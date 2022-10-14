https://ukraina.ru/20221014/1039720764.html

Харьков каждый день. Пустая картошка и "Защита" от мэра Терехова

Харьков каждый день. Пустая картошка и "Защита" от мэра Терехова - 14.10.2022 Украина.ру

Харьков каждый день. Пустая картошка и "Защита" от мэра Терехова

Как местная власть наживается на войне, когда простые люди не могут свести концы с концами

2022-10-14T09:20

2022-10-14T09:20

2022-10-14T10:55

эксклюзив

харьков

спецоперация

украина

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Золотая осень в этом году оказалась для харьковчан поистине «золотой». Цены на овощи, которые хозяйки традиционно консервируют, побили все рекорды, не позволив сделать запасы на зиму. Сказались короткое лето и дождливая осень, но прежде всего — прекращение поставок из южных регионов — Херсонской области, Мелитополя, Мариуполя.Монолог на трамвайной остановке: «Никогда раньше мы не ели пустую картошку. Никогда! Всегда было что-то из консервации. Лечо, огурчики, помидорчики. Ничего не будет, цены неподъемные…»Рекорд подорожания по сравнению с прошлой осенью принадлежит, как ни странно, кабачкам. Цена на бросовый по прежним временам овощ в сентябре-октябре не опускалась ниже 70 гривен за килограмм (около 105 рублей). По сравнению с прошлым годом основной компонент икры кабачковой подорожал минимум в 10 раз. Огурцы и баклажаны можно было купить на пару гривен дешевле (подорожание в 8−9 раз), болгарский перец продавали по 40−60 гривен (в 3 раза).Но хуже всего дело обстоит с помидорами. Настоящие, здоровые и спелые томаты на несколько дней мелькнули в августе и исчезли, уступив место зеленоватым, часто испорченным плодам. Но даже за такой по сути брак придется выложить от 60 до 75 гривен за килограмм. Подорожание — в 12 раз минимум.Поэтому да, пустая картошка на столе харьковчан — это реальная перспектива до следующего лета. Благо картошки много и ее можно приобрести по той же цене, что и год назад, 9−13 грн за килограмм.На другие овощи так называемого борщевого набора цены выросли. Лук — минимум 30, морковь — 26, капуста —16, свекла — 12. Уход Херсона сказался также на таком важном ингредиенте борща, как томатная паста. Цена на полулитровую банку натурального без консервантов продукта доходит до 80 гривен (подорожание в 3 раза).Очень кусается чеснок. Обязательная приправа к борщу стоит не менее 180 гривен за килограмм.Согласно данным украинского портала Минфин, средняя цена на домашнее сало составляет 199 грн/кг. Стоимость соленого сала выше — от 261 до 290 грн.Следует отметить, что в Харькове соленое сало до сих пор можно найти и по 120, а соленое с мясной прорезью — по 175. Но именно найти. Разброс цен очень велик, в других магазинах того же микрорайона они вполне могут приближаться к средним по Украине.Вот результат «мясного» мониторинга на 12 октября по Шевченковскому (ранее — Дзержинскому) району: сало 120−210 грн; свинина, мякоть 140−180 грн; куры, тушка 68−80 грн; говядина, ошеек 140−250 грн.То же самое касается хлеба. 600-граммовую буханку можно купить за 13 гривен, а можно и за 20, при этом прямой зависимости цены от качества нет.Впрочем, производители хлеба предупреждают, что подорожание хлеба в ближайшее время неизбежно. Цена буханки вырастет минимум на 4 гривны. Местами может возникнуть дефицит, поскольку часть предприятий готовится к закрытию из-за рекордных тарифов на газ.Соль (турецкую после начала боевых действий в Соледаре и Артемовске) в большинстве торговых точек продают по 20 грн (60 рублей) за килограмм, но тот же продукт можно встретить и в два раза дороже.Один из неприятных сюрпризов октября — резкое подорожание яиц. Категория С0 подорожала в среднем до 70 грн за десяток. Для сравнения, это около 105 рублей — цена за десяток элитных двухжелтковых яиц в Краснодаре.Учитывая, что проезд в электротранспорте, части автобусов и метро в городе все еще бесплатный, харьковчане, несмотря на воздушные тревоги, много перемещаются по городу, чтобы купить продукты подешевле. В этом отношении вынужденным переселенцам из области сложнее: чтобы сэкономить, нужно «знать места».Впрочем, электротранспорт после массированного удара ВКС России по энергетической структуре Украины часто дает сбои. До львовской «конки» дело пока не дошло, но трамвай вполне может высадить пассажиров посреди маршрута. Метро тоже может остановиться, как, например, днем 11 октября.По городу курсируют, кроме бесплатных муниципальных автобусов, также коммерческие, но с ними точно не сэкономишь на шопинге: поездка стоит минимум 20 грн.