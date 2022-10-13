"Молодец": Захарова похвалила Кулебу за признание в обстрелах Крыма и Белгорода - 13.10.2022 Украина.ру
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"Молодец": Захарова похвалила Кулебу за признание в обстрелах Крыма и Белгорода
"Молодец": Захарова похвалила Кулебу за признание в обстрелах Крыма и Белгорода - 13.10.2022 Украина.ру
"Молодец": Захарова похвалила Кулебу за признание в обстрелах Крыма и Белгорода
Официальный представитель МИД России Мария Захарова похвалила главу МИД Украины Дмитрия Кулебу за признание в обстрелах Белгорода и терактах в Крыму. Об этом она пишет 13 октября у себя в Telegram-канале
2022-10-13T14:21
2022-10-13T14:21
новости
захарова
дмитрий кулеба
обстрелы
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Кулеба признал ответственность Киева за обстрелы Белгорода и теракты в Крыму, это произошло в разговоре с пранкерами. "Молодец", - прокомментировала Захарова. Дмитрий Кулеба взял ответственность на Киев за обстрелы Белгорода и теракты в Крыму. Об этом он сказал в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).
https://ukraina.ru/20221013/1039695860.html
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новости, захарова, дмитрий кулеба, обстрелы
Новости, Захарова, Дмитрий Кулеба, обстрелы

"Молодец": Захарова похвалила Кулебу за признание в обстрелах Крыма и Белгорода

14:21 13.10.2022
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова похвалила главу МИД Украины Дмитрия Кулебу за признание в обстрелах Белгорода и терактах в Крыму. Об этом она пишет 13 октября у себя в Telegram-канале
Кулеба признал ответственность Киева за обстрелы Белгорода и теракты в Крыму, это произошло в разговоре с пранкерами.
"Молодец", - прокомментировала Захарова.

"Только вчера [Владимир] Зеленский клялся в интервью ВВС, что ничего такого, а его заявления про превентивные удары - это о санкциях. И тут выходит его главный дипломат от слова портфель и признается в терроризме. Так еще как - "это мы". Не силовики или отдельные диверсанты. А государство, режим", - написала Захарова.

Дмитрий Кулеба взял ответственность на Киев за обстрелы Белгорода и теракты в Крыму. Об этом он сказал в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13:34
Кулеба признал удары по Крыму и Белгородской областиГлаве украинского МИД Дмитрию Кулебе позвонили российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), в разговоре с ними он признался в том, что Киев стоит за ударами по Крыму и Белгородской области
 
НовостиЗахароваДмитрий Кулебаобстрелы
 
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Заголовок открываемого материала
14:28Командующий ВСУ в Донбассе пообещал поступить с братом из России "как с оккупантом"
14:21"Молодец": Захарова похвалила Кулебу за признание в обстрелах Крыма и Белгорода
14:02Власти Крыма рекомендовали дальнобойщикам сухопутный маршрут через Донбасс
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13:34Кулеба признал удары по Крыму и Белгородской области
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