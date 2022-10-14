Житель Харьковской области заявил, что был ранен польскими наёмниками - 14.10.2022 Украина.ру
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Житель Харьковской области заявил, что был ранен польскими наёмниками
Житель Харьковской области заявил, что был ранен польскими наёмниками - 14.10.2022 Украина.ру
Житель Харьковской области заявил, что был ранен польскими наёмниками
Польские наемники проводили зачистку в Харьковской области, кидая гранаты и стреляя в мирных жителей. Об этом рассказал РИА Новости житель региона, пожелавший остаться неизвестным из соображений безопасности, в опубликованном 14 октября интервью
2022-10-14T09:24
2022-10-14T09:24
новости
харьковская область
всу
наёмники
поляки
спецоперация
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По его словам, наёмники появились в населённом пункте после отхода из него российских частей.Он добавил, что смог оторваться от преследования, но затем упал с мотоцикла, так как пуля попала ему в ногу и перебила кость.Затем собеседник агентства встретил российских солдат, которые вынеси его из опасной зоны.Сообщения о преследованиях и убийствах мирных жителей Харьковской области регулярно появляются в интернете. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее поручил возбудить уголовное дело по факту публикации в соцсетях видео из Купянска, на котором, предположительно, заснято убийство мирных жителей военными киевского режима.
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новости, харьковская область, всу, наёмники, поляки, спецоперация
Новости, Харьковская область, ВСУ, наёмники, поляки, Спецоперация

Житель Харьковской области заявил, что был ранен польскими наёмниками

09:24 14.10.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ наемники украинские военнослужащие окопы оружие
ВСУ наемники украинские военнослужащие окопы оружие - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Читать в
Польские наемники проводили зачистку в Харьковской области, кидая гранаты и стреляя в мирных жителей. Об этом рассказал РИА Новости житель региона, пожелавший остаться неизвестным из соображений безопасности, в опубликованном 14 октября интервью
По его словам, наёмники появились в населённом пункте после отхода из него российских частей.

Начали кричать: "Курва, иди сюда". Я понял, что это поляки. Я услышал хлопок от гранаты… И в итоге я - на мотоцикл и начал убегать, и по мне начали стрелять с автоматов

Он добавил, что смог оторваться от преследования, но затем упал с мотоцикла, так как пуля попала ему в ногу и перебила кость.
Затем собеседник агентства встретил российских солдат, которые вынеси его из опасной зоны.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
9 октября, 19:00
Убийство учителей, США и Крымский мост. Итоги 9 октября на УкраинеВ сети появилось видео расправ над мирными жителями в Купянске, некоторые опознали в них учителей, проходивших переподготовку в России. СМИ США признали причастность Украины к теракту на Крымском мосту
Сообщения о преследованиях и убийствах мирных жителей Харьковской области регулярно появляются в интернете. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее поручил возбудить уголовное дело по факту публикации в соцсетях видео из Купянска, на котором, предположительно, заснято убийство мирных жителей военными киевского режима.
 
НовостиХарьковская областьВСУнаёмникиполякиСпецоперация
 
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