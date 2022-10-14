Дудчак рассказал, хватит ли Европе газа во время предстоящей зимы - 14.10.2022 Украина.ру
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Дудчак рассказал, хватит ли Европе газа во время предстоящей зимы
Дудчак рассказал, хватит ли Европе газа во время предстоящей зимы - 14.10.2022 Украина.ру
Дудчак рассказал, хватит ли Европе газа во время предстоящей зимы
В условиях, когда газопроводы “Северный поток” и “Северный поток – 2” не работают, страны Европы ждёт серьёзная нехватка газа, что отразится на их промышленности. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак
2022-10-14T05:00
2022-10-14T05:00
новости
александр дудчак
европа
газ
промышленность
конкурентоспособность
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Он предположил, что газа хватит для удовлетворения элементарных потребностей в отоплении европейцев, однако промышленность столкнётся с серьёзным кризисом.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20221006/1039436382.html
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новости, александр дудчак, европа, газ, промышленность, конкурентоспособность
Новости, Александр Дудчак, Европа, газ, промышленность, конкурентоспособность

Дудчак рассказал, хватит ли Европе газа во время предстоящей зимы

05:00 14.10.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости . Стрингер
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В условиях, когда газопроводы “Северный поток” и “Северный поток – 2” не работают, страны Европы ждёт серьёзная нехватка газа, что отразится на их промышленности. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак
Он предположил, что газа хватит для удовлетворения элементарных потребностей в отоплении европейцев, однако промышленность столкнётся с серьёзным кризисом.

То есть, они пытаются как одеяло – натягивают на ноги – голова мерзнет, укрывают голову – ноги на морозе. На всё не хватит, тем более без понижения уровня жизни и работы стабильной экономики и предприятий ... Из-за высоких цен их продукция неконкурентоспособная, этого уже достаточно

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
газ конфорка жкх
6 октября, 11:13
В ФРГ заявили, что отказ от российского газа приведет страну к кризисуПолный отказ Германии от российского голубого топлива в течение ближайших двух лет вполне допустим, но это приведет к экономическому кризису в Германии, заявил в интервью РИА "Новости" директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин
 
НовостиАлександр ДудчакЕвропагазпромышленностьконкурентоспособность
 
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