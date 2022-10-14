Дудчак рассказал, хватит ли Европе газа во время предстоящей зимы
В условиях, когда газопроводы “Северный поток” и “Северный поток – 2” не работают, страны Европы ждёт серьёзная нехватка газа, что отразится на их промышленности. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак
Он предположил, что газа хватит для удовлетворения элементарных потребностей в отоплении европейцев, однако промышленность столкнётся с серьёзным кризисом.
То есть, они пытаются как одеяло – натягивают на ноги – голова мерзнет, укрывают голову – ноги на морозе. На всё не хватит, тем более без понижения уровня жизни и работы стабильной экономики и предприятий ... Из-за высоких цен их продукция неконкурентоспособная, этого уже достаточно
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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