https://ukraina.ru/20221014/1039710417.html

Эксперт рассказал о конфликте США и Саудовской Аравии

Эксперт рассказал о конфликте США и Саудовской Аравии - 14.10.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал о конфликте США и Саудовской Аравии

Принятие странами ОПЕК+ решения о сокращении добычи нефти было чисто рыночным инструментом, призванным предотвратить падение цен на нефть. Однако правительство США восприняло это решение как враждебные действия, рассказал в интервью Украина.ру эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков

2022-10-14T07:30

2022-10-14T07:30

2022-10-14T07:30

новости

игорь юшков

нефть

опек

сша

саудовская аравия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102014/75/1020147560_0:111:2981:1787_1920x0_80_0_0_e23384279a7b9467b940cfb0f51ec47e.jpg

В частности, произошёл конфликт между Саудовской Аравией и США. Юшков указал, что когда США поднимали ставку рефинансирования, что в конечном итоге приводило к снижению цен на нефть, они также принимали это решение, не посоветовавшись с Саудовской Аравией.Более того, США обвиняют королевство в сговоре с Россией, и угрожают санкциями и королевству, и всей организации ОПЕК что является типичной реакцией Вашингтона на события, не укладывающиеся в их логику, объяснил Юшков.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20221012/1039639500.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, игорь юшков, нефть, опек, сша, саудовская аравия