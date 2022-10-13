Подрыв "грязной" атомной бомбы и биологическое оружие - 13.10.2022 Украина.ру
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Подрыв "грязной" атомной бомбы и биологическое оружие
Подрыв "грязной" атомной бомбы и биологическое оружие - 13.10.2022 Украина.ру
Подрыв "грязной" атомной бомбы и биологическое оружие
В рамках международного форума «Энергетическая неделя» 2022 в Москве прошел круглый стол «Усиление безопасности и антитеррористической защиты объектов ТЭК в... Украина.ру, 13.10.2022
2022-10-13T15:23
2022-10-13T15:59
василий ткач
эксклюзив
энергетика
угрозы
роснефть
форум
россия
безопасность
сво
спецслужбы
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В рамках международного форума «Энергетическая неделя» 2022 в Москве прошел круглый стол «Усиление безопасности и антитеррористической защиты объектов ТЭК в новых реалиях: актуальные изменения в регулировании и в практике».Представители правительства, «Роснефти», «Русгидро», «Россетей» и профильных институтов рассказали о существующих проблемах и о том, как изменились риски после начала специальной военной операции.Новые вызовыЛет 20 назад угрозу энергетике представляли в основном представители радикальных националистических, политических и религиозных движений, которые использовались разведками разных стран тайно. Сейчас всё поменялось.«Тогда у разведок было стойкое желание не попадаться, потому что это сразу расценивалось как акт войны. На сегодняшний день на первые роли выходят соответствующие органы государств, как правило спецслужбы, которые на сохранение инкогнито просто плюют», — подчеркнул начальник департамента обеспечения безопасности, ПАО «Россети» Александр Камышников.Война фактически идет с открытым забралом — разведки уже совершенно не боятся разоблачения, целые государства полностью погружаются в террористическую деятельность, игнорируя все международные конвенции.Более того, происходит межгосударственная кооперация между спецслужбами и государствами при планировании и совершении диверсионно-террористических действий. В ход идет весь арсенал возможностей государств на уровне вооруженных сил и спецслужб.Это подтверждают и диверсии на газопроводах первого и второго «Северных потоков», и подрыв Крымского моста.Также появляется целая прослойка «коммерсантов» которые готовы за деньги устроить теракт или диверсию. У них существует определенная «такса», за которую они готовы осуществить наведение на цель или доставить туда взрывное устройство. При этом пока еще в дело не включились подрывники-смертники.Все это требует кардинально новых решений, ведь устоявшаяся система безопасности не справляется с вызовами нового времени.«Необходимо будет переходить от стационарной системы выстроенной безопасности к достаточно динамичной модели, требующей моментального реагирования на изменение форм и методов совершения диверсионно-террористических атак», — сказал Камышников.Одно из таких изменений — новые технические средства применяемые террористами и диверсантами. Это не только беспилотники, но и авиационные и ракетные удары. Также есть риск, что будут применяться и гораздо более опасные средства.«То, что можно отнести к наивысшей степени опасности — это так называемые грязные бомбы, либо элементы, очень сильно похожие на биологическое оружие», — рассказал Камышников.По его словам, определенные меры для купирования таких выходящих за все мыслимые рамки угроз уже принимаются российскими властями, однако подробности раскрыть отказался, так как это негативно скажется на эффективности таких мер.Руский медведь и жаренный петухДля создания новой системы безопасности на энергетических объектах сейчас в спешном порядке прописываются новые правила, готовятся поправки в законы, которые вступят в действие в декабре этого года.Однако, как признали участники встречи, большая часть изменений прорабатывалась еще в 2019 году, но по неким причинам, о которых говорить вслух отказались, введение в действие этих правил задерживалось.Как признались участники, все потому, что пока жаренный петух не клюнет в известное место, русский мужик не перекрестится.«Вы знаете, это наша российская традиция: для того, чтобы нам объяснить достаточно очевидную вещь, в эту вещь нам надо ввалиться. Зато тогда мы начинаем быстро-быстро всё исправлять», — констатировал вице-президент ПАО «Транснефть» Вячеслав Скворцов.Сейчас, похоже, внешние проблемы заставляют наших представителей власти заняться делом так, как это было необходимо с самого начала.Как признавали в кулуарах участники форума, опасность со стороны украинского террористического государства и его западных хозяев исчезнет только тогда, «когда исчезнет субъект, создающий это опасность».Русский медведь медленно, с трудом, выходит из спячки, и когда он окончательно проснется, мало не покажется никому.
https://ukraina.ru/20221012/1039660339.html
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Василий Ткач
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василий ткач, эксклюзив, энергетика, угрозы, роснефть, форум, россия, безопасность, сво, спецслужбы
Василий Ткач, Эксклюзив, энергетика, угрозы, Роснефть, форум, Россия, безопасность, СВО, спецслужбы
Подрыв "грязной" атомной бомбы и биологическое оружие

