"Укропы бьют и не стесняются": Ратибор ГБР рассказал, какая сейчас обстановка в Херсонской области
граница Херсонской области
ВСУ в Херсонской области имеют большое количество высокоточных боеприпасов, которые применяют по гражданским объектам и населению, обстановка там серьезная, заявил командир 20-го БАРСа "Гром" Союза добровольцев Донбасса Ратибор ГБР в интервью Украина.ру
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо 13 октября обратился к руководству России с просьбой помочь с выездом жителей региона в другие части страны из-за участившихся обстрелов гражданской инфраструктуры.
Обстановка там на самом деле серьезная, но ничего там сверхкритического нет. Однако надо понимать, укропы действительно имеют там большое количество высокоточных боеприпасов, которые совершенно не стесняются применять по гражданским объектам, по гражданскому населению.
По его словам, отток населения из Херсонской области был большой, но "в свете последних событий на Харьковщине, поток резко возрос".
В связи с этими обстрелами действительно нужна помощь властей России, нужна помощь армии в организации вывоза гражданского населения, по выводу его из зоны боевых действий, заключил командир.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
13 октября, 19:10Обстановка в Херсонской области, признание Кулебы. Итоги 13 октября на УкраинеПравительство России приняло решение об организации помощи выезда жителей Херсонской области в другие регионы страны. В разговоре с пранкерами глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал ответственность его страны за обстрелы и теракты в России