяют "оборону Екатеринослава" на сайте Украина.руО том, возможны ли уступки при решении конфликта на Украине и какую роль здесь может сыграть будущий президент США — в интервью Андрея Быстрицкого: Президент России высказался предельно четко: Быстрицкий об условиях завершения СВО и о будущем Украины
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новости, украина, россия, донбасс, александр сырский, армен гаспарян, нато, главкомы, всу, мобилизация, детали, днепр, зунр, сво, спецоперация
Новости, Украина, Россия, Донбасс, Александр Сырский, Армен Гаспарян, НАТО, главкомы, ВСУ, мобилизация, детали, Днепр, ЗУНР, СВО, Спецоперация

"Он никогда не был полководцем": Гаспарян о том, возможна ли отставка Сырского с поста главкома ВСУ

03:15 06.11.2024
 
© Фото : СИРСЬКИЙ / TelegramАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Фото : СИРСЬКИЙ / Telegram
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Сырский никогда не был полководцем. Это секретарь, который получает бумаги от НАТО и передает их президенту Украины. Единственный опыт нынешнего главкома ВСУ на военной ниве закончился "дебальцевским котлом". Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру историк и политический обозреватель Армен Гаспарян
Ранее The New York Times сообщил, что в октябре армия России добилась в Донбассе крупнейших территориальных приобретений с лета 2022 года. Один из украинских генерал-майоров заявил, что фронт посыпался.
Верят ли на Украине в хоть какую-то "победу" зависит от того, что под эти подразумевать. Сохранение ее на другом берегу Днепра или сохранение Украины в формате ЗУНР – для них это тоже "великая победа", иронично отметил историк.
"Я не думаю, что [главкома ВСУ Александра] Сырского вот-вот отправят в отставку. От него вообще нельзя чего-то требовать. Он никогда не был полководцем. Он секретарь, который получает бумаги от НАТО и передает президенту Украины. Единственный опыт Сырского на военной ниве закончился дебальцевским котлом", — подчеркнул Гаспарян.
Сейчас Сырский требует от Зеленского провести всеобщую мобилизацию, чтобы набрать какую-то цифру и посадить ее в окопы. Но нынешнею мобилизацию на Украине и так можно считать провалом, уточнил обозреватель.
Украинские новобранцы ничему не обучены. Они находятся не в той физической форме, чтобы воевать. У них нет ни малейшего желания это делать, потому что они обижены на власть, которая "оторвала их от поедания борща", резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Армена Гаспаряна: Россия и КНДР провернули гениальную комбинацию, а ВСУ повторяют "оборону Екатеринослава" на сайте Украина.ру
О том, возможны ли уступки при решении конфликта на Украине и какую роль здесь может сыграть будущий президент США — в интервью Андрея Быстрицкого: Президент России высказался предельно четко: Быстрицкий об условиях завершения СВО и о будущем Украины
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Заголовок открываемого материала
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03:15"Он никогда не был полководцем": Гаспарян о том, возможна ли отставка Сырского с поста главкома ВСУ
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