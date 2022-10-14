“Истеричная реакция”: эксперт указал, как решение ОПЕК+ может отразиться на внутренней политике США - 14.10.2022 Украина.ру
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“Истеричная реакция”: эксперт указал, как решение ОПЕК+ может отразиться на внутренней политике США
“Истеричная реакция”: эксперт указал, как решение ОПЕК+ может отразиться на внутренней политике США - 14.10.2022 Украина.ру
“Истеричная реакция”: эксперт указал, как решение ОПЕК+ может отразиться на внутренней политике США
Принятие странами ОПЕК+ решения о сокращении добычи нефти может повлиять на результаты промежуточных выборов в США. Об этом рассказал в интервью Украина.ру эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
2022-10-14T07:00
2022-10-14T07:00
новости
игорь юшков
опек
нефть
сша
саудовская аравия
джо байден
республиканцы
демократы
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Данное решение вызвало конфликт администрации президента США Джо Байдена с Саудовской Аравией, против которой Вашингтон угрожает применить различные санкции, отметил он.В результате подорожания бензина в США больше избирателей могут проголосовать за республиканцев, считает Юшков. Он также указал, что у республиканцев традиционно были лучшие отношения с королевством.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20210115/1030232477.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, игорь юшков, опек, нефть, сша, саудовская аравия, джо байден, республиканцы, демократы
Новости, Игорь Юшков, ОПЕК, нефть, США, Саудовская Аравия, Джо Байден, республиканцы, демократы

“Истеричная реакция”: эксперт указал, как решение ОПЕК+ может отразиться на внутренней политике США

07:00 14.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Принятие странами ОПЕК+ решения о сокращении добычи нефти может повлиять на результаты промежуточных выборов в США. Об этом рассказал в интервью Украина.ру эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
Данное решение вызвало конфликт администрации президента США Джо Байдена с Саудовской Аравией, против которой Вашингтон угрожает применить различные санкции, отметил он.

И почему такая истеричная реакция со стороны США? Потому что эффект от снижения квот на добычу ОПЕК+ будет как раз в момент, когда в США будут проходить выборы в Конгресс. Поэтому им (демократам — ред.) так не нравится, потому что топливо подорожает

В результате подорожания бензина в США больше избирателей могут проголосовать за республиканцев, считает Юшков. Он также указал, что у республиканцев традиционно были лучшие отношения с королевством.
Михаил Погребинский
15 января 2021, 05:45
Республиканцы США оказались слабаками — ПогребинскийРеспубликанская партия демонстрирует слабость, не реагируя на убийство своей сторонницы при штурме Капитолия. Об этом директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский сказал в интервью изданию Украина.ру
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиИгорь ЮшковОПЕКнефтьСШАСаудовская АравияДжо Байденреспубликанцыдемократы
 
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