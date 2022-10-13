"Молодец": Захарова похвалила Кулебу за признание в обстрелах Крыма и Белгорода
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Официальный представитель МИД России Мария Захарова похвалила главу МИД Украины Дмитрия Кулебу за признание в обстрелах Белгорода и терактах в Крыму. Об этом она пишет 13 октября у себя в Telegram-канале
Кулеба признал ответственность Киева за обстрелы Белгорода и теракты в Крыму, это произошло в разговоре с пранкерами.
"Молодец", - прокомментировала Захарова.
"Только вчера [Владимир] Зеленский клялся в интервью ВВС, что ничего такого, а его заявления про превентивные удары - это о санкциях. И тут выходит его главный дипломат от слова портфель и признается в терроризме. Так еще как - "это мы". Не силовики или отдельные диверсанты. А государство, режим", - написала Захарова.
Дмитрий Кулеба взял ответственность на Киев за обстрелы Белгорода и теракты в Крыму. Об этом он сказал в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).