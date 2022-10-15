https://ukraina.ru/20221015/1039734800.html

"Укропы бьют и не стесняются": Ратибор ГБР рассказал, какая сейчас обстановка в Херсонской области

"Укропы бьют и не стесняются": Ратибор ГБР рассказал, какая сейчас обстановка в Херсонской области - 15.10.2022 Украина.ру

"Укропы бьют и не стесняются": Ратибор ГБР рассказал, какая сейчас обстановка в Херсонской области

ВСУ в Херсонской области имеют большое количество высокоточных боеприпасов, которые применяют по гражданским объектам и населению, обстановка там серьезная, заявил командир 20-го БАРСа "Гром" Союза добровольцев Донбасса Ратибор ГБР в интервью Украина.ру

2022-10-15T04:30

2022-10-15T04:30

2022-10-15T04:30

новости

херсонская область

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/09/1039535999_43:0:1238:672_1920x0_80_0_0_dcbec3a9078a84bc9d79d81372f8d460.jpg

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо 13 октября обратился к руководству России с просьбой помочь с выездом жителей региона в другие части страны из-за участившихся обстрелов гражданской инфраструктуры.По его словам, отток населения из Херсонской области был большой, но "в свете последних событий на Харьковщине, поток резко возрос".В связи с этими обстрелами действительно нужна помощь властей России, нужна помощь армии в организации вывоза гражданского населения, по выводу его из зоны боевых действий, заключил командир.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221013/1039718104.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, херсонская область, всу