https://ukraina.ru/20221014/1039689490.html

Дудчак рассказал, к чему может привести согласие с “потолком цен” на российскую нефть

Дудчак рассказал, к чему может привести согласие с “потолком цен” на российскую нефть - 14.10.2022 Украина.ру

Дудчак рассказал, к чему может привести согласие с “потолком цен” на российскую нефть

России не следует соглашаться с вводимым странами ЕС и США “потолком цен” на нефть. Об этом в интервью Украина.ру заявил эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак

2022-10-14T04:30

2022-10-14T04:30

2022-10-14T04:30

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По его мнению, установление потолка цен представляет собой провокацию, а согласие со стороны России на такие условия было бы “опасным прецедентом”.С другой стороны, если Россия откажется от поставок нефти на условиях “потолка цен”, то покупателям, ставящим такие условия, придётся искать нефть на других рынках, что автоматически приведёт к росту цен на углеводороды, рассказал он.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220910/1038609165.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, александр дудчак, нефть, цены, сша, ес, санкции