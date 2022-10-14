https://ukraina.ru/20221014/1039699659.html

Ректор Херсонского университета Татьяна Томилина, пережившая покушение украинской ДРГ:Всё у нас получится

Ректор Херсонского университета Татьяна Томилина, пережившая покушение украинской ДРГ:Всё у нас получится - 14.10.2022 Украина.ру

Ректор Херсонского университета Татьяна Томилина, пережившая покушение украинской ДРГ:Всё у нас получится

Украина.ру, 14.10.2022

2022-10-14T15:02

2022-10-14T15:02

2022-10-14T15:02

интервью

херсонцы

образование

украина

рф

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Несмотря на постоянные обстрелы, теракты, покушения и запугивания со стороны киевского режима, жители вошедшей в состав России Херсонской области осваиваются и строят планы о новой жизни, считает пережившая недавно покушение украинской ДРГ ректор Херсонского государственного университета Татьяна Томилина.Об этом она рассказала в интервью изданию Украина.ру.- Татьяна Юрьевна, мы с вами общались последний раз в июле, когда Херсон был российским де-факто, а теперь он в составе России, то есть, он стал российским уже и де-юре, и конечно же, я вас с этим поздравляю.– Спасибо большое! Мы этого долго ждали и, наконец-то, это произошло. Поэтому мы очень рады, во всяком случае, я, моя семья, мое окружение и, я так думаю, что адекватное население города Херсона и Херсонской области. Я проголосовала в Симферополе, когда был референдум.– Каким образом вы оказались в Симферополе? В тот день, когда мы пишем с вами интервью, 12 октября - ровно месяц прошел с тех пор, как на вас состоялось покушение в Херсоне. К счастью, вы остались живы, но пострадали. Как вы сейчас себя чувствуете?– Плохо слышу, плохо вижу, лысая. А так хорошо.– В Симферополь вам пришлось поехать для того, чтобы решить проблемы со здоровьем, которые были после этого покушения?– В этом плане я ничего не помню, 12 числа мы с Сашей, моим бывшим учеником, заходили в подъезд… Я ничего не помню, я помню только, когда меня спросили, что делать с вещами. Потом я помню, что меня перевязывали, потом меня 13 числа в два часа дня переправили на лодочке. Я была вся обожжена, у меня горело все тело, а был дождик, и меня положили… Люди меня поймут, думаю: какое счастье, дождик капает на лицо. А мальчик – "Скорая помощь" - он держал простынку, чтоб только на меня не капало, а я сказать ему не могла, мол, убери простынку, так хочется… А ребенок так старался. И потом я ничего не помню. Помню, в одной руке у меня паспорт, в другой руке иконка Святого Луки Крымского. Уже помню, когда было больно, когда оперировали глаз 14 числа. И потом меня перевели из старой "Семашки" в новую "Семашку", в ЛОР-отделение, потому что у меня контузия. И помню, в четверг это уже было, все как-то в тумане - помню Владимира Васильевича, он ко мне пришел, я думала, что он во сне, и я ему говорю, господи, вы же умерли, вот это то, что я помню.– Владимир Васильевич – это глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо, у которого тоже были проблемы со здоровьем, мы переживали за его самочувствие, но сейчас он, точно так же, как и вы, уже в строю.– Только он немножко лучше выглядит, чем я.– Хорошо вы выглядите, и настроение бодрое. Кстати, когда я вам предлагала это интервью, я рассчитывала на то, что вы согласитесь, но где-то какое-то зерно сомнения было, что откажетесь. По причине этих событий, о которых мы сейчас с вами поговорили. Вам не страшно общаться с российскими СМИ?– Почему мне должно быть страшно? Я объясняла 1 сентября своим студентам, я заходила на каждый факультет и с каждым из студентов разговаривала, и всем приводила этот пример, когда в мэрии на вахте сидит возрастной человек. Он меня проверяет, он знает, что я Татьяна Юрьевна, потом солдатики проверяют паспорта, сумочки. И потом, когда я возвращалась, а он говорит, Татьяна Юрьевна, я сам напишу, там расписываться надо было, и он мне в спину говорит: "Спасибо вам"!Ну как - спасибо? За что человек спасибо говорит? Я обернулась и спросила, а за что? Он сказал: "За смелость". Я студентам 1 сентября говорила за смелость, а сейчас…Ты понимаешь, это интервью мое – выжившей - может быть, кому-то смелость придаст. Потому что надоело бояться уже, сколько можно бояться. Ну, вы же видите, они борются с детьми, с женщинами и со стариками. Жахнули по этому колледжу, ну кто там был? Пострадали… вот у нас уборщица с сыном, наши сотрудники – их даже некому хоронить, у них родственников нет, и хоронить нечего, потому что взорвалось все, и людей даже по частям нет. Там нет ничего! Просто это все, то, что когда-то было человеком – оно все на стене.