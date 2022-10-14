В Германии обучат до 5 тысяч украинских солдат - 14.10.2022 Украина.ру
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В Германии обучат до 5 тысяч украинских солдат
В Германии обучат до 5 тысяч украинских солдат - 14.10.2022 Украина.ру
В Германии обучат до 5 тысяч украинских солдат
До 5 тысяч украинских мобилизованных солдат обучат в германском Бундесвере. Об этом 14 октября пишут журналисты немецкого издания Die Zeit, ссылаясь на источники в Евросоюзе
2022-10-14T12:16
2022-10-14T12:16
новости
германия
всу
обучение
украина
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Евросоюз обучит 15 тысяч украинских мобилизованных солдат в ближайшем будущем. Комитет постоянных представителей 27 государств ЕС одобрил это предложение. Солдат будут обучать в воинских частях в Польше и Германии. Вклад в миссию внесет ФРГ, заявила глава оборонного ведомства страны Кристин Ламбрехт. Источники Die Zeit сообщили о планах обучить в Бундесвере до 5 тысяч украинских солдат. Ожидается, что украинских мобилизованных будут обучать специальностям: снайпер, сапер и медик. Программа подготовки рассчитана на два года.
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новости, германия, всу, обучение, украина
Новости, Германия, ВСУ, обучение, Украина

В Германии обучат до 5 тысяч украинских солдат

12:16 14.10.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ военнослужащий украинский оружие
ВСУ военнослужащий украинский оружие - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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До 5 тысяч украинских мобилизованных солдат обучат в германском Бундесвере. Об этом 14 октября пишут журналисты немецкого издания Die Zeit, ссылаясь на источники в Евросоюзе
Евросоюз обучит 15 тысяч украинских мобилизованных солдат в ближайшем будущем. Комитет постоянных представителей 27 государств ЕС одобрил это предложение. Солдат будут обучать в воинских частях в Польше и Германии.
Вклад в миссию внесет ФРГ, заявила глава оборонного ведомства страны Кристин Ламбрехт. Источники Die Zeit сообщили о планах обучить в Бундесвере до 5 тысяч украинских солдат.
Ожидается, что украинских мобилизованных будут обучать специальностям: снайпер, сапер и медик. Программа подготовки рассчитана на два года.
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 10:06
IRIS-T из Германии уже здесь, на подходе NASAMS из США - глава Минобороны Украины РезниковНа Украине уже находится система противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T от Германии, написал министр обороны Алексей Резников в своем Twitter в ночь на 12 октября
 
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