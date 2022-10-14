“Истеричная реакция”: эксперт указал, как решение ОПЕК+ может отразиться на внутренней политике США
Принятие странами ОПЕК+ решения о сокращении добычи нефти может повлиять на результаты промежуточных выборов в США. Об этом рассказал в интервью Украина.ру эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
Данное решение вызвало конфликт администрации президента США Джо Байдена с Саудовской Аравией, против которой Вашингтон угрожает применить различные санкции, отметил он.
И почему такая истеричная реакция со стороны США? Потому что эффект от снижения квот на добычу ОПЕК+ будет как раз в момент, когда в США будут проходить выборы в Конгресс. Поэтому им (демократам — ред.) так не нравится, потому что топливо подорожает
В результате подорожания бензина в США больше избирателей могут проголосовать за республиканцев, считает Юшков. Он также указал, что у республиканцев традиционно были лучшие отношения с королевством.
15 января 2021, 05:45Республиканцы США оказались слабаками — ПогребинскийРеспубликанская партия демонстрирует слабость, не реагируя на убийство своей сторонницы при штурме Капитолия. Об этом директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский сказал в интервью изданию Украина.ру
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.