– Во время покушения на вас также был сильный взрыв, и Александр, о котором вы уже упоминали, это ваш бывший студент, который потом исполнял обязанности вашего охранника. Он спас вам жизнь, но к сожалению, он погиб.– Саша не бывший студент, Саша – лицеист (Татьяна Томилина ранее была директором Академического лицея при ХГУ – Ред.). Хотя, казалось, бы, Катя Ганзюк, царствие ей небесное, Женька Брыков, Сашка Луговой - какие разные у всех понятия, а дети все приблизительно одного возраста. И у них одна мать – я их учила.Почему они такие разные? Потому, что люди хотят слышать только то, что хотят, и не делают никаких для себя выводов. И то, что учитель им проецирует и считает, что так он должен воспринять… а у нас какая-то ошибка, они воспринимают что-то иначе.Саша – лицеист, он конкретно мой сын, потому что у нас с Сашкой доверительные отношения были всегда. Он непростой мальчик был, когда учился в лицее. Он сын участкового милиционера, он поступил в МВД, он закончил это, мы с ним после этого разговаривали о том, что папа его попал в Луганск, Саша не мог устроиться в этой Украине салорейховской на работу, потому что папа был уже "недочеловек" в Луганске, потому что у него там бабушка с дедушкой, их отрезали от пенсии.И вот этот мальчишка пришел, я 14 числа зашла как ректор, он 15 или 16 числа, не помню точно, но помню, что в эти два дня, он пришел просто меня обнять, поцеловать, поздравить, сказать, что наконец-то все хорошо. И мы поцеловались, и потом куча людей, вся эта суета… Потом он заходит ко мне, говорит: я отсюда никуда не уйду. – Почему? – Потому что тебя здесь убьют. Мне говорит, даже зарплату платить не надо, я буду здесь сидеть и буду смотреть, чтобы ты осталась жива. Это его фраза.Потом что-то мы как-то оговаривали, смеялись, улыбались, 24/7 этот ребенок был со мной, да, он для меня ребенок – ему чуть больше тридцати лет. Но учитель, ученик… У него осталась мама, остался папа в Луганске. А Сашки нет… Понимаешь, он…– Он своим телом вас закрыл?– Конечно! У него вся спина, у него разрыв сердца, он просто закрыл меня, я осталась жива.– Светлая память Александру и всем тем, кто не дожил до этого радостного дня, до того, как Херсон вошел в состав России. К сожалению, радость омрачается многими такими событиями. Я читаю новости, в среду утром в Херсоне прогремел снова взрыв, сработала система ПВО. Такие взрывы уже стали обыденностью. Как на это реагируют жители города и вы в том числе?– Когда уже ты умеешь различать, ПВО это сработало, или просто где-то какой-то удар произошел, то сразу смотришь, открываешь интернет и смотришь, где что взорвалось. Когда ты слышишь, что сработало ПВО, то - оно сработало и сработало.Вот эти два дня последние… или мне кажется, у меня ж контузия, я плохо слышу. Меня это не очень как-то тревожило. Маму мою, конечно, это тревожит, потому что любой взрослый человек возрастной - всегда этого всего боится. Мы ждали интервью, а Сережина мама позвонила и спросила – только что взрыв был, что это такое? Поэтому все… У нас сегодня еще взорвали главу Белозерского ВГА, в очередной раз - второй или третий раз покушаются на него. Опять же – а мы смелые, и все у нас получится!– Настроения местного населения, после того, что творит Украина, в частности в Херсонской области - как-то они изменились? Как сейчас относятся к Украине люди, живущие в вашем регионе?– Освобождение ВСУ – уже многие перестали ждать. Потому что такого освобождения нам не надо, в особенности того, что было в Каховке, того, что происходит, того, что тут у нас за Белозеркой происходит.Но я хочу не только о нас сказать. Вот я в "Семашко" лежала, и там женщина украиноговорящая, Тонечка, у нее сестричка в Хмельницкой области, я не думаю, что это был постановочный какой-то акт. Она на громкую связь поставила, своей сестре позвонила по вайберу, и из Хмельницка эта женщина плачет и кричит по-украински: "Господи, да когда Путин нас завоюет и заберет"? Это Хмельницкая область!– Западная Украина!– Да, это было для меня очень странно. Поэтому люди, которые адекватные, которые хорошо учились в школе, что-то помнят, не зомбированные… на которых не действуют эти непонятные вещи.Ну открываешь сегодня (интернет – Ред.)