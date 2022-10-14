https://ukraina.ru/20221014/1039714454.html

“Истеричная реакция”: эксперт указал, как решение ОПЕК+ может отразиться на внутренней политике США

“Истеричная реакция”: эксперт указал, как решение ОПЕК+ может отразиться на внутренней политике США - 14.10.2022 Украина.ру

“Истеричная реакция”: эксперт указал, как решение ОПЕК+ может отразиться на внутренней политике США

Принятие странами ОПЕК+ решения о сокращении добычи нефти может повлиять на результаты промежуточных выборов в США. Об этом рассказал в интервью Украина.ру эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков

2022-10-14T07:00

2022-10-14T07:00

2022-10-14T07:00

новости

игорь юшков

опек

нефть

сша

саудовская аравия

джо байден

республиканцы

демократы

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Данное решение вызвало конфликт администрации президента США Джо Байдена с Саудовской Аравией, против которой Вашингтон угрожает применить различные санкции, отметил он.В результате подорожания бензина в США больше избирателей могут проголосовать за республиканцев, считает Юшков. Он также указал, что у республиканцев традиционно были лучшие отношения с королевством.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20210115/1030232477.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, игорь юшков, опек, нефть, сша, саудовская аравия, джо байден, республиканцы, демократы