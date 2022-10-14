Эксперт рассказал о конфликте США и Саудовской Аравии
Принятие странами ОПЕК+ решения о сокращении добычи нефти было чисто рыночным инструментом, призванным предотвратить падение цен на нефть. Однако правительство США восприняло это решение как враждебные действия, рассказал в интервью Украина.ру эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков
В частности, произошёл конфликт между Саудовской Аравией и США. Юшков указал, что когда США поднимали ставку рефинансирования, что в конечном итоге приводило к снижению цен на нефть, они также принимали это решение, не посоветовавшись с Саудовской Аравией.
Поэтому и Саудовская Аравия не поспешила, в свою очередь, учитывать интересы США... При этом они пытались объяснить, почему в ОПЕК+ принимают такое решение... А США это воспринимают не как некий рыночный инструмент, они говорят: ах, это враждебные действия.
Более того, США обвиняют королевство в сговоре с Россией, и угрожают санкциями и королевству, и всей организации ОПЕК что является типичной реакцией Вашингтона на события, не укладывающиеся в их логику, объяснил Юшков.
12 октября, 11:16В США пожаловались на нежелание Саудовской Аравии занимать "правильную" сторону в конфликте на УкраинеВ течение длительного времени США тесно сотрудничали с Саудовской Аравией, однако сейчас между Вашингтоном и Эр-Риядом наметился серьёзный раскол из-за нежелания последнего присоединиться к антироссийской кампании, говорится в статье, опубликованной 11 октября в американской газете Politico
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.