… Сидел возле меня декан, ждем зарплату - поэтому вместе все сидят – он сидит и смотрит: Господи, пишут - "забрали пять сел". Ну, откуда у них вся эта информация? Больное, фантастическое непонятно что. Ну, отдыхают все авторы-фантасты… Позвонили мы тут же военным, говорят - таких сел даже нет в перечне. А они (ВСУ и украинские СМИ – Ред.) говорят, что они в Херсонской области уже шесть сел - только что - освободили. Сказочники!– Полтора месяца назад начался учебный год, понятно, что сейчас он особенный, в силу разных событий. Что происходит в ВУЗе, которым вы руководите, много ли студентов, как вам удалось наладить рабочий процесс в это непростое время?– До 15 октября у нас была продлена вступительная кампания. На сегодняшний день, мне информацию дали, у нас 707 студентов стационара.– Я для наших зрителей и читателей поясню, что на Украине студентов дневного отделения, как в России еще называют "очного отделения", называют студентами стационара. Некоторые мои коллеги думают, что речь идет не о вузе, а о больнице, но на Украине так говорят. Вам теперь нужно отвыкать от такой терминологии. Дневного отделения!– Дневного отделения - на сегодняшний день 707 студентов. А в общей сложности на сегодняшний день, вместе с заочной формой обучения – 3382 студента. Будет еще чуть больше, я не думаю, что на 100-300 человек, но, думаю, 25-50 человек прибавятся.Так вот, я хочу сказать, что такого количества студентов в Херсонском державном (государственном – Ред.) университете не было около шести лет вообще.– То есть, вы в этом году набрали больше студентов, чем набирали во все предыдущие годы, невзирая на то, что сейчас многие, ностальгирующие по Украине, рефлексирующие на тему Украины - они сейчас учатся в других вузах. Многие уехали, но, тем не менее, у вас так много людей. Каким образом этого удалось достичь?– Потому что Российская Федерация предоставила обучение бесплатно. Я в прошлый раз объясняла – девочка три раза поступала… У нее нет денег, она не смогла поступить на бюджетную форму обучения, а на платную она не могла… Таких людей оказалось очень много. Они пришли и с удовольствием учатся.Я не буду говорить о том, что стопроцентная явка. Нет. На некоторых факультетах есть 50 процентов явки, потому, что кто-то уехал, кто-то еще не доехал, кто-то испугался - у нас паника 7 октября началась.Но на некоторых факультетах 85 процентов посещения, и никто уезжать не хочет. Мы же сотрудничаем… Первым к нам приехал Московский государственный педагогический университет, мы заключили договор.А затем приехал Первый Санкт-Петербургский медицинский университет. Мы с Сергеем Федоровичем Багненко (ректор ПСПбГМУ – Ред.) заключили договор о сотрудничестве. И вот он мне позвонил, уже зная, что я еще в Симферополе была, и говорит - Татьяна Юрьевна, у вас медицинский факультет, он молодой…Что такое в классическом вузе медицинский факультет? Медицинский факультет должен иметь клиническую больницу, там масса очень интересного… Нам нужно еще очень много всего сделать, всего два года существует, по-моему, этот факультет.И мне Сергей Федорович говорит - сколько у вас там учится студентов? Я говорю: 121 человек учится. Для чего спросил? Я плохо себя чувствовала – ну, ответила и ответила. Они все начали нервничать, звонить мне в Симферополь, когда я в больнице лежала, спрашивать - чем мы можем помочь? Офтальмолога мне ищут в Москве и Санкт-Петербурге.А потом Сергей Федорович снова позвонил и говорит – мы посовещались здесь, и мы можем весь ваш медицинский факультет пригласить на стажировку, вместе с деканом, с замдекана, на две-три недели, а может быть, и больше. Бесплатно – к нам в университет.– В Санкт-Петербург?– В Санкт-Петербург. И сейчас мы составляем списки для того, чтобы эти ребята вместе с преподавателями поехали на стажировку. Там они пройдут тестирование, адаптацию, послушают профессоров, посмотрят на эти клинические больницы… это, я считаю, в руки падает такое раз в жизни.– Конечно!– Вот в России кооперация, вот человеческий фактор. Вот ректор – его никто не просил, окажите нам (какую-то помощь – Ред.), мы не ходили с протянутой рукой… Сам просто (принял такое решение – Ред.), и сейчас мы составляем списки, и мы уже можем доехать до Симферополя, теперь нам нужны билеты из Симферополя на Санкт-Петербург - и он этим тоже занимается. Он говорит, Татьяна Юрьевна, у нас есть договоренность, что билеты детям купят.