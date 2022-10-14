Дудчак рассказал, к чему может привести согласие с “потолком цен” на российскую нефть
России не следует соглашаться с вводимым странами ЕС и США “потолком цен” на нефть. Об этом в интервью Украина.ру заявил эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак
По его мнению, установление потолка цен представляет собой провокацию, а согласие со стороны России на такие условия было бы “опасным прецедентом”.
Это опасная вещь, создать такой прецедент. Потом они скажут, что вообще потолок понижают и вообще мы должны доплачивать
С другой стороны, если Россия откажется от поставок нефти на условиях “потолка цен”, то покупателям, ставящим такие условия, придётся искать нефть на других рынках, что автоматически приведёт к росту цен на углеводороды, рассказал он.
10 сентября, 10:28Минфин США предупредил компании о последствиях за попытки скрыть цену нефти из РоссииВ случае введения потолка цен на российскую нефть компании, которые скроют происхождение и цену закупленного ресурса, будут нести ответственность, заявил на видеоконференции Заместитель министра финансов США Адевале Адейемо
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.