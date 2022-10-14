https://ukraina.ru/20221014/1039704018.html

Юшков рассказал, какие страны пострадали от ударов России по энергетическим объектам Украины

Юшков рассказал, какие страны пострадали от ударов России по энергетическим объектам Украины - 14.10.2022 Украина.ру

Юшков рассказал, какие страны пострадали от ударов России по энергетическим объектам Украины

Основной поток электроэнергии, экспортировавшейся киевским режимом до российских ударов по объектам украинской инфраструктуры, шёл в Польшу, в Румынию и Словакию. Об этом рассказал в интервью Украина.ру эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков

2022-10-14T06:30

2022-10-14T06:30

2022-10-14T06:30

новости

спецоперация

игорь юшков

удары

электроэнергия

польша

словакия

румыния

венгрия

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Он добавил, что отдельные поставки по продаже электроэнергии заключались также с Венгрией.Для первых трёх стран прекращение поставок электроэнергии с Украины представляет собой довольно серьёзную проблему, указал Юшков.Кроме этого, на покрытие возникающего дефицита электроэнергии приходится тратить запасённые на время отопительного сезона, уголь и газ, добавил он.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20221010/1039579042.html

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новости, спецоперация, игорь юшков, удары, электроэнергия, польша, словакия, румыния, венгрия