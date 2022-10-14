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Житель Харьковской области заявил, что был ранен польскими наёмниками

Житель Харьковской области заявил, что был ранен польскими наёмниками - 14.10.2022 Украина.ру

Житель Харьковской области заявил, что был ранен польскими наёмниками

Польские наемники проводили зачистку в Харьковской области, кидая гранаты и стреляя в мирных жителей. Об этом рассказал РИА Новости житель региона, пожелавший остаться неизвестным из соображений безопасности, в опубликованном 14 октября интервью

2022-10-14T09:24

2022-10-14T09:24

2022-10-14T09:24

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По его словам, наёмники появились в населённом пункте после отхода из него российских частей.Он добавил, что смог оторваться от преследования, но затем упал с мотоцикла, так как пуля попала ему в ногу и перебила кость.Затем собеседник агентства встретил российских солдат, которые вынеси его из опасной зоны.Сообщения о преследованиях и убийствах мирных жителей Харьковской области регулярно появляются в интернете. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее поручил возбудить уголовное дело по факту публикации в соцсетях видео из Купянска, на котором, предположительно, заснято убийство мирных жителей военными киевского режима.

https://ukraina.ru/20221009/1039540394.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, харьковская область, всу, наёмники, поляки, спецоперация