Как российские энергетики готовятся противостоять новым угрозам с Украины

15:23 13.10.2022 (обновлено: 15:59 13.10.2022)
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Василий Ткач
Обозреватель Ukraina.ru
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В рамках международного форума «Энергетическая неделя» 2022 в Москве прошел круглый стол «Усиление безопасности и антитеррористической защиты объектов ТЭК в новых реалиях: актуальные изменения в регулировании и в практике».
Представители правительства, «Роснефти», «Русгидро», «Россетей» и профильных институтов рассказали о существующих проблемах и о том, как изменились риски после начала специальной военной операции.
Новые вызовы
Лет 20 назад угрозу энергетике представляли в основном представители радикальных националистических, политических и религиозных движений, которые использовались разведками разных стран тайно. Сейчас всё поменялось.
«Тогда у разведок было стойкое желание не попадаться, потому что это сразу расценивалось как акт войны. На сегодняшний день на первые роли выходят соответствующие органы государств, как правило спецслужбы, которые на сохранение инкогнито просто плюют», — подчеркнул начальник департамента обеспечения безопасности, ПАО «Россети» Александр Камышников.
Война фактически идет с открытым забралом — разведки уже совершенно не боятся разоблачения, целые государства полностью погружаются в террористическую деятельность, игнорируя все международные конвенции.
Более того, происходит межгосударственная кооперация между спецслужбами и государствами при планировании и совершении диверсионно-террористических действий. В ход идет весь арсенал возможностей государств на уровне вооруженных сил и спецслужб.
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Это подтверждают и диверсии на газопроводах первого и второго «Северных потоков», и подрыв Крымского моста.
Также появляется целая прослойка «коммерсантов» которые готовы за деньги устроить теракт или диверсию. У них существует определенная «такса», за которую они готовы осуществить наведение на цель или доставить туда взрывное устройство. При этом пока еще в дело не включились подрывники-смертники.
Все это требует кардинально новых решений, ведь устоявшаяся система безопасности не справляется с вызовами нового времени.
«Необходимо будет переходить от стационарной системы выстроенной безопасности к достаточно динамичной модели, требующей моментального реагирования на изменение форм и методов совершения диверсионно-террористических атак», — сказал Камышников.
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© Украина.ру
Одно из таких изменений — новые технические средства применяемые террористами и диверсантами. Это не только беспилотники, но и авиационные и ракетные удары. Также есть риск, что будут применяться и гораздо более опасные средства.
«То, что можно отнести к наивысшей степени опасности — это так называемые грязные бомбы, либо элементы, очень сильно похожие на биологическое оружие», — рассказал Камышников.
По его словам, определенные меры для купирования таких выходящих за все мыслимые рамки угроз уже принимаются российскими властями, однако подробности раскрыть отказался, так как это негативно скажется на эффективности таких мер.
Руский медведь и жаренный петух
Для создания новой системы безопасности на энергетических объектах сейчас в спешном порядке прописываются новые правила, готовятся поправки в законы, которые вступят в действие в декабре этого года.
Однако, как признали участники встречи, большая часть изменений прорабатывалась еще в 2019 году, но по неким причинам, о которых говорить вслух отказались, введение в действие этих правил задерживалось.
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Как признались участники, все потому, что пока жаренный петух не клюнет в известное место, русский мужик не перекрестится.
«Вы знаете, это наша российская традиция: для того, чтобы нам объяснить достаточно очевидную вещь, в эту вещь нам надо ввалиться. Зато тогда мы начинаем быстро-быстро всё исправлять», — констатировал вице-президент ПАО «Транснефть» Вячеслав Скворцов.
Сейчас, похоже, внешние проблемы заставляют наших представителей власти заняться делом так, как это было необходимо с самого начала.
Как признавали в кулуарах участники форума, опасность со стороны украинского террористического государства и его западных хозяев исчезнет только тогда, «когда исчезнет субъект, создающий это опасность».
Русский медведь медленно, с трудом, выходит из спячки, и когда он окончательно проснется, мало не покажется никому.
 
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