https://ukraina.ru/20221014/1039704018.html
Юшков рассказал, какие страны пострадали от ударов России по энергетическим объектам Украины
Юшков рассказал, какие страны пострадали от ударов России по энергетическим объектам Украины - 14.10.2022 Украина.ру
Юшков рассказал, какие страны пострадали от ударов России по энергетическим объектам Украины
Основной поток электроэнергии, экспортировавшейся киевским режимом до российских ударов по объектам украинской инфраструктуры, шёл в Польшу, в Румынию и Словакию. Об этом рассказал в интервью Украина.ру эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
2022-10-14T06:30
2022-10-14T06:30
2022-10-14T06:30
новости
спецоперация
игорь юшков
удары
электроэнергия
польша
словакия
румыния
венгрия
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Он добавил, что отдельные поставки по продаже электроэнергии заключались также с Венгрией.Для первых трёх стран прекращение поставок электроэнергии с Украины представляет собой довольно серьёзную проблему, указал Юшков.Кроме этого, на покрытие возникающего дефицита электроэнергии приходится тратить запасённые на время отопительного сезона, уголь и газ, добавил он.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20221010/1039579042.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, игорь юшков, удары, электроэнергия, польша, словакия, румыния, венгрия
Новости, Спецоперация, Игорь Юшков, удары, электроэнергия, Польша, Словакия, Румыния, Венгрия
Юшков рассказал, какие страны пострадали от ударов России по энергетическим объектам Украины
Основной поток электроэнергии, экспортировавшейся киевским режимом до российских ударов по объектам украинской инфраструктуры, шёл в Польшу, в Румынию и Словакию. Об этом рассказал в интервью Украина.ру эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков