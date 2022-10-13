https://ukraina.ru/20221013/1039699554.html

"Молодец": Захарова похвалила Кулебу за признание в обстрелах Крыма и Белгорода

"Молодец": Захарова похвалила Кулебу за признание в обстрелах Крыма и Белгорода - 13.10.2022 Украина.ру

"Молодец": Захарова похвалила Кулебу за признание в обстрелах Крыма и Белгорода

Официальный представитель МИД России Мария Захарова похвалила главу МИД Украины Дмитрия Кулебу за признание в обстрелах Белгорода и терактах в Крыму. Об этом она пишет 13 октября у себя в Telegram-канале

2022-10-13T14:21

2022-10-13T14:21

2022-10-13T14:21

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захарова

дмитрий кулеба

обстрелы

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Кулеба признал ответственность Киева за обстрелы Белгорода и теракты в Крыму, это произошло в разговоре с пранкерами. "Молодец", - прокомментировала Захарова. Дмитрий Кулеба взял ответственность на Киев за обстрелы Белгорода и теракты в Крыму. Об этом он сказал в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

https://ukraina.ru/20221013/1039695860.html

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новости, захарова, дмитрий кулеба, обстрелы