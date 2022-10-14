https://ukraina.ru/20221014/1039691508.html

Дудчак рассказал, хватит ли Европе газа во время предстоящей зимы

Дудчак рассказал, хватит ли Европе газа во время предстоящей зимы - 14.10.2022 Украина.ру

Дудчак рассказал, хватит ли Европе газа во время предстоящей зимы

В условиях, когда газопроводы “Северный поток” и “Северный поток – 2” не работают, страны Европы ждёт серьёзная нехватка газа, что отразится на их промышленности. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак

2022-10-14T05:00

2022-10-14T05:00

2022-10-14T05:00

новости

александр дудчак

европа

газ

промышленность

конкурентоспособность

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Он предположил, что газа хватит для удовлетворения элементарных потребностей в отоплении европейцев, однако промышленность столкнётся с серьёзным кризисом.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20221006/1039436382.html

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новости, александр дудчак, европа, газ, промышленность, конкурентоспособность