Правительство заверяет, что плата за отопление, электроэнергию и другие коммунальные услуги в текущем отопительном сезоне повышаться не будут. Но действующие тарифы низкими не назовешь — зимой придется выложить около 4000 грн (6000 рублей) в месяц за небольшую трехкомнатную квартиру. Для малообеспеченных граждан существует система субсидий. На практике это означает, что семья из двух пенсионеров, при условии своевременной оплаты, обойдя несколько инстанций, отдаст за коммуналку не обе пенсии, а только одну. Проштрафившимся грозит не только лишение субсидии. Коммунальные службы уже пугают неплательщиков судебными исками, несмотря на мораторий на преследование должников во время военного положения.Строительные материалы в Харькове, как и на всей Украине, дорожают перманентно. Это больно бьет по жителям города, многие здания которого весной получили повреждения в результате обстрелов, особенно «дружественных». В многоквартирных домах оконные проемы заделывают за счет городского бюджета, как правило, плитами OSB. Но это, как говорится, «по-богатому». На «Горизонте», например, обошлись тонкими листами ДВП, причем почему-то прибили их шершавой стороной наружу. Возможно, чтобы побыстрее пришли в негодность.Что же касается частного сектора, то здесь мэрия пока ограничивается обещаниями каких-то компенсаций. А зима, как говорится, близко. Вставлять стекла в Харькове сейчас, разумеется, не самый разумный вариант, к тому же это дорого. Квадратный метр обычного оконного стекла без доставки и порезки обойдется минимум в 800 гривен. Так что в ход, как правило, идут все те же плиты OSB, но за свой счет. Заделывать прорехи в стенах тоже накладно. Одна штука кирпича силиконового полуторного стоит 10 гривень, 50-килограммовый мешок цемента марки 500 — 270, кубометр щебня — 1000, песка — 350–400.За 10-метровый рулон плотного, но бракованного рубероида в строймаркете просят 800 гривен.Исходя из актуальных цен на строительные материалы, можно рассчитать приблизительную стоимость остановки-укрытия «Защита», которые начали устанавливать в Харькове по инициативе мэра Игоря Терехова.Коррупционный скандал по поводу этих остановок возник после публикации в системе госзакупок «Прозорро» договоров о закупке 6 таких остановок по 21 тыс. долларов за каждый объект. Строительство седьмой коробки обходится в 27 тыс. долларов.Договоры заключены между КП «Горэлектротранссервис» и компанией «Ситирейл Технолоджи». Раньше харьковские коммунальщики заказывали у нее прозрачные городские остановки.Подобные сооружения имеются в Израиле, только там они обходятся дешевле, по 10 тыс. долларов. Что и стало поводом для обвинения Терехова в реализации коррупционной схемы.Существует мнение, что в Харькове скандал раздувают с подачи главаря «кракенов» Константина Немичева, который якобы не может простить Терехову свой проигрыш на выборах мэра в 2021 году. Однако Немичев набрал всего 5,3% голосов (в десть раз меньше Терехова) и занял предпоследнее место. Для победы нацисту следовало быть не «единым проукраинским», а единственным кандидатом.Скорее, речь идет о финансовых потоках, на которые «кракен» пытается сесть вместо мэра.Не сочувствуя никому в этом споре вора и убийцы-мародера, отметим, что скандал возник не на ровном месте.Длина остановки приблизительно 6 метров (приблизительно, потому что с рулеткой там не очень побегаешь), высота — 2,5; ширина — 3. Толщина стен 0,35. Внутри 2 перегородки той же толщины. Путем несложных расчетов получаем, что объем стен и крыши сооружения составляет 27,3 кубических метра.Если сооружение изготовлено из бетона с соблюдением строительных норм, и содержит внутри два слоя арматурной сетки диаметром 8 мм, с большой точностью стоимость материалов составляет около 2500 долларов США при курсе 42 грн за доллар. Ориентировочно по общестроительным работам соотношение работа-материалы закладывается 1:1 при использовании традиционных методов и технологий. Значит, получаем 5000 долларов. И даже если добавить 500 у.е. на фирменную раскраску сооружения, навар фирмы-исполнителя и откат мэрии составят вполне круглую сумму. А именно 114,5 тысячи долларов. И это только начало. Мэрия планирует закупить как минимум 25 остановок.Добавим к этому, что без одной из остановок-укрытий точно можно обойтись, поскольку она установлена ровно посредине между двумя близкими входами в метро. Достаточно держать эти входы открытыми… Весной они оказались запертыми во время обстрела, в результате чего погиб человек.

https://ukraina.ru/20221014/1039697632.html

https://ukraina.ru/20221009/1039492301.html

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2022

Артем Павлов

Артем Павлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Артем Павлов

эксклюзив, харьков, спецоперация, украина