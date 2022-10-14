https://ukraina.ru/20221014/1039720374.html
Житель Харьковской области заявил, что был ранен польскими наёмниками
Житель Харьковской области заявил, что был ранен польскими наёмниками - 14.10.2022 Украина.ру
Житель Харьковской области заявил, что был ранен польскими наёмниками
Польские наемники проводили зачистку в Харьковской области, кидая гранаты и стреляя в мирных жителей. Об этом рассказал РИА Новости житель региона, пожелавший остаться неизвестным из соображений безопасности, в опубликованном 14 октября интервью
2022-10-14T09:24
2022-10-14T09:24
2022-10-14T09:24
новости
харьковская область
всу
наёмники
поляки
спецоперация
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По его словам, наёмники появились в населённом пункте после отхода из него российских частей.Он добавил, что смог оторваться от преследования, но затем упал с мотоцикла, так как пуля попала ему в ногу и перебила кость.Затем собеседник агентства встретил российских солдат, которые вынеси его из опасной зоны.Сообщения о преследованиях и убийствах мирных жителей Харьковской области регулярно появляются в интернете. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее поручил возбудить уголовное дело по факту публикации в соцсетях видео из Купянска, на котором, предположительно, заснято убийство мирных жителей военными киевского режима.
https://ukraina.ru/20221009/1039540394.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, харьковская область, всу, наёмники, поляки, спецоперация
Новости, Харьковская область, ВСУ, наёмники, поляки, Спецоперация
Житель Харьковской области заявил, что был ранен польскими наёмниками
Польские наемники проводили зачистку в Харьковской области, кидая гранаты и стреляя в мирных жителей. Об этом рассказал РИА Новости житель региона, пожелавший остаться неизвестным из соображений безопасности, в опубликованном 14 октября интервью
По его словам, наёмники появились в населённом пункте после отхода из него российских частей.
Начали кричать: "Курва, иди сюда". Я понял, что это поляки. Я услышал хлопок от гранаты… И в итоге я - на мотоцикл и начал убегать, и по мне начали стрелять с автоматов
Он добавил, что смог оторваться от преследования, но затем упал с мотоцикла, так как пуля попала ему в ногу и перебила кость.
Затем собеседник агентства встретил российских солдат, которые вынеси его из опасной зоны.
Сообщения о преследованиях и убийствах мирных жителей Харьковской области регулярно появляются в интернете. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее поручил возбудить уголовное дело по факту публикации в соцсетях видео из Купянска, на котором, предположительно, заснято убийство мирных жителей военными киевского режима.