– Какие факультеты наиболее популярны у абитуриентов? И - как много студентов на факультете украинской филологии?– Три человека! У нас нет факультета украинской филологии, у нас есть филологический факультет, и на филологическом факультета есть различные специальности – русский язык и литература, русский язык в различных сферах коммуникации, русский язык и иностранный, английский язык, русский язык и украинский язык… Обманула тебя – русский язык и украинский язык – одно заявление есть. Дальше - иностранные языки, переводоведение, русская и немецкая филология.Больше всего филология, иностранные языки всю жизнь пользовались спросом. На факультете – сто студентов. Таня, ты какой факультет заканчивала?– Филологический. Математика для меня - страшный сон!– Очень большой популярностью пользуется у нас сейчас специальность "Государственное и муниципальное управление". У нас есть доктор экономических наук, наш проректор по учебной работе - мы выбрали эту специальность, и сейчас она пользуется бешеным успехом, в особенности в магистратуре, заочная форма обучения.Люди, которые занимают сейчас различные управленческие должности в Херсонской области, им эта магистратура крайне необходима для того, чтобы быть в Российской Федерации конкурентоспособными со всеми остальными управленцами нашей страны. Поэтому мы попали в десятку. Это на юридическом факультете у нас эта специальность, она - топ-специальность, очень большое (набирает – Ред.) количество людей. Ну и, как всегда, психология.– Я правильно услышала, желающих учить украинский язык в вузе набралось аж три человека?– Да, аж три человека! Украинский язык.– Понятно! Мы в прошлый раз с вами беседовали, я вас спрашивала о том, чего хочется жителям Херсонской области, о чем лично вы мечтаете? Тогда вы сказали такую фразу, еще не зная, что пройдет совсем немного времени, и на вас будет совершено покушение, вас будут пытаться уничтожить. Тогда вы сказали – "получу российский паспорт и можно умирать". К счастью, вы живы, я желаю вам успехов в вашей работе, я желаю вам, чтобы все ваши мечты осуществились!– Хорошо!– Но не на счет "умирать"!– Я еще не получила паспорт! Мама моя получила, а я не получила. Поэтому умирать мы погодим, нас боженька еще оставит для каких-то целей... Понимаешь – у меня еще коллектив не работает как часы, у меня слишком мало времени было. Поэтому мне нужно еще немножко потрудиться и им немножко помочь.Потому что все, что произошло 12 сентября (покушение – Ред.), по башке дало не только мне. Физически я пострадала, но сильный был моральный удар по коллективу, и не все этот удар прошли. Потому что - страх за себя, за своих близких. Это нормально, это животный страх – он сработал очень сильно. Ну, не всем надо было сказать "спасибо за смелость".Поэтому 7 октября я их поздравила, я собрала ректорат, они не знали, что я вернулась – я красиво, в шапочке, хромая, зашла и сказала: "Я вас поздравляю с Днем Учителя России"!Они все начали улыбаться… Они видят, что у меня осталась моя сила, что я этого ничего не боюсь. И поэтому у всего коллектива, у людей - крылышки выросли, глаза засверкали, только потому, что они видят, что вернулась сила, волна. Я их научу – боженька меня учил. У меня очень хорошие учителя. Ты же знаешь моего непосредственного…– Олег Васильевич Мишуков*, царствие ему небесное, светлая память!– Да. Поэтому управлять сейчас… Мне 56 лет, и я прекрасно понимаю, что мне идти на специальность "государственное управление" нет смысла. Мне не надо учиться, я это умею делать. И претендовать на какие-то должности выше ректорской - мне не надо, потому что через четыре года я пойду себе на пенсию. Но за эти годы я должна сделать Херсонский государственный университет хорошим коллективом, сплоченным. И тогда все получится. Тогда и у меня получится, и у коллектива получится, и у Херсона получится.* Олег Мишуков (1963 – 2011) - доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель искусств Украины, действительный член АПСН России, почетный член Международной славянской академии образования им. Я. А. Коменского, художественного совета Херсонского академического театра им. Н. Кулиша, главный редактор научного сборника “Южный архив” (филологические науки), глава специализированного ученого совета по защите кандидатских диссертаций по литературоведению. Почетный гражданин Херсона.

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2022

Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, херсонцы, образование, украина, рф