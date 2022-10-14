https://ukraina.ru/20221014/1039732239.html

В Германии обучат до 5 тысяч украинских солдат

В Германии обучат до 5 тысяч украинских солдат - 14.10.2022 Украина.ру

В Германии обучат до 5 тысяч украинских солдат

До 5 тысяч украинских мобилизованных солдат обучат в германском Бундесвере. Об этом 14 октября пишут журналисты немецкого издания Die Zeit, ссылаясь на источники в Евросоюзе

2022-10-14T12:16

2022-10-14T12:16

2022-10-14T12:16

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Евросоюз обучит 15 тысяч украинских мобилизованных солдат в ближайшем будущем. Комитет постоянных представителей 27 государств ЕС одобрил это предложение. Солдат будут обучать в воинских частях в Польше и Германии. Вклад в миссию внесет ФРГ, заявила глава оборонного ведомства страны Кристин Ламбрехт. Источники Die Zeit сообщили о планах обучить в Бундесвере до 5 тысяч украинских солдат. Ожидается, что украинских мобилизованных будут обучать специальностям: снайпер, сапер и медик. Программа подготовки рассчитана на два года.

https://ukraina.ru/20221012/1039635677.html

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новости, германия, всу, обучение, украина