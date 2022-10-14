https://ukraina.ru/20221014/1039733825.html

Не договорились. Почему между союзниками по НАТО нет согласия о "ядерной войне"

Не договорились. Почему между союзниками по НАТО нет согласия о "ядерной войне" - 14.10.2022 Украина.ру

Не договорились. Почему между союзниками по НАТО нет согласия о "ядерной войне"

В связи с раздуваемой Западом истерикой по поводу возможного применения ядерного оружия против Украины (отметим, истерика не совсем безосновательная – некоторые Украина.ру, 14.10.2022

2022-10-14T12:55

2022-10-14T12:55

2022-10-14T13:23

эксклюзив

украина

россия

спецоперация

ядерное оружие

теракт

провокация

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В связи с раздуваемой Западом истерикой по поводу возможного применения ядерного оружия против Украины (отметим, истерика не совсем безосновательная – некоторые российские эксперты и политики делают подобные заявления), дискуссии начались уже между европейскими политиками. Причём конфликт принимает серьёзный оборот.Начал тему Владимир Зеленский, заявив 6 октября: «Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот, ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты так, ну вот, держи от нас!"». Эффект от этого заявления был такой, что срочно пришлось оправдываться: он, дескать, имел в виду превентивные санкции.Тему обновил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, который 12 октября в интервью газете Evening Standard сказал: «Президент Путин должен ясно дать понять, что для Великобритании и наших союзников любое применение ядерного оружия нарушит табу на применение ядерного оружия, которое действует с 1945 года, и приведёт к серьёзным последствиям для России».13 октября президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу «France 2» заявил, что Париж не применит ядерное оружие, даже если произойдет «баллистическая ядерная атака России против Украины»: «Наша доктрина базируется на фундаментальных интересах нации, и они чётко определены. Если бы по Украине был нанесён ядерный удар, эти интересы не ставились бы под вопрос». Он также уверил ведущую, что «Украина в какой-то момент будет просто обязана сесть за стол переговоров, даже если этого не хочет».В тот же день Йенс Столтенберг, выступая в Брюсселе, отметил, что НАТО будет и дальше помогать Украине, «но не более»: «НАТО намерено следовать 5-й статье устава лишь в случаях защиты партнеров, к которым Украина не относится». Также было сказано: «Обстоятельства, при которых НАТО будет вынуждено прибегнуть к ядерному оружию, чрезвычайно отдалённые».Казалось бы, обычная фиксация позиций, но на заявление Макрона последовал ответ, откуда не ждали: Бен Уоллес заявил, что слова французского лидера нарушают один из принципов сдерживания — неразглашение планов по применению оружия.Мы изначально полагали, что заявления Макрона и Столтенберга были адресованы не Зеленскому и тем более не Путину, а именно Уоллесу. Британская же дипломатия настолько деградировала даже по сравнению с совсем недавним временем Джонсона, что Уоллесу хватило ума фактически подтвердить, что дискуссия относительно применения ядерного оружия на Украине ведётся между партнёрами по НАТО — Францией и Великобританией.В какой-то степени присоединяются к Великобритании и «ястребы» из США. Например, бывший командующий вооружёнными силами США в Европе Бен Ходжес с интервью Daily Mail 21 сентября не исключил, что ответ США на применение Россией ядерного оружия на Украине тоже может быть ядерным.Вообще, такая дискуссия между союзниками выглядит по меньшей мере странно. Неужели страны — члены НАТО не в состоянии решить столь важный стратегический вопрос в узком кругу и выдавать на-гора уже согласованную точку зрения? Очевидно, да — не в состоянии.Особое беспокойство эти дискуссии вызывают на фоне распространения в СМИ и социальных сетях конспирологических теорий относительно того, что США и/или Великобритания могут совершить на территории Украины теракт с применением ядерного оружия, свалив вину на Россию и спровоцировав таким образом как минимум европейский конфликт с применением тактического ядерного оружия. Разбираться в изотопном составе применённого боеприпаса, как это делают герои романа Тома Клэнси «Все страхи мира», никто не будет — некогда, да и так понятно, что «бомба может быть только российской»…До последнего времени такие опасения были банальной конспирологией, но сейчас их обоснованность подтвердил представитель Великобритании, которая занимает радикальную позицию в украинском конфликте и показательно дистанцируется от Европы.Надеемся, конечно, что дискуссия останется дискуссией, но в принципе такого рода провокация вполне представима. Она может оказаться актуальной в случае военных успехов российских войск или слишком независимого поведения Евросоюза, а оформлена может быть как «ответ» на теракт на российской территории — по модели событий 8-11 октября.

https://ukraina.ru/20221007/1039487120.html

https://ukraina.ru/20221012/1039628675.html

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эксклюзив, украина, россия, спецоперация, ядерное оружие, теракт, провокация